Elon Muskin sijoitusstrategiassa on tilaa epäonnistumisille

Elon Musk on usein joutunut kriitikoiden hampaisiin riskialttiiden valintojensa vuoksi. Hänen lähestymistapansa sijoittamiseen on kuitnekin monelle jäänyt arvoitukseksi.

Elon Musk, Teslan, SpaceX:n ja monien muiden uraauurtavien yritysten takana oleva miljardööriyrittäjä, on tunnettu mielenkiintoisesta sijoitusfilosofiastaan. Hänen lähestymistapansa sijoittamiseen on keskittynyt pitkäjänteisiin, transformatiivisiin teknologioihin, jotka voivat muuttaa maailmaa.

Muskin sijoitustyyli eroaa muun muassa Warren Buffettin strategiasta, eikä hänen sijoitus tyylinsä ei ole kaikille. Se voi kuitenkin tarjota arvokkaita oivalluksia sijoittajille, jotka haluavat ymmärtää, miten innovatiivisiin ja riskialttiisiin hankkeisiin voi sijoittaa menestyksekkäästi.

Elon Muskin sijoitusstrategia perustuu suurelta osin muutokseen ja innovaatioihin. Hän uskoo siihen, että sijoittaminen tulevaisuuden teknologioihin voi luoda mittavia taloudellisia mahdollisuuksia. Muskin suuria omistuksia ovat esimerkiksi Tesla, SpaceX, Neuralink ja The Boring Company, jotka kaikki vaikuttavat merkittävästi teknologian ja teollisuuden kehitykseen.

Muskin lähestymistapa eroaa monista perinteisistä sijoittamisfilosofioista siinä, että hän ottaa harkittuja riskejä ja pitää kiinni omista uskomuksistaan, vaikka markkinat kokevatkin epävakautta. Hänen tavoitteenaan eivät ole lyhyen aikavälin voitot, vaan pitkän aikavälin kestävä kasvu.

Musk sijoittaa omiin yrityksiinsä

Elon Musk sijoittaa usein suurimman osan varoistaan omiin yrityksiinsä.

”Sijoitan aina omat rahani luomiini yrityksiin. En usko siihen, että käytän vain toisten rahoja. Minusta se ei ole oikein”, Musk on sanonut.

Tämä osoittaa hänen sitoutumisensa ja uskon omiin projekteihinsa, mutta myös sen, että hän on valmis ottamaan henkilökohtaisia taloudellisia riskejä.

Sijoittajana tämä lähestymistapa voi olla inspiroiva. Jos sijoittajalla on erityistä asiantuntemusta tietyllä alalla, kannattaa harkita sijoittamista yrityksiin, jotka toimivat juuri sillä kentällä.

Mikäli esimerkiksi teknologiateollisuus on tuttu ala, kannattaa harkita sijoituksia teknologia-alan yrityksiin, joilla on innovatiivisia tuotteita tai palveluja.

Musk on sijoittanut merkittävästi yrityksiin, jotka keskittyvät muokkaamaan tulevaisuutta. Tesla on hyvä esimerkki tästä, sillä se on mullistanut autoteollisuuden sähköajoneuvoilla. SpaceX puolestaan vie avaruustutkimusta eteenpäin ja avaa uusia mahdollisuuksia avaruusmatkailussa.

Yksityissijoittajana kannattaa seurata Muskin esimerkkiä ja etsiä yrityksiä, jotka keskittyvät muutosta hakeviin teknologioihin. Esimerkiksi uusiutuvaan energiaan, tekoälyyn ja avaruusteknologiaan sijoittaminen voi tarjota mahdollisuuksia pitkän aikavälin tuottoihin.

On kuitenkin tärkeää tehdä huolellista tutkimusta, sillä monet näistä yrityksistä ovat vasta alkuvaiheessa ja voivat olla epävakaampia kuin vakiintuneet yritykset.

Keskittyminen versus hajauttaminen: Muskin lähestymistapa

Muskin sijoitusstrategia poikkeaa monista perinteisistä neuvoista siinä, että hän suosii keskittymistä muutamaan avainalueeseen. Hänen mielestään ”on OK, että kaikki munat ovat samassa korissa, kunhan hallitset sitä, mitä tälle korille tapahtuu.”

Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka Muskin salkku on keskittynyt tietyille teollisuudenaloille, hän on valmis ottamaan riskejä näillä alueilla.

Useimmille sijoittajille on kuitenkin suositeltavaa hajauttaa salkkuaan, jotta riskejä voidaan hallita paremmin. Muskin lähestymistapa tuo esiin sen, kuinka keskittyminen oikeisiin, huolellisesti valittuihin sijoituksiin voi johtaa poikkeuksellisiin tuottoihin.

Sijoittaja voi harkita esimerkiksi ”ydin- ja satelliittistrategiaa”, jossa sijoitetaan suurin osa varoista vakaisiin ja matalariskisiin kohteisiin, mutta samalla annetaan myös mahdollisuus riskialttiimmille, mutta potentiaalisesti suuremman tuoton antaville sijoituksille.

