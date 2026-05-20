Strategyn bitcoin-imuri alkaa näkyä markkinoilla

Yhdysvaltalainen Strategy, joka tunnettiin aiemmin nimellä MicroStrategy, on noussut maailman suurimmaksi yritysmuotoiseksi bitcoinin omistajaksi. Yhtiön hallussa on yli 780 000 bitcoinia keskimääräisellä ostohinnalla 75 577 dollaria per kolikko.
Mittakaava on huimaava. Yksin Strategyn omistus kattaa yli 3,7 prosenttia bitcoinin koko enimmäismäärästä, joka on 21 miljoonaa kolikkoa.
Aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla - Coinmotionin tarjous SalkunRakentajan lukijoille
Tarjous SalkunRakentajan lukijoille: Käyttämällä alennuskoodia SRFI17X, saat 1 %:n treidauskulut ensimmäiselle kuukaudelle (50% alennus).
Tutkimusten valossa muutos ei ole vain yhden yhtiön tarina. Coinbasen analyysi laskee, että niin kutsuttujen digitaalisten taseyhtiöiden, eli kryptovaluuttaa taseessaan strategisena omaisuuseränä pitävien yritysten, yhteenlaskettu osuus on ylittänyt neljän prosentin rajan. Kahdessa vuodessa osuus on nelinkertaistunut.
Ohjelmistoyhtiöksi syntynyt Strategy muutti aikoinaan kurssinsa täydellisesti, kun se alkoi rakentaa tasettaan bitcoinin varaan ja vaihtoi sittemmin nimensäkin uutta linjaansa vastaavaksi. Yhtiön ideologinen tunnus on jo vuosia ollut ajatus pitkän aikavälin pääoman allokoinnista niukkaan ja rajalliseen digitaaliseen omaisuuteen.
Coinbasen mukaan tarjontapuristus tiukkenee sitä mukaa kun pitkäaikaiset omistajat keräävät kolikoita ja yhä suurempi osa liikkuvasta tarjonnasta katoaa pörsseistä.
Strategyn ostot voivat synnyttää erityisen voimakkaan reaktion silloin, kun ne osuvat teknisesti herkille tasoille ja imevät mukaansa momentum-kauppaa harjoittavia rahastoja.
Vastapainoa on toki tarjolla. Hintavaikutusta vaimentavat ennakoidut ostot, pörssinoteerattujen ETF-rahastojen virrat, louhijoiden tuotos sekä johdannaisilla tehtävä suojaus.
Saylor vetää geopoliittisia rinnastuksia
Strategyn hallituksen puheenjohtaja Michael Saylor julkaisi Coinbasen raportin jälkimainingeissa X-palvelussa viestin, jonka mukaan bitcoinia on ”mahdotonta saartaa”.
Sanavalinta osui erityiseen hetkeen. Yhdysvallat määräsi huhtikuun 13. päivänä laivastosaarron Iranin satamia ja Hormuzinsalmen kautta kulkevaa liikennettä vastaan tulitaukoneuvottelujen romahdettua. Iran on sittemmin uhannut sulkea salmen kokonaan, jos saarto jatkuu.
Impossible to blockade Bitcoin.— Michael Saylor (@saylor) April 18, 2026
Saylor asettelee bitcoinin rajattomaksi varallisuuseräksi, joka ei taivu fyysisten solmukohtien kautta painostettavaksi. Sanoma puhuttelee sijoittajaa, joka näkee energia- ja rahtimarkkinoiden tärinät uhkana perinteisille turvasatamille.
CoinSharesin keräämien tietojen mukaan bitcoin on Iranin kriisin alusta lähtien tuottanut osakkeita ja kultaa paremmin nousten noin 18,8 prosenttia. Perinteisten turvasatamien tuotto on jäänyt selvästi jälkeen.
Tavoitteena miljoona bitcoinia
Ostotahti ei näytä hidastumisen merkkejä. Tuoreimmassa viikko-ostossaan Strategy hankki lähes 14 000 bitcoinia noin miljardilla dollarilla, mikä on yhtiön viidenneksi suurin yksittäinen osto kuluvana vuonna.
Tunnuslukujen valossa kertomus kasvusta jatkuu suhteellisen kohennetussa tahdissa. Strategy on raportoinut bitcoin-omistuksensa tuottaneen vuoden alusta laskettuna 5,6 prosenttia, ja kumulatiivinen lisäys vuoden 2026 aikana on noussut jo yli 37 000 bitcoiniin.
Pisimmälle viety tavoite tiivistyy jättilukuun: miljoona bitcoinia. Strategy on ilmoittanut tavoittelevansa juuri tätä, ja saavuttaakseen sen yhtiö tarvitsisi omien laskelmiensa mukaan vielä noin 22 miljardia dollaria lisäpääomaa.
Voit kommentoida ilman käyttäjätiliä kirjoittamalla nimesi ja sähköpostiosoitteesi alla olevaan lomakkeeseen. Halutessasi voit myös kirjautua sisään tai rekisteröityä palveluun, jolloin kommenttisi tallentuvat omaan käyttäjäprofiiliisi ja kommentointi helpottuu jatkossa.