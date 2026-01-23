Suomalaiset ajavat yhä vanhoilla autoilla – kannusteet piristävät autokauppaa

Vuonna 2025 henkilöautojen keski-ikä Suomen autokannassa oli 13,9 vuotta, kertoo Autoalan Tiedotuskeskus tiedotteessaan. Kaikkein vanhimmilla autoilla Suomessa ajetaan Itä-Suomessa ja Pohjanmaan maakunnissa, joissa henkilöautot ovat keskimäärin yli 15-vuotiaita.

Traficomin liikennekäytössä olevien henkilöautojen vuoden 2025 tilastoja ei voi suoraan verrata edellisvuoteen. Traficom poisti vuoden 2025 aikana liikennekäytöstä noin 105 000 sellaista henkilö- ja pakettiautoa, joita ei ollut katsastettu vuosiin ja ajoneuvovero oli ollut maksamatta niin ikään usean vuoden ajan. Näiden autojen keski-ikä oli 35 vuotta. Tämän sinällään täysin perustellun toimenpiteen seurauksena autokannan tilastollinen keski-ikä laski 13,2 vuoteen. Samalla liikennekäytössä olevan henkilöautokannan koko laski noin 71 000 autolla edellisvuodesta.

”Todellisuudessa autokantamme keski-ikä ei nuorentunut viime vuonna, vaan vertailukelpoinen henkilöautojen keski-ikä oli 13,9 vuotta, eli se kasvoi 0,3 vuotta edellisvuodesta. Samaan aikaan romutettujen autojen keski-ikä kasvoi 0,2 vuodella jo 23 vuoteen”, kertoo Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.

Uusien autojen myynti tahmeaa

Kallion mukaan uusien henkilöautojen myyntimäärän jäätyä alimmalle tasolleen sitten vuoden 1994 eli 71 888 kappaleeseen, laski uusina ostettujen henkilöautojen määrä 12 autoon 1 000 asukasta kohden.

EU-maissa uusia autoja rekisteröidään keskimäärin 24 kappaletta 1 000 asukasta kohden.

”Suomi on tässä tilastossa viimeisten joukossa”, Kallio muistuttaa.

Käytettyjen autojen kauppa sen sijaan porskuttaa.

Käytettyjen autojen kaupassa liikkui vuoden 2025 aikana yhteensä noin 643 000 henkilöautoa, ja lukumäärä kasvoi edellisvuoteen nähden 4,1 prosenttia. Kysyntä käytettyjen autojen kaupassa kohdistui edullisemman hintaluokan autoihin ja kauppamäärä kasvoi eniten yksityishenkilöiden käymässä kaupassa.

Autoliikkeiden kautta kulki vuonna 2025 noin 325 500 käytettyä henkilöautoa, mikä on noin prosentin enemmän kuin vuonna 2024.

Kannustimet piristävät henkilöautomarkkinaa

Vuodelle 2026 autoala ennustaa lievää kasvua uusien autojen kauppaan. Uusien henkilöautojen ensirekisteröintejä kirittävät muun muassa käynnissä oleva romutuspalkkio ja ansiotuloverojen kevennykset.

Henkilöautojen romutuspalkkio on taloustilanteeseen nähden lähtenyt hyvin liikkeelle.

Romutuspalkkiohakemuksia oli tammikuun ensimmäisten viikkojen aikana kertynyt Traficomille 244 kappaletta ja romutuspalkkiokampanjan 20 miljoonan euron määrärahasta oli varattu hieman yli puoli miljoonaa euroa.

Yli puolessa tähän mennessä tulleista hakemuksista romutuspalkkiota on haettu uuden täyssähköisen auton hankintaan.

”Romutuspalkkion lisäksi toinen merkittävä automarkkinoita piristävä tekijä on täyssähköisten työsuhdeautojen verokannustimen jatkuminen vuoden 2029 loppuun. Kaikkiaan Suomessa henkilöautojen sähköistyminen jatkui vahvana vuonna 2025. Ladattavien autojen osuus ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli lähes 60 prosenttia. Täyssähköisten osuus oli 37,2 prosenttia ja lataushybridien 20,2 prosenttia”, kertoo muistuttaa Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Käyttövoimasiirtymä on edennyt Lausalan mukaan vauhdikkaimmin työsuhdeautoissa, joista jo lähes neljä viidestä, 79 prosenttia, on ladattavia.

”Yritysten hankkimien autojen merkitys on autokaupalle erityisen suuri kuluttajakysynnän ollessa vielä heikkoa”, Lausala toteaa.