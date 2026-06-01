Hiab venyttää velkamittarinsa yli tavoitteensa miljardiluokan jäteautokaupassa

Kuormankäsittelyratkaisujen valmistaja Hiab on allekirjoittanut sopimuksen, jolla se ostaa pohjoisamerikkalaisen jäteautovalmistaja Labrie Environmental Groupin. Velaton kauppahinta on 1 035 miljoonaa dollaria eli toukokuun 2026 lopun valuuttakursseilla noin 890 miljoonaa euroa. Myyjinä ovat pääomasijoittaja Wynnchurch Capital sekä yhtiön johtoon kuuluvat vähemmistöomistajat.

Labrie on Kanadan Quebecissa sijaitseva, vuonna 1971 perustettu yhtiö, jonka tuotevalikoiman muodostavat jäteautot kolmen tuotemerkin alla. Niistä tunnetuimpia ovat Labrie, Wittke ja Leach. Varaosa- ja huoltoliiketoimintaa yhtiö pyörittää LabriePlus-nimellä.

Yhtiöllä on noin 1 200 työntekijää ja neljä tehdasta Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa. Liikevaihto kertyy kokonaisuudessaan Pohjois-Amerikasta.

Ostettava yritys on kiitettävän kannattava. Labrien liikevaihto oli maaliskuun 2026 lopussa päättyneellä kahdentoista kuukauden jaksolla 491 miljoonaa dollaria ja käyttökate 113 miljoonaa dollaria. Käyttökate vastasi 23:a prosenttia liikevaihdosta, kun Hiabin oma vertailukelpoinen käyttökate jää noin 16 prosenttiin.

Ostokohde istuu Hiabin strategiaan.

Jätehuolto ja kierrätys on yksi yhtiön neljästä fokussegmentistä, ja Labrie tuo siihen vahvan jalansijan kasvavalla pohjoisamerikkalaisella jäteautomarkkinalla. Hiab perustelee kauppaa myös liikevaihdon hajautuksella ja syklisyyden pienenemisellä, sillä jätehuolto on luonteeltaan tasaisempaa kuin moni muu kuormankäsittelyn loppumarkkina.

Arvostuksen osalta hinta ei vaikuta ylimitoitetulta. Velaton kauppahinta vastaa noin 9,2-kertaista arvostusta Labrien vertailukelpoiseen käyttökatteeseen suhteutettuna. Suhdeluku jää maltilliseksi, kun sitä peilaa kohteen kasvuvauhtiin ja korkeaan katteeseen.

Tase kääntyy nettokassasta velaksi

Rahoitus muuttaa Hiabin taseen kuvan kertaheitolla. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa yhtiön nettovelkaantumisaste eli gearing oli miinus 23 prosenttia. Toisin sanoen kassaa oli enemmän kuin korollista velkaa, nettokassaa kertyi 219 miljoonaa euroa.

Gearing kuvaa korollisen nettovelan suhdetta omaan pääomaan. Mitä korkeampi luku, sitä velkaisempi yhtiö.

Kaupan jälkeen tilanne kääntyy. Jos järjestely olisi toteutunut maaliskuun lopussa, gearing olisi noussut noin 70 prosenttiin. Yhtiön oma tavoite on pitää luku alle 50 prosentissa, joten kauppa venyttää Hiabin tilapäisesti yli sen itse asettaman rajan. Tätä yhtiö ei tiedotteessaan korosta.

Rahoituksen Hiab on varmistanut sitovalla järjestelyllä Danske Bankin ja OP Yrityspankin kanssa. Yhtiö arvioi rahoitusasemansa säilyvän vakaana vahvan rahavirran tukemana, ja kauppahinta maksetaan käteisellä.

Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2026 kolmannella vuosineljänneksellä viranomaishyväksyntöjen ja tavanomaisten ehtojen täytyttyä.

Synergiahyötyjä pitemmällä aikavälillä

Kaupan toteutuessa syntyy lähes kahden miljardin euron liikevaihdon yhtiö. Maaliskuun 2026 lopussa päättyneellä kahdentoista kuukauden jaksolla Hiabin ja Labrien yhteenlaskettu liikevaihto olisi ollut 1 966 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen käyttökate 342 miljoonaa euroa. Luvut ovat havainnollistavia, eivätkä ne sisällä synergioita tai integraatiokustannuksia.

OP suhtautuu yritysostoon aamukatsauksessaan myönteisesti. Pankin näkemyksen mukaan kauppa täydentää Hiabin nykyistä jätehuolto- ja kierrätysliiketoimintaa ja tukee Pohjois-Amerikkaan painottuvaa kasvustrategiaa.

Arvostuskertoimet ovat OP:n mielestä kohtuulliset. Pidemmällä aikavälillä yritysosto mahdollistaa pankin arvion mukaan synergioiden toteutumisen.

Hiabin toimitusjohtaja Scott Phillips kuvaa kauppaa merkkipaaluksi yhtiön kannattavaan kasvuun keskittyvässä strategiassa, joka lanseerattiin vuonna 2024.

“Yhtiöiden yhdistetyt kyvykkyydet sopivat täydellisesti yhteen niin teknologian kuin mission osalta, ja tarjoomat täydentävät toisiaan välttämättömällä jätehuolto- ja kierrätystoimialalla. Se mahdollistaa myös uusien teknologioiden ja resurssien hyödyntämisen molemmille yrityksille”, Phillips kertoo.

Toimitusjohtaja uskoo yrityskaupan parantavan Hiabin rahavirtaa heti sen toimeenpanon jälkeen ja avaavan uusia kasvumahdollisuuksia.

Labrien toimitusjohtaja Michael Eastabrook puolestaan kertoo, että suuremman yhtiön osana kanadalaisyhtiön teknologinen kehitys kiihtyy.

