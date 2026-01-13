Euroopan puolustusteollisuuden osakkeet uusiin ennätyksiin Trumpin uhkaillessa Grönlantia

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on toistuvasti kieltäytynyt sulkemasta pois sotilaallista voimankäyttöä Grönlannin haltuunottamiseksi. Sunnuntaina hän totesi jälleen haluavansa ”ottaa Grönlannin tavalla tai toisella”.
Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on varoittanut, että Yhdysvaltojen hyökkäys Grönlantiin merkitsisi Naton loppua.
”Jos Yhdysvallat päättää hyökätä sotilaallisesti toista Nato-maata vastaan, kaikki loppuu”, hän sanoi tanskalaiselle TV2-kanavalle.
Euroopan komission entinen jäsen Margrethe Vestager kuvaili tilannetta Euronewsille ”historian merkittävimmäksi eksistentiaaliseksi uhaksi Natolle”.
Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsen ja saaren muut poliittiset johtajat julkaisivat perjantaina yhteisen lausunnon, jossa he korostivat Grönlannin tulevaisuuden kuuluvan sen omalle kansalle. Lausunnossa toivottiin ”Yhdysvaltojen maatamme kohtaan osoittaman halveksunnan loppuvan”.
Puolustusosakkeet historiallisissa huipuissa
Goldman Sachsin kokoama eurooppalaisten puolustusyhtiöiden osakekori on noussut lähes 23 prosenttia vuoden 2026 alusta, jatkaen viime vuoden 90 prosentin nousua.
Stoxx Europe Aerospace and Defense -indeksi saavutti kaikkien aikojen ennätyksensä 9. tammikuuta. Indeksi on noussut vuoden alusta yli 13 prosenttia ja kivunnut yhteensä 260 prosenttia sitten Venäjän helmikuun 2022 hyökkäyksen Ukrainaan.
Saksalainen panssarivalmistaja Rheinmetall on noussut vuoden alusta yli 20 prosenttia. Yhtiön osake on ollut Saksan pääindeksin parhaita nousuja jo useana vuonna peräkkäin. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana Rheinmetallin osake on noussut tammikuussa keskimäärin 7,7 prosenttia, ja 90 prosentissa tapauksista kuukausi on päättynyt plusmerkkisesti.
Ruotsalainen Saab nousi viime viikolla 22 prosenttia uuteen 52 viikon huippuun. Britannian BAE Systems, Euroopan suurin asevalmistaja, on vahvistunut tammikuussa noin 20 prosenttia. Myös Italian Leonardo ja Ranskan Thales ovat saavuttaneet uusia huippuja.tradingeconomics+1
Kulta turvasatamana
Geopoliittinen epävarmuus on ajanut sijoittajia myös kultaan. Kullan hinta on noussut vuoden alusta voimakkaasti ja ylittänyt jo 4 500 dollarin unssihinnan. Historiallinen ennätys, lähes 4 800 dollaria, saavutettiin joulukuussa 2025.
Vuoden takaiseen verrattuna kullan hinta on noussut yli 65 prosenttia.
Puolustussektorin nousu muokkaa myös Euroopan listautumismarkkinoita. Tšekkiläinen puolustuskonserni Czechoslovak Group (CSG) suunnittelee listautumista Amsterdamin pörssiin jo lähipäivinä.
Yhtiö tavoittelee 25–30 miljardin euron arvostusta, mikä tekisi siitä yhden Euroopan arvokkaimmista puolustusyhtiöistä. Anti voisi kerätä 3–4 miljardia euroa.
CSG on merkittävä Ukrainan armeijan tykistöammusten toimittaja. Yhtiön omistaa 33-vuotias miljardööri Michal Strnad.
Varoituksen sanoja
Deutsche Bankin analyytikot varoittavat, että eurooppalaiset puolustusosakkeet saattavat lähestyä arvostushuippuaan. Osakekori hinnoitellaan nyt ennustetuilla tuloksilla lasketulla noin 30x P/E-kertoimella, mikä on kaksinkertainen aiempaan verrattuna.
Riskeinä analyytikot mainitsevat mahdolliset Ukrainan rauhanneuvottelut sekä Euroopan maiden väliset erot puolustusbudjeteissa.
”Sijoittajat ymmärtävät, ettei geopoliittinen uhka ole katoamassa”, toteaa Stonehage Fleming Investment Managementin Peter McLean.
”Vaikka sotilaallinen toiminta Grönlannissa on epätodennäköistä, puolustusmenojen kasvattamiselle Euroopassa on selvä kannustin.”