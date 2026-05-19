Rheinmetall saa Citiltä ostosuosituksen, osake sukeltanut alkuvuonna 27 prosenttia

Yhdysvaltalaispankki nostaa saksalaisen puolustusjätin ostosuositukseen ja pitää sektorin pelkoja liioiteltuina.

Citigroup on nostanut saksalaisen puolustuskonsernin Rheinmetallin suosituksen ostotasolle aiemmasta neutraalista. Pankin uusi tavoitehinta on 1 408 euroa.

Samalla yhdysvaltalaispankki päivitti ruotsalaisen Saabin suosituksen myynnistä neutraaliksi, ja tavoitehinta on 527 Ruotsin kruunua.

Rheinmetallin kurssi noteerataan Frankfurtissa noin 1 172 eurossa. Pörssiarvo on sulanut alkuvuoden aikana 27 prosenttia. Syyskuun 2025 huipusta tiputusta on kertynyt noin 41 prosenttia, kun osake kävi tuolloin lähellä 2 000 euron tasoa.

Rheinmetall on Saksan suurin puolustusvalmistaja. Yhtiön tuotanto kattaa muun muassa Leopard-taistelupanssarivaunut, panssariajoneuvot, tykistöammukset ja puolustuselektroniikan. Liiketoiminta on paisunut Venäjän hyökättyä Ukrainaan, sillä Euroopan maat ovat täydentäneet asevarastojaan ja kasvattaneet puolustusbudjettejaan kiivaaseen tahtiin.

Yhtiön puolustustilauskanta ylti hiljattain noin 73 miljardiin euroon. Ansaintalogiikka nojaa monivuotisiin valtiollisiin hankintasopimuksiin, joissa Rheinmetall toimittaa kalustoa ja ammuksia ennustettavalla rytmillä useiden vuosien yli.

Kurssilaskun syyt löytyvät tilinpäätöskirjasta

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tulos jäi markkinaodotuksista, mikä käynnisti viime kuukausien myyntiaallon. Vielä raskaammin kursseihin painoi negatiivinen vapaa kassavirta, jonka selitys löytyy varastojen kasvattamisesta eikä kysynnän hiipumisesta.

Sijoittajat ovat tästä huolimatta hermostuneet. Negatiivinen kassavirta herättää epäilyksiä siitä, kuinka tehokkaasti pulleneva tilauskirja todella muuntuu rahaksi.

Rheinmetallin osakekurssin kehitys viimeisen kolmen vuoden aikana.

Myyntipainetta lisäsi JPMorganin toukokuun alkupuolella julkaisema näkemys, joka jatkoi karhumaisten arvioiden ketjua. Edes Warburg Researchin ostosuositukseen päivitetty näkemys ei katkaissut laskua.

Citi aloitti Rheinmetallin seurannan vasta maaliskuun lopussa neutraalilla suosituksella ja 1 480 euron tavoitehinnalla. Nyt pankki on laskenut tavoitehintaa hieman mutta nostanut suositusta. Yhdistelmä viestii kasvavasta vakaumuksesta laskutrendin pohjilla.

Pelot Ukrainan rauhasta ovat ennenaikaisia

Citin analyytikoiden mukaan kaksi pelkoa on painanut sektoria liiallisesti. Ensimmäinen koskee mahdollisen Ukrainan rauhansopimuksen vaikutusta puolustustilauksiin. Toinen liittyy siihen, miten Euroopan miljardiluokan asevarustelu rahoitetaan kestävällä tavalla.

Pankki tyrmää molemmat huolet samalla argumentilla.

”Uskomme, että Venäjä pysyy todennäköisesti uhkana Euroopalle”, pankki kirjoittaa tutkimusraportissaan.

Vaikka Ukrainassa solmittaisiin tulitauko, eurooppalaisten valtioiden tarve modernisoida puolustusvoimiaan ja kasvattaa varustelumäärärahojaan ei pankin näkemyksen mukaan katoa lyhyellä aikavälillä.

Perustelu nojaa kysynnän rakenteelliseen perustasoon eikä yksittäisiin neljännesvuosilukuihin.

Saabin osalta Citin liike on hillitympi. Pankki laski ruotsalaisyhtiön myyntisuositukseen kesäkuussa 2025 ja asetti tavoitehinnaksi 374 kruunua. Tuolloin perustelu oli, että arvostuskertoimet olivat venyneet liian pitkälle suhteessa Naton puolustusmenoennusteisiin.

Nyt suositus on nostettu neutraaliksi ja tavoitehinta hilattu 516 kruunusta 527 kruunuun. Päätöstä ei perustella perusnäkymän muutoksella vaan riski-tuottosuhteen paranemisella koko sektorin vetäydyttyä alaspäin.

Tekoälypelot varjostavat sektoria

Saabin varovainen päivitys kertoo, ettei Citi näe Saabia samanlaisena käännekohtana kuin Rheinmetallia. Kyse on lähinnä siitä, että aiempi myyntisuositus on tehnyt tehtävänsä.

Rheinmetallin osake nousi Frankfurtissa maanantaina tuhtisti, yli 4,6 prosenttia.

Vielä toukokuun puolivälissä Citi epäröi ostosuositusta. Pankki viittasi tuolloin pettymyksellisiin tuloksiin ja kasvaviin huoliin siitä, että tekoäly voisi mullistaa puolustuspalveluja.

Eurooppalaisten puolustusyhtiöiden osakkeet ovat valuneet maaliskuun alusta lähtien. iShares U.S. Aerospace & Defense ETF on tuona aikana laskenut lähes 10 prosenttia.

Citi luonnehtii sektoria ensisijaisesti loppuvuoden elpymistarinaksi. Tämän tulkinnan mukaan lyhyen aikavälin heikkous voi vielä tarjota uusia ostopaikkoja koko ryhmästä.