Infrarakentaja Kreate julkisti väkivahvat tulosluvut

Kreaten toimitusjohtaja Timo Vikström. Kuva: Kreate Oyj.

Kreaten syyskuun 2025 lopun tilauskanta kasvoi yli 58 prosenttia vertailukaudesta 242 miljoonaan euroon, tosin tilauskanta laski 13,7 prosenttia edellisen vuosineljänneksen lopusta. Kreate odottaa tilauskannasta arvioidaan toteutuvan 87 miljoonaa euroa tilikauden 2025 aikana, mistä Ruotsin osuus on 14 miljoonaa euroa.

Heinä-syyskuussa yhtiön liikevaihto kasvoi 22 prosenttia vertailukaudesta vajaaseen 95 miljoonaan euroon. Ruotsin liiketoiminta kasvoi yli 54 prosenttia.

Yhtiön liikevoitto nousi viime vuoden 3,1 miljoonasta eurosta 4,0 miljoonaan euroon. Kreatea seuraava Inderes odotti 3,6 miljoonan euron liikevoittoa, joten tulosparannus ylitti odotuksen.

Kreaten arvion mukaan markkinanäkymät yhtiölle soveltuvassa inframarkkinassa ovat Suomessa ja Ruotsissa vahvistuvat.

Suomessa tulevina vuosina infra-alaa kasvattavat erityisesti kolme asiaa: Valtion ja suurten kaupunkikeskusten väylä- ja muut infrainvestoinnit, geopoliittisen tilanteen vaatimat investoinnit sekä puhtaan siirtymän hankkeet.

Kuva: Kreate Oyj.

Ruotsissa tulevina vuosina kallio-, betoni-, maa- ja pohjarakentamisen markkinaa kasvattavat erityisesti kolme asiaa: valtion väyläinvestoinnit, geopoliittisen tilanteen vaatimat investoinnit sekä energia- ja sähköverkot.

Toimitusjohtaja Timo Vikström kertoo, että vuoden kolmas neljännes sujui jälleen yhtiön suunnitelmien mukaisesti.

”Neljänneksen liikevaihto oli ennätyskorkea, lähes 95 miljoonaa euroa. Liikevaihtomme sekä absoluuttinen ja suhteellinen EBITA-kannattavuutemme olivat kaikki vertailukautta korkeammalla tasolla. Myös tammi-syyskuun liikevaihto ja absoluuttinen EBITA ovat vertailukautta korkeammalla tasolla. Koko alkuvuoden suhteellinen EBITA-kannattavuus on hieman vertailukautta jäljessä, sillä olemme alkuvuonna valmistautuneet kasvuun ja panostaneet henkilöstöön etupainoisesti”, Vikström kertoo.

Toimitusjohtajan mukaan markkinassa on poikkeuksellisen paljon laajoja ja monipuolisia yksityisen sektorin hankkeita sekä mittavia väyläinvestointeja muun muassa siltoihin ja raideliikenteeseen.

”Kaikki edellä mainitut sopivat erinomaisesti Kreaten osaamisportfolioon”, Vikström kertoo.

Kreatella suurten projektien rooli on selvästi kasvussa sekä markkinalla että Kreaten toiminnassa. Vikströmin mukaan se tarkoittaa korostunutta selektiivisyyttä ja riskienhallintaa vahvan sopimusosaamisen kautta. Lisäksi jatkuvuuden näkökulmasta myös hankkeiden ajoitus on tärkeää.

”Isot siltaprojektimme Kruunuvuorensilta ja Kirjalansalmensilta ovat meidän näkökulmastamme viimeistelyvaihteessa. Jatkuvuutta tarjoavat jo toteutusvaiheeseen osittain siirtynyt Tampereen henkilöratapihahanke, vielä kehitysvaiheessa oleva Vantaan ratikan itäosa sekä juuri voitettu Junatien metrosillan rakentamisen urakkakilpailu Helsingissä. Lisäksi Väylävirastolla on pitkä hankelista, joka sisältää mittavan kokoisia vaativan infrarakentamisen kohteita.”

Myös Ruotsissa Kreaten rekrytoinnit ovat käynnissä.

”Olemme kasvattaneet Ruotsissa avainhenkilöstöä koko kuluvan vuoden ajan ja luoneet edellytyksiä kasvun jatkamiseen. Ruotsissa on hyvä markkinanäkyvyys ja siellä on paljon tarjottavaa Kreatelle olennaisissa kallio-, betoni-, maa- ja pohjarakentamisen markkinasegmenteissä”, toimitusjohtaja toteaa.

Kreate pitää kuluvan vuoden tulosohjeistuksensa ennallaan.

Yhtiö arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2025 kasvaa ja on 290–310 miljoonaa euroa ja sen EBITA kasvaa ja on 9–11 miljoonaa euroa. Viime vuonna liikevaihto oli 276 miljoonaa euroa ja EBITA 8,8 miljoonaa euroa.



Yhtiön ohjeistus perustuu vuonna 2025 realisoituvaksi odotettuun tilauskannan määrään vuodenvaihteessa sekä yhtiön arvioon kehitysvaiheessa olevien projektien todennäköisestä siirtymisestä tilauskantaan keväästä 2025 alkaen. Yhtiö jatkaa projektien selektiivistä tarjoamista sekä kasvua Ruotsin markkinassa, minkä odotetaan parantavan kannattavuutta.

Kreaten osake lähti selvään nousuun keskiviikkona tulosjulkistuksen jälkeen.