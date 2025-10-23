Analyysi: Relais Group ui vastavirtaan haastavassa markkinassa

Relais Groupin liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 35 prosenttia ja oli ensikertaa yli 100 miljoonaa euroa.

Vuoden 2025 kolmas neljännes oli Relais Groupille ennätyksellinen. Relais Groupin liikevaihto oli 101,1 miljoonaa euroa, kun ennuste oli 101,5 miljoonaa euroa. Liiketulos oli 7,1 miljoonaa euroa, kun ennuste oli 9,5 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihto kasvoi 35 prosenttia ylittäen ensimmäistä kertaa 100 miljoonan rajan. Orgaanisesti liikevaihto kasvoi neljä prosenttia.

Liikevaihto kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla. Hyötyajoneuvojen korjaus ja huolto -liiketoiminnassa kasvu syntyi yritysostojen tukemana, kun taas Tekninen tukkukauppa- ja tuotteet -toiminnassa liikevaihto kasvoi hyvin myös orgaanisesti positiivisesti jatkuneen myyntitrendin ja ajoneuvovalaisimien alkaneen sesongin ajamana.

Relaisin vertailukelpoinen liiketulos ennen yritysjärjestelyihin liittyviä poistoja (EBITA) oli niin ikään ennätyksellisen korkea 10,9 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella se oli 9,2 miljoonaa euroa. EBITAa kasvattivat konsernin toteuttamat yritysostot.

Vertailukelpoinen EBITA-marginaali kuitenkin laski vertailukauden 12,2 prosentista 10,8 prosenttiin. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 2,1 miljoonaa euroa. Suurin osa näistä eristä, 1,7 miljoonaa euroa, koostui hankitun vaihto-omaisuuden uudelleenarvostuksen poistoista Team Verksted Holding AS:n ja Matro Group -yritysryhmän kauppahintojen allokaatioihin liittyen.

Katsauskaudella myös Relais Groupin raportoima liiketulos pysyi laskussa, painuen 16 prosenttia vertailukauden tasosta.

Relais ei anna numeerista ohjeistusta, mutta toistaa pitkän aikavälin tavoitteen. Yhtiö tavoittelee 50 miljoonan euron pro forma- EBITAa vuoden 2025 loppuun mennessä.

Relais Groupin avainluvut vuoden kolmannelta kvartaalilta. Kuva: Relais Group Osavuosikatsaus

Relais Group päätti jakaa 0,20 euron lisäosingon

Juuri ennen heinä-syyskuun osavuosikatsauksen julkaisua, Relais Group julkaisi tiedotteen, jossa se ilmoitti yhtiön hallituksen päättäneen jakaa yhtiökokouksen valtuuttaman 0,20 euron lisäosingon osaketta kohden.

Ylimääräinen osinko irtoaa torstaina 23. lokakuuta, ja se on määrä maksaa osakkeenomistajien tileille 31. lokakuuta.

Huhtikuussa Relais Groupin yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa tilikaudelta 2024 osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Nyt vahvistetun lisäosingon myötä vuoden 2024 osakkeenomistajalle jaettu osinkopotti kasvoi siis yhteensä 0,50 euroon.

Relaisin osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa vuosittain keskimäärin yli 30 prosenttia konsernin keskimääräisestä vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta, suhdannevaihtelut huomioiden.

Vuodelta 2023 Relais Group jakoi osinkoa 0,44 euroa osakkeelta, kun taas vuodelta 2022 osakekohtainen osinko oli 0,40 euroa.

Relais Group osake

Alkuvuoden vakaan nousutrendin jälkeen Relais Groupin osake alkoi loppukesän ja alkusyksyn aikana hakemaan suuntaa. Vaikka yhtiö julkaisi lokakuun alussa positiivisia uutisia uusiin yrityskauppoihin liittyen, ei osake löytänyt vahvempaa momenttia tuekseen, ja yleinen kurssitrendi kääntyi lievään laskuun.

Osakekurssin kehityksessä näkyy todennäköisesti markkinoiden yleinen epävarmuus, jonka sijoittajat ovat pelänneet vaikuttavan myös Relaisin liiketoimintaan.

Tuore Q3-tulosjulkaisu näyttää kuitenkin tarjoavan mahdollisuuden takaisin nousu-urille nousemiseen. Kolmannen kvartaalin tulos oli markkinatilanteeseen nähden hyvä ja sijoittajat palkitsivat yhtiön reippaalla, noin kuuden prosentin nousulla.

Relais Groupin osakekurssi viimeisen 12 kuukauden ajalta. Kuva: Koyfin.

Sijoittajan näkökulma

Relais Groupin kolmas neljännes sujui jälleen vahvasti, vaikka toimintaympäristö ei tarjonnut liikaa helpotusta. Yhtiön liikevaihto kiihtyi jälleen ja ylitti kvartaalitasolla haamurajana toimineen 100 miljoonan euron raja.

Kasvun taustalla on nähtävissä Relaisin määrätietoisesti toteuttaman kasvustrategian tulos, kun viimeisen vuoden aikana hankitut yhtiöt on integroitu konsolidoijan liiketoiminta-alueisiin.

