Alphabetin osake nosteessa – analyytikoilta ropisee korkeampia tavoitehintoja

Alphabetin osake on noussut uusiin ennätyksiin viime viikkoina ja lähestyy jo kolmen biljoonan dollarin markkina-arvon rajapyykkiä, jonka se saavutti ensimmäisen kerran syyskuussa. Vuoden alusta yhtiön osake on kivunnut kolmanneksen.

Gemini ja muut Googlen tekoälytuotteet ovat olleet merkittävä syy Alphabetin osakkeen nousuun vuonna 2025, sillä ne ovat vahvistaneet sijoittajien uskoa yhtiön teknologiseen etumatkaan ja pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiin.

Gemini-alustan kehitys multimodaaliseksi tekoälyksi on parantanut käyttäjäsitoutumista ja luonut uusia kaupallisia mahdollisuuksia erityisesti hakuliiketoiminnassa, mikä on lisännyt tuottavuutta ja vahvistanut tulosnäkymiä.

​Gemini-alustan kehitys multimodaaliseksi tekoälyksi tarkoittaa sitä, että Google on rakentanut mallin, joka pystyy käsittelemään ja yhdistämään useita eri tiedon muotoja – tekstin, kuvan, äänen, videon ja jopa ohjelmointikoodin – yhdeksi kokonaisymmärrykseksi.

Googlen hakukoneuudistus toimii

Erityisen vaikutuksen on tehnyt Gemini 2.0 ‑mallin käyttöönotto Google-haun AI Overviews -ominaisuudessa, joka on vuoden 2025 merkittävin hakukoneuudistus. AI Overviews on Googlen hakukoneen uusi tekoälyyn perustuva ominaisuus, joka tuottaa käyttäjän kyselyihin valmiita yhteenvetovastauksia suoraan hakutulossivun yläosaan.

Sen avulla haku kattaa jo yli 13 prosenttia kaikista kyselyistä ja on lisännyt haun käyttöä yli 10 prosenttia suurilla markkinoilla, kuten Yhdysvalloissa ja Intiassa.

Käyttäjät tekevät pidempiä ja monimutkaisempia hakuja, mikä on vahvistanut Googlen ekosysteemin sitoutuneisuutta ja parantanut mainonnan kohdentamista.​

Lisäksi Alphabetin tekoälymalleja on integroitu syvemmälle myös yritysratkaisuihin, kuten Salesforce Agentforce 360 -alustaan ja Google Workspacen työkaluihin, mikä kasvattaa pilviliiketoiminnan arvoa ja tekee tekoälytuotteista strategisen kasvualustan koko konsernille.

Pilvipalvelut ovat kasvaneet yli 30 prosenttia vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla, mikä tekee niistä merkittävän kannattavuusajurin.​

Sijoittajien luottamusta on lisännyt myös syyskuussa saatu suotuisa kilpailuoikeudellinen ratkaisu, joka vapautti Alphabetin uhasta joutua pilkottavaksi ja salli sen säilyttää 20 miljardin dollarin vuosittaisen Applen haku‑yhteistyösopimuksen. Tuomioistuin hylkäsi ankarimmat erottamisvaatimukset, mikä poistatti merkittävän sääntelyepävarmuuden ja laukaisi yhden päivän kahdeksan prosentin kurssinousun.​

Mainosliiketoiminta on puolestaan osoittanut odotettua vahvempaa kasvua, sillä tekoälypohjainen sisällön kohdentaminen ja kaupallistaminen on parantanut tuottavuutta. ​

Analyytikot nostavat tavoitehintoja

Nostetta osakkeelle antavat myös analyytikot. Viime päivinä useat suuret investointipankit ovat korottaneet teknojätti Alphabetin osakkeen tavoitehintaa. Tämä kuvastaa kasvavaa luottamusta Googlen tekoälyjohtajuuteen ja mainosliiketoiminnan kestävyyteen ennen yhtiön kolmannen vuosineljänneksen tulosjulkistusta.

Bank of America nosti tavoitehinnan 280 dollariin ja Oppenheimer asetti Wall Streetin korkeimman, 300 dollarin hintatavoitteen.

Oppenheimer nosti Alphabetin tavoitehinnan 270 dollarista 300 dollariin, mikä on korkein tavoite Wall Streetillä. Suositus pysyy tasolla lisää. Yhtiö ilmaisi erityistä optimismia Alphabetin lyhyen aikavälin näkymistä verrattuna kilpailija Meta Platformsiin, korostaen konservatiivisempia ennusteita ja alhaisempaa arvostusta, vaikka AI Mode- ja AI Overview -ominaisuuksia ei ole vielä täysin kaupallistettu.

300 dollarin tavoite merkitsee noin 19 prosentin nousuvaraa tämän hetken kurssinoteeraukseen nähden.

Bank of America nosti osakkeen tavoitehinnan 252 dollarista 280 dollariin ja säilytti ostosuosituksensa. Pankin päivitetyn näkemyksen mukaan Alphabetin kolmannen neljänneksen mainostulot etenevät odotuksia nopeammin.

Analyytikko Justin Post toteaa vahvempien kulutustrendien useissa ydinluokissa kompensoivan lieviä laskuja orgaanisissa hakukäynneissä.

Pankki nosti myös kolmannen neljänneksen liikevaihtoennusteensa 86 miljardiin dollariin, Wall Streetin 85 miljardin konsensusennusteen yläpuolelle. Tosin osakekohtaisen tuloksen Bank of America odottaa jäävän hieman alle konsensuksen 3,9 miljardin dollarin oikeudellisten kulujen vuoksi.

Luottamus ennen tuloskauden raporttia

Alphabet valmistautuu julkaisemaan kolmannen neljänneksen tuloksensa keskiviikkona 29. lokakuuta pörssin sulkeutumisen jälkeen. Analyytikot odottavat yhtiön keskeisten liiketoiminta-alueiden jatkavan vahvaa kehitystä.

Wall Street ennustaa 2,29 dollarin osakekohtaista tulosta ja lähes 100 miljardin dollarin liikevaihtoa. Analyytikoiden arviot ovat olleet viimeisen 90 päivän ajan enimmäkseen positiivisia.

Google Cloud, joka saavutti 50 miljardin dollarin vuotuisen liikevaihtovauhdin toisella neljänneksellä, odotetaan kasvavan 29 prosentilla 14,7 miljardiin dollariin kolmannella neljänneksellä. Divisioonalla on noin 58 miljardin dollarin edestä uusia tulosopimuksia seuraaville kahdelle vuodelle, ja yhdeksän kymmenestä suurimmasta tekoälylaboratoriosta kuuluu jo sen asiakkaisiin.