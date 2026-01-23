Solar Foods kasvattaa solein-tuotantonsa uusiin svääreihin ison osakeannin turvin

Solar Foods tiedotti tällä viikolla torstaina aikomuksestaan laskea liikkeeseen yhtiön uusia osakkeita suunnatussa osakeannissa GEA Finland Oy:lle sekä rajoitetulle määrälle institutionaalisia sijoittajia, tietyille yhtiön hallitukseen ja johtoon kuuluville henkilöille sekä tietyille yhtiön perustajille ja tietyille yksityishenkilöille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen nopeutetussa tarjousmenettelyssä.

Yhtiön hallitus on tänään päättänyt noin 5,16 miljoonan osakkeen osakeannista yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella.

Osakeannissa kaikki uudet osakkeet merkittiin merkintähintaan 4,85 euroa osakkeelta. Merkintähinta vastaa noin 15,2 prosentin alennusta yhtiön osakkeen päätöskurssiin First North -markkinapaikalla ennen Osakeannin aloittamista.

Yhtiö odottaa saavansa osakeannin seurauksena noin 25 miljoonaa euroa bruttotuloja. Potti on Solar Foodsin mittakaavassa iso, sillä yhtiön oma pääoma ennen osakeantia on alle 18 miljoonaa euroa.

Yhteensä noin 1,65 miljoonaa osaketta allokoitiin GEA:lle, joka oli antanut yhtiölle sitoumuksen merkitä osakkeita yhteensä kahdeksan miljoonan euron kokonaismerkintähinnalla.

Merkityt osakkeet vastaavat yhteensä kaikista yhtiön osakkeista noin 17,2 prosenttia osakeannin jälkeen. GEA:n merkitsemät osakkeet vastaavat noin 6,7 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista osakeannin jälkeen.

Soleinin tuotanto nousee kaupallisesti merkittävään mittakaavaan

Sitoumus varmisti, että hallituksen tarkoituksenmukaiseksi katsoman suuruinen suunnattu osakeanti voitiin toteuttaa Yhtiön Factory 02 -tuotantolaitoksen toteuttamiseen tarvittavan rahoituksen varmistamiseksi yhtiön kasvustrategian mukaisesti.

”Solar Foods on toteuttanut oman pääoman hankinnan suunnitellusti. Tämä vie meitä lähemmäs Factory 02:n lopullista investointipäätöstä ja mahdollistaa strategiamme toteuttamisen”, toteaa Ilkka Saura, Solar Foodsin talousjohtaja.

Solar Foods ja GEA ovat myös sitoutuneet neuvottelemaan pitkäaikaisen strategisen yhteistyösopimuksen ehdoista. Yhteistyösopimus määrittelee puitteet Solar Foodsin ja GEA:n väliselle yhteistyölle kaasufermentaation ja siihen liittyvien teknologioiden alalla sekä Solar Foodsin tulevien tuotantolaitosten toteuttamisessa tavoitteena laajentaa markkinoiden kattavuutta, parantaa yksikkötaloutta ja edistää kannattavuutta yhteisen kehitystyön ja yhteisyritysten kautta.

Solar Food aikoo aloittaa Factory 02:n rakentamisen Lappeenrantaan vuonna 2026 ja odottaa tekevänsä Factory 02:n rakentamista koskevan lopullisen investointipäätöksen vuoden 2026 aikana.

Factory 02 olisi yhtiön ensimmäinen teollisen mittakaavan tuotantolaitos, ja se korottaisi Soleinin tuotantokapasiteettia Factory 01 -tuotantolaitoksen vuotuisesta 160 tonnista 6 400 tonniin vuodessa.

Mitä on Solein?

Solar Foodsin solein on mikrobipohjainen, ilmasta tuotettu ruokaproteiini, jota käytetään elintarviketeollisuuden ainesosana proteiininlähteenä. Se on jauhemaista, miedon makuista ja rakenteeltaan soijaa tai kuivattuja leviä muistuttavaa, joten se voidaan ”piilottaa” jogurtteihin, välipaloihin, kasviproteiinituotteisiin, leipään tai pastaan ilman voimakasta omaa aromia.

Solein syntyy niin, että luonnosta löydettyä yksisoluista mikrobia kasvatetaan fermentoimalla; mikrobille syötetään hiilidioksidia, vettä, ravinteita ja uusiutuvalla sähköllä tuotettua vetyä, jolloin se muodostaa biomassaa, joka kuivataan proteiinijauheeksi.

Prosessi muistuttaa periaatteeltaan oluenpanon kaltaista fermentointia, mutta raaka-aineena ei ole viljaa vaan ilmasta otettu hiilidioksidi, ja lopputuote on neutraalin makuinen proteiinijauhe.

Ravintosisällöltään solein on runsasproteiininen: jauheessa on tyypillisesti noin 65–70% proteiinia, lisäksi kuitua, jonkin verran rasvaa sekä vitamiineja ja kivennäisaineita, esimerkiksi rautaa ja B-ryhmän vitamiineja, myös B12-vitamiinia. Tuote on vegaaninen eikä sisällä kolesterolia, ja sen on tarkoitus toimia vaihtoehtona sekä eläin- että kasviproteiineille sekä ravitsemusprofiilia täydentävänä lisäaineksena eri ruokatuotteissa.

Ympäristönäkökulmasta soleinin valmistuksen hiilijalanjäljen on raportoitu olevan murto-osa erityisesti punaisen lihan tuotannosta, koska tuotanto ei ole sidottu peltopinta-alaan, eläimiin tai perinteiseen maatalouteen.

Soleinia on jo käytetty kaupallisissa tuotteissa, kuten Singaporeen myydyssä jäätelössä ja suklaassa, ja yhtiö tavoittelee lupia laajempaan elintarvikekäyttöön eri markkinoilla.