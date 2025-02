Analyysi: Apetit paransi tulostaan – hyvä osinko jatkuu

MMM Esa Mäki on johtanut Apetitia vuodesta 2019. Tuotevalikoimaan kuuluvat esimerkiksi kasvis- ja kalapohjaiset pyörykät, jotka löytyvät kaupan pakastealtaasta. Kuvat: Apetit Oyj

Elintarvikeyhtiö Apetit ohjeisti jo vuosi sitten Ruokaratkaisujen liikevoiton paranevan vuonna 2024 mutta Öljykasvituotteiden heikkenevän markkinahintojen näkymien vuoksi.

Yhtiö julkisti tilinpäätöstiedotteen 13.2.2025. Toimitusjohtaja Esa Mäki toteaa vuoden lopun sujumisesta:

”Ruokaratkaisut teki ennakoitua vahvemman tuloksen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Myös Apetitin liiketulos vuoden viimeisellä kvartaalilla nousi vertailukaudesta.”

Vähittäiskaupan myynti kehittyi loppuvuonna ennakoitua paremmin ja tuotantomäärät olivat korkeita erityisesti Säkylän pakastetehtaalla.

Mäki kiinnittää tulosjulkistuksessa huomiota yhtiön liiketuloksen kasvuun vuosina 2023-2024 ja luonnehtii kehitystä hyväksi ja vahvaksi. Konsernin liikevoitto 2020-2022 oli 3-4 miljoonaa euroa per vuosi, kun se viime ja edellisvuonna oli 7-9 miljoonan tasolla.

Johto on tyytyväinen molempien segmenttien kannattavuuskehitykseen vuosina 2023-2024.

Ruokaratkaisut-segmentin liikevaihto on noussut lähelle 80 miljoonan euron tasoa oltuaan noin 60 miljoonaa euroa vuosina 2019-2022. Öljykasvituotteiden liikevaihtoon vaikuttavat kansainvälisten markkinahintojen vaihtelut. Kuva: Henri Elo, yhtiö

Satokausi onnistui

Ruokaratkaisujen viimeisen neljänneksen liiketulos nousi 3,1 miljoonaan euroon oltuaan vuotta aiemmin 2,0 miljoonaa euroa. Koko vuonna 2024 liiketulosta kertyi 8,1 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 38 prosenttia edellisvuoden 5,8 miljoonasta. Tuore tulos on samalla tarkastelujakson 2019-2024 paras.

”Tulosparannukseen on vaikuttanut systemaattinen työ kannattavuuden parantamiseksi kaikissa myyntikanavissa ja tuoteryhmäkohtainen myynnin kehitys”, yhtiö toteaa Ruokaratkaisuista. Mäki kertoo satokausituotannon onnistumineen varsin hyvin. Avainasemassa ovat sekä sopimusviljelijät että Säkylän tehdas, jossa päättyneen kasvukauden tuotanto jatkuu helmikuulle.

Ruokaratkaisuihin kuuluvat Säkylän pakastetehtaan pakastekasvikset, kala- ja kasvipohjaiset keitot, -pyörykät, -pihvit sekä Pudasjärven pizzatehtaan valmistamat pakastepizzat. Kirjoitimme Apetitista tausta-analyysin johdon haastattelun pohjalta 19.12.2024.

Yhtiö pystyi kasvattamaan Ruokaratkaisujen liikevaihtoa vuonna 2024 sekä vähittäiskaupassa että Foodservicessä mutta menetti hieman viennissä.

Öljykasviliiketoiminnassa öljykasvien alentuneet maailmanmarkkinahinnat painoivat liikevaihdon koko vuonna 15 prosentin laskuun. Liiketulos laski vain lievästi 4,6 miljoonasta 4,2 miljoonaan euroon. Viimeisellä neljänneksellä liiketulos oli 0,3 miljoonaa, kun se vuotta aiemmin oli 0,9 miljoonaa euroa, syynä mainitut markkinahinnat. Liikevaihto oli vajaa 23 miljoonaa vastaten vuoden takaista tasoa.

