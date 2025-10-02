Pian uuden auton ostaja saa taas romutuspalkkion

Romutuspalkkion tarkoitus on kannustaa vanhojen, päästöiltään suurten autojen poistamiseen liikenteestä ja niiden korvaamiseen vähäpäästöisemmillä ja turvallisemmilla uudemmilla autoilla. Sen tavoitteina ovat liikenteen päästöjen vähentäminen, liikenneturvallisuuden parantaminen sekä Suomen autokannan uudistaminen ja keski-iän alentaminen.

Romutuskampanjalaki on eduskunnan käsittelyssä, ja lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Romutuspalkkiokampanjan aikana uuden auton ostaja saa romutuspalkkion valtion avustuksena, jos hän vie samalla romutettavaksi omistamansa vanhan liikennekäytössä olevan henkilöauton.

Sekä romutettavan että uuden auton tulee olla henkilöautoja ja romutuspalkkion hakijan on oltava sekä romutettavan että uuden auton omistaja tai haltija vähintään 12 kuukauden ajan.

Auton ostaja saa romutuspalkkion uuden henkilöauton hankinnan yhteydessä kierrätettyään samalla omistamansa vanhan liikennekäytössä olevan henkilöauton.

Valtio myöntää 2 000 euroa romutuspalkkiota sellaisen uuden henkilöauton hankintaan, jonka hiilidioksidipäästöt ovat enintään 140 grammaa kilopetriltä. Uusille nollapäästöisille sähkö- ja vetyautoille valtion romutuspalkkio on 2 500 euroa.

Romutuspalkkio voidaan lakiehdotuksen mukaan vuodenvaihteesta lähtien myöntää, jos vanha auto on romutettu 1.10.2025-31.12.2027 välisenä aikana. Vastaavasti uuden auton, jonka hankintaan romutuspalkkio käytetään, tilaus- tai kauppasopimus tulee olla päivätty tuolle ajalle.

Siten kuluvan vuoden lokakuun alusta eteenpäin kuluttajat voivat hyödyntää romutuspalkkiota uuden, nollapäästöisen tai enintään 140 grammaa kilometriltä hiilidioksidia päästävän auton hankintaan.

Valtio on varannut budjetissaan 20 miljoonaa euroa romutuspalkkiota varten vuosille 2026-2027. Romutuspalkkiokampanja on voimassa joulukuun 2027 loppuun asti tehtyihin uusien autojen tilauksiin tai siihen asti kunnes määrärahaa on jäljellä.

”Henkilöautojen romutuskampanja alkaa juuri oikeaan aikaan. Uusien autojen kysyntä on ollut pitkään alavireistä. Romutuspalkkion odotetaan lisäävän kysyntää erityisesti ensi vuoden aikana. Romutuspalkkiokampanja poistaa autokannasta noin 9000 keskimäärin 210 g/km hiilidioksidia päästävää vanhaa autoa ja tuo tilalle vastaavan määrän vähäpäästöisiä ja turvallisempia autoja. Romutuspalkkio on erinomainen tilapäinen laastari vanhenevan autokantamme ongelmaan ja toisaalta se kiihdyttää yksityistä kulutuskysyntää”, summaa toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Romutuspalkkiota haetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista ensi vuoden alusta alkaen. Ohjeet päivitetään Traficomin sivuille vuodenvaihteessa.

Hakemuksen voi jättää Traficomille sähköisesti tai paperilomakkeella. Palkkio maksetaan uuden auton ostajalle, kun uusi auto on rekisteröity.

Tarkempaa tietoa romutuspalkkion hakemisesta, vanhan auton romuttamisesta ja uuden auton ehdoista löytyy kuluttajille suunnatulta infosivulta osoitteesta www.romutuskampanja.fi. Sivuja ylläpitävät Autoalan Tiedotuskeskus ja Suomen Autokierrätys.