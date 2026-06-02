Bioretec on senttiosake, ja säästöt jatkuvat

Biohajoavia ortopedisia implantteja kehittävä Bioretec käynnistää muutosneuvottelut, jotka kohdistuvat sen Suomen tuotantoon. Edellisistä vastaavista neuvotteluista on kulunut vasta reilu puoli vuotta.

Neuvottelujen piirissä on 12 työntekijää. Vaikutukset voivat ulottua enintään neljän henkilön työsuhteen ehtoihin, ja yhtiö pitää mahdollisena myös irtisanomisia.

Tavoiteltu lisäsäästö on 0,2 miljoonaa euroa vuodessa. Se on erillinen marraskuussa 2025 tiedotetusta noin 0,4 miljoonan euron säästötavoitteesta.

Yhtiön mukaan tuotantoon tehdyt investoinnit ovat osoittautuneet ylimitoitetuiksi suhteessa siihen, miten liiketoiminta on tosiasiassa kehittynyt. Marraskuun kierroksella yksi työntekijä menetti paikkansa ja viisi lomautettiin, eivätkä nämä toimet ole yhtiön mukaan riittäneet.

Mittasuhteet paljastavat ongelman luonteen. Kun saman tuotantolinjan kustannuksiin joudutaan palaamaan puolen vuoden välein ja saavutettava säästö lasketaan sadoissatuhansissa euroissa, kyse ei ole hienosäädöstä vaan pysyvämmästä epäsuhdasta kapasiteetin ja kysynnän välillä.

Yhdysvallat vetää, vanha päämarkkina hiipuu

Selitys löytyy tuoreimmasta osavuosiraportista. Tammi-maaliskuussa 2026 yhtiön liikevaihto laski 1,2 miljoonaan euroon vertailukauden noin 1,4 miljoonasta. Pudotusta kertyi 12,6 prosenttia.

Alueittain luvut hajoavat kahtia. Yhdysvalloissa myynti lähes viisinkertaistui 292 tuhanteen euroon, ja Euroopassa se yli kolminkertaistui 434 tuhanteen. Samaan aikaan kategoria ”muu maailma” romahti lähes 60 prosenttia, 1,2 miljoonasta eurosta 494 tuhanteen.

Viime vuoden lopulla yhtioön RemeOs-traumaruuville myönnettiin Yhdysvaltain Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) toimesta Transitional Pass-Through (TPT) -korvattavuus lokakuun alkaen.

TPT-korvattavuus tarjoaa sairaaloille ja päiväkirurgisille yksiköille lisäkorvauksen uusista ja innovatiivisista teknologioista. Sen tarkoituksena on kattaa uusien ja innovatiivisten laitteiden lisäkustannus verrattuna olemassa oleviin hoitoihin. Korvattavuus madaltaa sairaaloiden kynnystä ottaa RemeOs-traumaruuvi käyttöön ja mahdollistaa sen tarjoamisen yhä laajemmalle potilasjoukolle.

Yhtiö on nyt siis vaihtamassa yhtä suurta mutta kuihtuvaa myyntialuetta kahteen kasvavaan. Vaihto ei vielä näy kokonaisliikevaihdossa, sillä lännen kasvu ei riitä paikkaamaan muun maailman menetystä.

Kannattavuus pysyi syvällä pakkasella. Käyttökate eli liiketulos ennen poistoja painui 1,4 miljoonaa euroa tappiolle, hivenen edellisvuotta heikommin, ja katsauskauden tappio jäi niin ikään noin 1,4 miljoonaan euroon.

Raportin valopilkku on oikaistu myyntikate, joka nousi 70,1 prosenttiin liikevaihdosta vuodentakaisesta 56,7 prosentista. Se mittaa implanttimyynnin katetta ennen kaupallistamisen kuluja, kuten myyntikomissioita. Yhtiö alkoi raportoida lukua vuoden 2026 alusta ja perusteli muutosta vertailukelpoisuudella toimialan muihin yhtiöihin.

Toimitusjohtaja Sarah van Hellenberg Hubar-Fisher kuvaa neljännestä varhaisiksi tuloksiksi uudelleenrakentamisesta, joka käynnistettiin vuoden 2025 jälkipuoliskolla. Lännen kasvu ei hänen mukaansa nojaa pelkkään volyymiin vaan laajentuneeseen asiakaskuntaan ja jakelijaverkostoon.

Painopiste on Yhdysvaltain markkinassa ja näkyvyydessä, kirurgeille suunnatussa webinaarisarjassa ja esiintymisissä alan konferensseissa. Tuotanto on kuitenkin se kohta, johon säästökirves on osunut nyt toistamiseen.

Ilman osakeantia kassa olisi ehtynyt

Maaliskuun lopussa Bioretecin kassassa oli 1,9 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin samassa kohdassa oli 4,4 miljoonaa, joten rahavarat olivat sulaneet 57,5 prosenttia. Tappion juostessa noin 1,4 miljoonan euron neljännesvauhtia kassa ei olisi kantanut montaa kvartaalia.

Tähän aukkoon yhtiö haki paikkausta merkintäetuoikeusannilla, joka vietiin maaliin huhtikuussa katsauskauden päätyttyä. Annissa merkittiin noin 1,29 miljardia uutta osaketta eli 87,1 prosenttia tarjotusta määrästä. Merkintähinta oli yksi sentti osakkeelta, ja bruttotuotoiksi yhtiö ilmoitti noin 12,9 miljoonaa euroa.

Senttiluokan merkintähinta kertoo, kuinka alas yhtiön arvostus on vajonnut. Bioretecin osake on menettänyt vuodessa lähes 99 prosenttia arvostaan.

Aikaa anti silti ostaa. Noin 12,9 miljoonan euron bruttotuotto on moninkertainen neljännestappioon nähden ja työntää akuutin rahoituspulan tuonnemmaksi.

Hinnasta maksoivat vanhat omistajat. Yli miljardin uuden osakkeen laskeminen liikkeeseen sentin hintaan laimensi aiemman omistuksen murto-osaan entisestä.

Henkilöstöä yhtiöllä oli maaliskuun lopussa 60, kun vuotta aiemmin luku oli 48. Väkeä on siis lisätty etenkin kaupallisella puolella samaan aikaan, kun kotimaan tuotannosta on jouduttu vähentämään kerta toisensa jälkeen.

Tässä epäsuhdassa kiteytyy yhtiön nykyinen pulma. Myyntiin ja Yhdysvaltain organisaatioon panostetaan, mutta tuotantoa Suomessa joudutaan yhä uudelleen kutistamaan kysyntään, joka ei ole noussut investointien edellyttämälle tasolle.

Kahden viikon mittaisiksi arvioidut neuvottelut alkavat kesäkuun kahdeksantena.