Kirkkonummen Kantvikin kasviöljypuristamo toimi koko vuoden täydellä kapasiteetilla, kuten se normaalistikin toimii. Päättynyt satokausi oli hyvä paitsi vihanneksissa myös öljykasveissa rypsissä ja rapsissa.

Öljykasviliiketoiminta käsittää kasviöljyn jalostamisen elintarviketeollisuuteen, horeca-sektorille ja vähittäiskauppaan sekä kasviöljypuristeen toimittamisen rehuteollisuuteen Itämeren alueella ja Norjassa.

Tunnusluvut ovat kunnossa

Apetitin liiketulos kasvoi, mutta tilikauden tulos hieman heikkeni osakkuusyhtiötuloksen supistumisen vuoksi vuonna 2024. Investoinnit olivat noin kolme miljoonaa euroa poistoja isommat. Kuva: Apetit, tilinpäätöstiedote 13.2.2025

Apetit onnistui tilikaudella 2024 saavuttamaan strategiset tavoitteensa eli yli yhdeksän miljoonan euron liikevoiton ja yli kahdeksan prosentin ROCE -sijoitetun pääoman tuoton. ROCE-prosentti kohosi 7,3:sta 8,3 prosenttiin, jota voidaan pitää elintarviketeollisuudessa hyvänä tasona.

Tase on erittäin vahva. Yhtiö omistaa tuotantolaitoksensa Säkylässä, Kirkkonummella ja Pudasjävellä. Liikearvoa taseessa on hyvin vähän. Taseen loppusumma on 135 miljoonaa euroa, ja siitä on rahoitettu omalla pääomalla 108 miljoonaa ja vieraalla pääomalla 27 miljoonaa euroa.

Korollisen velan määrä oli vuodenvaihteessa 7,4 miljoonaa ja rahavarojen 4,1 miljoonaa euroa, eli nettovelan määrä 3,3 miljoonaa euroa on jokseenkin nimellinen yhtiön kokoon nähden. Maksuvalmiuslimiittejä oli vuoden lopussa nostettavissa 29 miljoonaa euroa.

Yhtiö säilytti osinkoehdotuksensa joulukuussa ennakoimamme mukaisesti 0,75 eurossa osakkeelta. Kun osakemäärä ilman omia osakkeita on 6,21 miljoonaa kappaletta, osingon kokonaismääräksi muodostuu 4,66 miljoonaa euroa. Yhtiökokous järjestetään pääkonttorilla Säkylässä 10.4.2025. Hallituksen ehdotus osingon maksupäiväksi on 23.4.

Osakekohtaisesta 1,37 euron tuloksesta osinko tekee 55 prosenttia, joka on yhtiön osinkotavoitteen, 40-60 prosenttia, sisällä.

Tilikauden tuloksen supistuminen 2024 johtui osakkuusyhtiötuloksen supistumisesta. Osuus sokerivalmistaja Sucroksen tuloksesta putosi 4,0 miljoonasta 1,6 miljoonaan euroon. Vertailuvuosi 2023 oli Apetitin johdon mukaan Sucrokselle erittäin vahva.

Investoinnit avittavat kannattavuutta

Apetit tekee tärkeitä investointeja tuotantoon ja prosesseihin jatkuvasti. Tilikauden 2024 keskeisiä etappeja olivat uuden ERP-järjestelmän käyttöönotto Ruokaratkaisuissa syksyllä 2024. Hanke etenee Öljykasvituotteisiin, jossa uuden ERP:in käyttöönoton on määrä tapahtua vuoden 2025 jälkipuoliskolla.

Yhtiö sai päätökseen uuden pullotuslinjan investoinnin Kantvikin kasviöljypuristamolle. Investointi vähentää kasviöljypulloissa käytettävää muovia yli 40 prosenttia.

Rapsijauhe BlackGrainin kehitystyö jatkuu. Yhtiö selvittää vaihtoehtoja jauheen tuottamiseksi. Kyse on siitä, että näin pystyttäisiin jalostamaan entistä isompi osa öljykasvista elintarvikekelpoiseen käyttöön esimerkiksi kasviproteiinituotteissa.