Myös orgaanisesti kasvua syntyi neljä prosenttia, mikä on Relaisin toimitusjohtaja Arni Ekholmin mukaan hyvä, markkinoita parempi suoritus.

Orgaaninen kasvu syntyi Tekninen tukkukauppa- ja tuotteet -liiketoiminta-alueella, jossa verkkokaupan yllättävän korkean kysynnän lisäksi odotettu ajoneuvovalaisimien sesonki näyttäisi alkaneen pirteästi.

Kuten viimeisimmässä tulosanalyysissa kirjoitimme, valaistussesonkiin liittyi tänä vuonna korkeita odotuksia. Analyytikoille ja sijoittajille suunnatussa tulosjulkistustilaisuudessa toimitusjohtaja Ekholm ei uskaltanut kommentoida, miltä valaisimien kysyntä on katsauskauden jälkeen vaikuttanut. Ekholm kuitenkin totesi, että kesäkuun lopun tavoin, Relais Group näkee varovaisia merkkejä kysynnän piristymisestä.

Valaisintuotteiden lisäksi myös huoltotoiminnassa ja varaosissa on nähty pientä kysynnän parannusta.

Relais jatkoi kohdennettuihin yritysostoihin tähtäävän kasvustrategiansa toteuttamista myös katsauskauden jälkeen, kun yhtiö ilmoitti sen hankineen Wetteri Auto Oy:lta kaksi raskaan kaluston korjaamoa Itä-Suomesta. Relaisin johdon mukaan näiden laadukkaiden korjaamojen hankinnalla yhtiö vahvisti asemaansa alueella ja laajensi huoltoedustustaan.

Tulosjulkistus tilaisuudessa konsernin toimitusjohtaja Ekholm mainitsi, että hankinnalla Relais laajensi palvelutarjontaansa myös puolustussektorin toimijoille. Tällä viitataan todennäköisesti Sisun huoltoedustukseen.

Tulokseen vaikuttivat kertaluontoiset erät

Kolmannella neljänneksellä Relaisin raportoitu liiketulos laski kaksinumeroisin luvuin vertailukaudesta ja jäi analyytikoiden konsensusennusteesta. Tuloksen laskemista selittävät kuitenkin vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kertaluontoiset erät, joita kertyi jopa 2,1 miljoonaa euroa. Erät liittyivät Team Verksted Holding AS:n ja Matro Group -yritysryhmän mukana hankitun vaihto-omaisuuden uudelleenarvostuksen poistoihin sekä yrityskauppojen kuluihin.

Relais Groupin talousjohtaja Thomas Ekström kuitenkin painotti tulosjulkistustilaisuudessa, ettei vastaavia poistoihin liittyviä eriä nähdä enää seuraavalla kvartaalilla. Nämä täysin kertaluontoiseksi jäävät kulut oikaistuna konsernin liiketulokseksi saadaan noin 9,2 miljoonaa euroa, mikä on linjassa analyytikoiden odotusten kanssa ja vertailukautta parempi.

Relais Groupin tuloskehitystä tukivat katsauskaudella uudet yrityskaupoilla hankittujen yhtiöiden integroinnit erityisesti Tekninen tukkukauppa ja -tuotteet -liiketoiminnassa.

Kuten Relaisin johto on aiemminkin todennut, näkyvät yrityskauppojen tulosvaikutukset viiveellä, joten positiivisen epäorgaanisen tuen voidaan arvioida jatkuvan myös viimeisellä vuosineljänneksellä. Heinä-syyskuussa Relaisin tulosta osaltaan tukivat myös positiiviset valuuttakurssivaikutukset sekä laskevat korot.

Riskeinä nousevat korot sekä talven sää

Relais Groupin suurimmaksi riskiksi nousee tällä hetkellä taloustilanteen heikentyminen. Strategisesti tärkeiden yritysostojen myötä konsernin korolliset velat ovat kasvaneet merkittävästi.

Vaikka konsernin tase kestää velat, erityisesti inflaation kääntyminen nousuun ja siihen vastareaktiona keskuspankkien tekemät ohjauskorkojen nostot voisivat kasvattaa Relaisin rahoituskustannuksia merkittävästi, mikä alkaisi painaa tulosta. Vastaavasti elvyttävän korkopolitiikan jatkuminen tukee Relais Groupin kannattavuuskehitystä.

Seuraavien kahden kvartaalin ajan Relaisin kasvun osalta riskit liittyvät valaisintuotteiden kysyntään sekä vallitseviin sääoloihin. Ajoneuvovalaisimien kysyntätilanne vaikuttaa nyt lupaavalta, mutta yllättävä heikentyminen voisi rokottaa liikevaihdon kehitystä.

Lisävarusteiden ja varaosien kannalta leuto, vähäluminen talvi voi painaa liikevaihtoa viime talven tavoin. Toki nyt varsinkin vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen vertailukausi on vähemmän haastava.

Epävarmoina aikoina sijoittajaa kuitenkin tukee Relaisin maksama osinko. Viimeisimmän lisäosinkopäätöksen perusteella osingonmaksu on keskeinen osa strategiaa, jolla yhtiö haluaa luoda lisäarvoa osakkeenomistajilleen.

Lisäksi Relais Groupin johdon mukaan ylimääräisellä varojen jakamisella ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön kasvustrategian toteuttamiseen.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.