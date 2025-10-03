Metsä Board käynnistää muutosneuvottelut ja keskeyttää investointien esisuunnittelun yhtiön kannattavuuden, kassavirran ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Pörssissä mörninyt Metsä Board aloittaa säästöohjelman ja pistää investoinnit jäihin

Osana viime heinäkuun lopussa julkistettua 200 miljoonan euron kustannussäästö- ja kannattavuuden parantamisohjelmaa kartonkivalmistaja Metsä Board kertoo käynnistävänsä koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut Suomessa sekä aloittaa neuvotteluprosessit muissa toimintamaissaan paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Muutosneuvottelut Suomessa alkavat aikaisintaan 7. lokakuuta.

Muutosneuvottelujen taustalla ovat tuotannolliset, taloudelliset sekä toimintojen uudelleenjärjestelystä johtuvat syyt. Yhtiön tavoitteena on sopeuttaa yhtiön kustannusrakennetta, parantaa kassavirtaa, tehostaa liiketoimintaa sekä vahvistaa edellytyksiä kestävälle kasvulle.

Muutosneuvottelujen piirissä on yhteensä hieman yli 2 000 henkilöä. Mahdollisia toimenpiteitä olisivat henkilöstövähennykset sekä tehtävien ja toimintojen uudelleenjärjestelyt. Arvioitu vähennystarve on enintään 315 henkilöä, joista 155 henkilöä Suomessa.

Mahdollisiin muutoksiin liittyvät kertaluonteiset kulut kirjataan vertailukelpoisuuteen vaikuttaviksi eriksi, ja niistä raportoidaan tarkemmin neuvottelujen päätyttyä.

”Haastava markkinatilanne vaatii meiltä johdonmukaisia ja vaikuttavia toimenpiteitä. Kustannusrakenteen sopeuttaminen ja toiminnan tehostaminen ovat välttämättömiä, jotta liiketoiminnan kannattavuus voidaan palauttaa kestävälle tasolle. Samalla luomme vahvemmat edellytykset pitkäjänteiselle kilpailukyvylle ja kasvulle”, Toimitusjohtaja Esa Kaikkonen kertoo.

Kaikkosen mukaan kassavirran parantaminen on lähtenyt hyvin liikkeelle ja tuonut tuloksia.

Samalla yhtiö on on arvioinut esisuunnitteluvaiheessa olleiden investointihankkeidensa etenemistä osana muutosohjelmaa ja kassavirran parantamista.

Arvioinnin perusteella metsäyhtiö on päättänyt osaltaan olla edistämättä toistaiseksi kahta merkittävää investointihanketta niiden kannattavuuden ollessa riittämätön nykyisessä markkinatilanteessa. Kyseiset hankkeet ovat Husumin sellutehtaan kuivauskoneen uudistaminen sekä Kyron kartonkitehtaan barrierkartonkien kehityshanke.

Lisäksi investointihanketta Husumin BM2-kartonkikoneen tuotantosuunnan muutoksesta yhteistyössä Metsä Tissuen kanssa ei toistaiseksi edistetä vuoden lopussa valmistuvan esisuunnittelutyön jälkeen.

Viimeisin vuosineljännes oli Metsä Boardille vaikea.

Kartonkivalmistajan liikevaihto laski huhti-kesäkuussa 460 miljoonaan euroon vertailukauden 510 miljoonasta eurosta. Liikevaihdosta 57 prosenttia tuli taivekartongista, 26 prosenttia valkoisista kraftlainereista, 12 prosenttia markkinasellusta ja viisi prosenttia muista toiminnoista.

Yhtiön vertailukelpoinen liiketulos painui miinukselle -22,7 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella se oli – 0,8 miljoonaa euroa.

Metsä Boardin kartonkien kokonaistoimitukset laskivat viime vuoden 377 000 tonnista 360 000 tonniin. Markkinasellutoimitukset laskivat rajummin, 117 000 tonnista 86 000 tonniin.

Huhti–kesäkuun vertailukelpoista liiketulosta heikensivät kartongin ja markkinasellun laskeneiden toimitusmäärien lisäksi markkinasellun alhaisemmat keskihinnat sekä markkinaperusteiset tuotannonrajoitukset. Kartonkien keskihinnat nousivat hieman paikallisissa valuutoissa.

Metsä Boardin vaikeudet ovat luonnollisesti heijastuneet yhtiön markkina-arvoon. Viimeisimmän vuoden aikana yhtiön osakekurssi on sukeltanut lähes 52 prosenttia.