Apetit lanseerasi vuonna 2024 lukuisia tuoteuutuuksia ja makuvariantteja, esimerkkeinä Pomodoro Rosso -tomaattinen vihannessekoitus, Chicken Fajita -pizza kasviksista ja kotimaisesta kanasta, maidottomat ja gluteenittomat lohipyörykät sekä tuliset kukkakaaliwingsit, joista löytyy myös pari miedompaa vaihtoehtoa. Kuvat: Apetit, lehdistötiedote 19.3.2024

Trendit tukevat tulevaa kehitystä

Apetit ohjeistaa alkaneen vuoden 2025 liiketuloksen laskevan hieman vertailuvuodesta.

Elintarvikkeiden kuluttajahinnat säilyivät keskimäärin ennallaan vuonna 2024. Tätä edelsi voimakas hinnannousu 2022-2023, joka ohjasi kuluttajia edullisempiin tuotteisiin. Tämä on näkynyt yhä useilla toimijoilla läpi sektorin, myös Apetitilla.

Apetit on tehnyt pitkäjänteistä työtä markkinaosuuden saamiseksi Ruotsin markkinoilla. Ruotsi ja Italia olivat Ruokaratkaisujen tärkeimpiä vientimaita 2024. Ruokaratkaisujen vienti oli viime ja edellisvuonna noin kahdeksan miljoonaa euron tasolla.

Konsernin tuotteita on ollut jo vuosia saatavissa länsinaapurissa muun muassa ICA-kauppaketjun pakastealtaassa. Viime vuonna yhtiö perusti Ruotsiin oman myyntiorganisaation ja laajentui siellä Foodservice -kanavaan

Laajasti katsoen Apetitin kasvispainotus hyötyy yleisistä kulutustrendeistä, jotka suosivat kasvispainotteisuutta. Tämä näkyi syksyllä julkistetuissa kansallisissa ravitsemussuosituksissa.

Tuoteinnovaatioista Apetit selvittää paitsi rapsijauhe BlackGrainin myös kotimaisen herneproteiinin tuottamista.

Pelimerkkejä yritysostoihin

Konsernin strategiaan kuuluvat myös yritysostot, mutta yhtiö on viime vuosina enemmän myynyt kuin hankkinut liiketoimintoja luopuen muun muassa Suomen ja Viron viljakaupasta keväällä 2022.

Apetitilla on hyvin pelimerkkejä mahdollisiin yritysostoihin. Omavaraisuusaste on tällä hetkellä 80 prosenttia. Yhtiö pystyisi investoimaan omalla taseellaan ja vieraalla pääomalla jopa 40 miljoonaa euroa omavaraisuuden säilyessä silti yli 60 prosentissa.

Alalla tehdään kauppoja ja valitaan painopistealueita. Elintarvikeyhtiö Raisio ilmoitti viime viikolla myyvänsä tappiollisen, liikevaihdoltaan 4,5 miljoonan euron Härkis- ja Beanit -kasviproteiiniliiketoiminnan Valiolle.

Apetit on kehittynyt johtavaksi brändiksi kotimaisen kaupan pakastealtaassa, mutta joissakin tuotesegmenteissä, kuten pakastepizzoissa, se on selkeä haastaja. Strategia ja johto viime kädessä määrittelevät, millä hinnalla kasvua haetaan, miten ja mistä.

Toistaiseksi nykyinen strategia on kantanut hedelmää ja yhtiö on kasvanut kannattavasti. Ehdotettu osinko antaa nykykurssia 14,2 euroa vasten hyvätasoisen 5,3 prosentin osinkotuoton.

Riskeinä yhtiö näkee kotimaan työehtosopimusneuvottelut ja mahdolliset lakot sekä yleisemmin muun muassa raaka-aineiden hinta- ja saatavuusriskit sekä öljykasvien ja avomaakasvisten satokausiriskit.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.