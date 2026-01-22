Kreate nappasi historiallisen ison hankkeen

Helsingin pörssissä noteerattu infrarakentaja Kreate ja Väylävirasto ovat allekirjoittaneet 192 miljoonan euron arvoisen toteutusvaiheen sopimuksen Tampereen henkilöratapihan uudistuksesta. Hankkeessa parannetaan junaliikenteen sujuvuutta koko Suomessa, uudistetaan keskustan vaativia siltakohteita ja rakennetaan rautatieaseman yhteyteen uusi matkaterminaali.

Sopimuksen arvo on 192 miljoonaa euroa, ja se sisältää jo käynnissä olevat ensimmäisen vaiheen noin 40 miljoonan euron työt.

Sopimus sisältää jo käynnissä olevat työt, joten Kreate kirjaa vuoden ensimmäisen neljänneksen tilauskantaansa reilut 152 miljoonaa euroa hankkeen toisen vaiheen toteutuksesta.

Sopimus on yhtiön historian suurin, ja Kreate kirjaa vuoden ensimmäisen neljänneksen tilauskantaansa reilut 152 miljoonaa euroa. Kreate on hankkeen ainoa rakentajaosapuoli, ja kirjauksen myötä hanke on kokonaisuudessaan tilauskannassa.

”Jatkamme innolla mielenkiintoisen ja Tampereelle merkityksellisen hankkeen rakentamista. Kohde vaatii monipuolista teknistä osaamista, tarkkaa aikataulutusta ja sujuvaa yhteistyötä, jota olemme päässeet hiomaan jo kehitysvaiheessa ja ensimmäisessä rakentamisvaiheessa”, iloitsee Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström.

Hankkeen rakentaminen käynnistyi huhtikuussa 2025. Toiseen rakentamisvaiheeseen siirrytään kevään aikana ja työt valmistuvat kokonaisuudessaan alkuvuodesta 2031.

”Mittava hanke tukee näkemystämme yhtiön vahvasta liikevaihdon kasvusta jo kuluvana vuonna ja lisää pitkän aikavälin näkyvyyttä hankkeen valmistuessa vuonna 2031”, toteaa Inderesin analyytikko Atte Jortikka.

Jortikan mukaan sopimuksen allekirjoitus ei tullut yllätyksenä, sillä hanke on ollut Kreaten kehitysvaiheen salkussa.

”Koska hanke oli jo huomioitu ennusteissamme, ei tiedote aiheuta tarvetta ennustemuutoksille. Sopimuksen allekirjoitus kuitenkin pienentää ennusteriskiä ja vahvistaa näkyvyyttä tulevien vuosien volyymikehitykseen, sillä hanke jakaantuu usealle vuodelle aina vuoteen 2031 saakka. Allianssimallilla toteutettavana hankkeena projektin riskiprofiili on myös tyypillistä kokonaisurakkaa matalampi”, Jortikka toteaa.

Hanke ei tullut yllätyksenä myöskään markkinoille, sillä ilmoitus Kreaten sopimuksesta ei aiheuttanut oleellista reaktiota yhtiön osakekurssissa.

Kreate on vahvassa tikissä muutoinkin. Yhtiö julkisti erinomaiset tunnusluvut kolmannen vuosineljänneksen tulosraportissaan.

Kreaten syyskuun 2025 lopun tilauskanta kasvoi yli 58 prosenttia vertailukaudesta 242 miljoonaan euroon, tosin tilauskanta laski 13,7 prosenttia edellisen vuosineljänneksen lopusta. Kreate odottaa tilauskannasta arvioidaan toteutuvan 87 miljoonaa euroa tilikauden 2025 aikana, mistä Ruotsin osuus on 14 miljoonaa euroa.

Heinä-syyskuussa yhtiön liikevaihto kasvoi 22 prosenttia vertailukaudesta vajaaseen 95 miljoonaan euroon. Ruotsin liiketoiminta kasvoi yli 54 prosenttia.

Yhtiön liikevoitto nousi viime vuoden 3,1 miljoonasta eurosta 4,0 miljoonaan euroon. Kreatea seuraava Inderes odotti 3,6 miljoonan euron liikevoittoa, joten tulosparannus ylitti odotuksen.

Yhtiö arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2025 kasvaa ja on 290–310 miljoonaa euroa ja sen EBITA kasvaa ja on 9–11 miljoonaa euroa. Viime vuonna liikevaihto oli 276 miljoonaa euroa ja EBITA 8,8 miljoonaa euroa.