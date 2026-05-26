Ferrari astui sähköaikaan, ja sijoittajat äänestivät jaloillaan

Ferrari Luce EV.

Ferrarin osake oli tiistaina Milanon pörssissä yli kuuden prosentin laskussa. Yhtiö paljasti maanantai-iltana Roomassa historiansa ensimmäisen täyssähköisen mallin.

Brändi on rakennettu kymmenien vuosien ajan polttomoottorin äänelle, keveydelle ja kaksipaikkaisten urheiluautojen harvinaisuudelle. Luce rikkoo näistä jokaista.

Auto on viisipaikkainen liftback-sedan, joka etääntyy kauas yhtiön perinteisestä kaavasta.

Tekniikka on silti väkevää. Nelimoottorinen voimalinja tuottaa 1 050 hevosvoimaa, ja sadan kilometrin tuntinopeus irtoaa 2,5 sekunnissa. Huippunopeudeksi luvataan 310 kilometriä tunnissa, kantamaksi noin 530 kilometriä eurooppalaisilla mittausstandardeilla ja akun kooksi 122 kilowattituntia.

Hinnasta ei tingitä. Luce maksaa yli 500 000 euroa. Osa kansainvälisistä lähteistä on ilmoittanut lähtöhinnaksi 550 000 euroa, joten lukemat tarkentunevat toimitusten lähestyessä.

Nimi tarkoittaa italiaksi valoa. Sen takana on viiden vuoden kehitystyö ja muotoiluyhteistyö Jony Iven perustaman LoveFrom-toimiston kanssa. Ive johti aiemmin Applen muotoilua, mikä näkyy auton lasipintaisessa ja pelkistetyssä ilmeessä. The Wall Street Journal kuvasi tulosta lasiverhoiltuksi sähköiseksi kiitäjäksi. Ensimmäiset autot saapuvat asiakkaille loppuvuodesta.

Markkina oli varuillaan jo ennen julkistusta

Pörssireaktio ei tullut puun takaa. Ferrarin osake oli paineessa jo ennen tilaisuutta, ja viimeisen vuoden aikana kurssi on laskenut yli 30 prosenttia.

Tosin koko luksussektori on kärsinyt globaalin kuluttajaluottamuksen heikkenemisestä.

Toukokuun viidentenä päivänä osake painui noin neljä prosenttia. Yhtiö oli tuolloin ylittänyt ensimmäisen vuosineljänneksen tulosodotukset, mutta pitäytyi entisessä koko vuoden ohjeistuksessaan. Markkina tulkitsi varovaisuuden merkiksi vaisummasta loppuvuodesta.

Analyytikot olivat varoittaneet toteutusriskistä. Morgan Stanley laski toukokuun alussa Ferrarin tavoitehinnan 330 euroon aiemmasta 357 eurosta.

Myös yksityissijoittajien vastaanotto jäi nihkeäksi. Sijoitusalustoilla auton tekniset tiedot eivät riittäneet vakuuttamaan, ja moni piti Lucea pettymyksenä. Osa kritiikistä kohdistui muotoiluun, jonka jotkut kokivat liian lähelle muita sähköautoja.

Toimitusjohtaja Benedetto Vigna yritti hälventää epäilyjä. Hän kertoi uutistoimisto CNBC:lle kysynnän rakentuvan ennen Lucen tuotannon käynnistymistä. Maranellon E-Building-tehtaan on määrä aloittaa valmistus myöhemmin tänä vuonna.

Jo kertaalleen kutistunut strategia kutistunut

Sähköistymisloikka osuu hetkeen, jona kilpailijat vetävät jarrua. Porsche ja Lamborghini ovat hidastaneet tai supistaneet omia sähköautosuunnitelmiaan heikon kysynnän vuoksi.

Maranello kulkee siis vastavirtaan. Toimialan into akkukäyttöisiin luksusautoihin on viilennyt juuri nyt.

Yhtiö on itsekin laskenut rimaa. Loppuvuodesta 2025 Ferrari leikkasi täyssähköautojen tavoiteosuuden 20 prosenttiin mallistostaan vuoteen 2030 mennessä. Aiempi tavoite oli kaksinkertainen.

Lokakuussa 2025 julkistettu linjanmuutos kävi kalliiksi. Se laukaisi erillisen 15 prosentin yhden päivän kurssipudotuksen, kun pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet jäivät odotuksista.

Tätä vasten Lucen vastaanotto asettuu osaksi laajempaa kuviota. Markkina on kahdesti puolen vuoden sisällä rankaissut Ferraria sen sähköautoihin liittyvistä avauksista.

Vigna puhuu yhtiön uudesta vaiheesta. Siinä onnistuminen jää nähtäväksi. Voiko brändi, jonka arvo nojaa polttomoottorin perintöön ja niukkuuteen, kasvaa sähkön ja perheautomaisen tilavuuden suuntaan menettämättä juuri sitä, mistä asiakkaat maksavat?