Elon Musk ei pelkää ottaa suuria riskejä. Hän on todennut, että ”epäonnistuminen on vaihtoehto, eikä sitä tule pelätä”. Tämä ajattelutapa on ollut keskeinen hänen menestyksessään ja on auttanut häntä toteuttamaan kunnianhimoisia projekteja, jotka monet muut olisivat pitäneet liian riskialttiina.

Sijoittajalle tämä voi tarkoittaa sitä, että epäonnistumisia ei pelätä, mutta samalla osataan myös arvioida riskejä huolellisesti. Tämä voi tarkoittaa pieniä, riskialttiimpia sijoituksia kasvuyrityksiin tai kehittyville markkinoille.

On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että sijoittaminen ei tarkoita suurten summien uhraamista, vaan tasapainottamista ja riskinhallintaa.

Pitkän aikavälin ajattelu: Muskin sijoitushorisontti

’Elon Musk on tunnettu pitkäjänteisyydestään sijoittajana. Hänen strategiansa ei perustu nopeisiin voittoihin, vaan hän uskoo siihen, että yritykset, joilla on vahvat perusperiaatteet ja kyky kasvaa, ovat ne, jotka tuottavat parhaat tulokset pitkällä aikavälillä. Tämä on myös osa Warren Buffettin sijoitusstrategiaa.

Sijoittajana tämä tarkoittaa, että sijoittajan ei tarvitse keskittyä markkinoiden lyhyen aikavälin liikkeisiin. Muskin lähestymistapa tukee ”osta ja pidä” -strategiaa, jossa keskitytään yrityksiin, joilla on kestävä kasvupotentiaali ja jotka voivat tuottaa pitkän aikavälin tuottoja.

Musk sijoittaa usein projekteihin, jotka heijastavat hänen henkilökohtaisia arvojaan ja visioitaan, kuten kestävää energia ja avaruusteknologiaa.

Tämä on mielenkiintoinen näkökulma yksityissijoittajille: miksi ei sovittaa sijoituksia omiin arvoihin ja tavoitteisiin?

Jos sijoittajalla on vahva kiinnostus ympäristön kestävyyteen tai sosiaalisiin vaikutuksiin, hän voi harkita sijoittamista yrityksiin, jotka tekevät myönteisiä muutoksia maailmassa. Esimerkiksi ESG (ympäristö, sosiaalinen ja hallintotapa) -sijoittaminen voi tarjota yhdistelmän taloudellisia tuottoja ja henkilökohtaisia arvoja.

Viisi yritystä, joihin Elon Musk on sijoittanut

Elon Musk on tunnettu monista menestyksekkäistä yrityksistään, mutta hän on myös sijoittanut useisiin innovatiivisiin yrityksiin, jotka ovat muokanneet teollisuudenaloja.

PayPal on yksi yrityksistä, joihin Musk on sijoittanut. Elon Musk oli alun perin mukana perustamassa X.com-yritystä, joka myöhemmin yhdistyi Confinityn kanssa ja muuttui PayPaliksi. PayPalista tuli yksi maailman suurimmista maksupalveluista, ja sen myynti eBaylle vuonna 2002 toi Muskille merkittävän varallisuuden.

Seuraavana on The Boring Company. Musk perusti The Boring Companyn vuonna 2016 tavoitteenaan parantaa liikenteen sujuvuutta ja vähentää ruuhkia kaivamalla maanalaisia tunneleita. Yhtiö keskittyy luomaan innovatiivisia, nopeita ja edullisia kuljetusratkaisuja suurkaupunkialueille.

SpaceX on Muskille tärkeä yritys, jonka tavoitteena on tehdä avaruusmatkailusta edullisempaa ja mahdollistaa ihmisten asuttaminen Marsissa. SpaceX on kehittänyt Falcon-raketteja ja Dragon-kapselit, ja se on ensimmäinen yksityinen yritys, joka on lähettänyt astronautteja kansainväliselle avaruusasemalle.

Neljäntenä listalla on DeepMind, joka on on tekoälyyn erikoistunut yritys, joka on tunnettu etenkin AlphaGo-projektistaan, jossa tekoäly voitti maailmanmestarin Go-pelissä. Vaikka Musk ei ole ollut mukana yrityksen perustamisessa, hän on ollut tärkeä tuki, sillä DeepMind oli alun perin osa hänen visiotaan tekoälyn kehittämisestä.

Tesla on kenties tunnetuin yritys, johon Musk on sijoittanut ja jonka kehityksessä hän on ollut keskeinen hahmo. Tesla on mullistanut sähköautoteollisuuden ja tehnyt sähköautoista houkuttelevia vaihtoehtoja massakuluttajille. Musk on myös aktiivinen Tesla Model S:n, Model 3:n ja muiden mallien kehityksessä ja tuotannossa.