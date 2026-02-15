Analyysi: Relais Group kasvoi 29 prosenttia – vuonna 2026 fokus kannattavuudessa

Kuva: Relais Group.

Vuoden neljännellä vuosineljänneksellä Relais Groupin liikevaihto oli 117 miljoonaa euroa, kun analyytikoiden konsensusennuse odotti 119 miljoonaa euroa. Liiketulos oli 8,0 miljoonaa euroa, ennusteen ollessa 10,9 miljoonaa euroa.

Kasvu oli vahvaa. Relais Groupin liikevaihto kasvoi 29 prosenttia vertailukaudesta yritysostojen vetämänä. Orgaanisesti liikevaihto kuitenkin laski 2 prosenttia markkinan pysyttyä haastavana.

Hyötyajoneuvojen korjaus- ja huoltoliiketoiminta kasvatti liikevaihtoaan 63 prosentilla, mikä syntyi Team Verkstedin ja tiettyjen korjaamojen viimeaikaisista hankinnoista. Liiketoiminta-alueen orgaaninen liikevaihto laski neljä prosenttia, johtuen pääasiassa heikosta perävaunumarkkinasta Ruotsissa.

Teknisen tukkukaupan ja tuotteiden liiketoiminta-alue kasvatti liikevaihtoa 13 prosenttia neljänneksellä, pääasiassa Matro Groupin viimeaikaisen yritysoston ansiosta. Orgaanisesti liikevaihto laski yhdellä prosentilla, johtuen vahvoista vertailuluvuista.

Loka-joulukuussa Relaisin vertailukelpoinen EBITA oli 10,8 miljoonaa euroa, eli kaksi prosenttia vertailukautta parempi. Vertailukelpoinen EBITA-marginaali laski kuitenkin 9,2 prosenttiin viime vuoden 11,7 prosentista, mikä yhtiön mukaan heijastaa markkinaolosuhteista ja matalammista volyymeistä johtuvaa resurssien alihyödyntämistä.

Kannattavuutta painoivat osaltaan myös orgaanisen kasvun hankkeisiin tehdyt investoinnit. Lisäksi vuosineljänneksen aikana kannattavuus heikkeni hieman johtuen liiketoiminnan painopisteen tarkoituksellisesta siirtymästä kohti korjaus- ja huoltotoimialaa, mikä yhtäältä madaltaa katteita, mutta toisaalta vahvistaa pääomatehokkuutta.

Hyötyajoneuvojen korjaus- ja huoltoliiketoiminnassa EBITA-marginaali on rakenteellisesti matalampi kuin Tekninen tukkukauppa ja tuotteet -liiketoiminta-alueella. Tämä näkyy konsernitason EBITA-marginaalissa, sillä korjaus- ja huoltoliiketoiminnan paino on kasvanut yritysostojen myötä.

Relais Groupin avainluvut vuonna 2025. Kuva: Relais Group tilinpäätöstiedote.

Näkymät vuodelle 2026

Vuonna 2026 Relais Group odottaa sen tuotteiden ja palveluiden kysyntätilanteen pysyvän vakaana, mutta markkinaepävarmuuden jatkuvan. Yhtiön johdon mukaan Relaisilla on vahva putki relevantteja yritysostomahdollisuuksia, joita arvioidaan jatkuvasti.

Samalla yhtiö kertoo keskittyvänsä vahvasti operatiiviseen huippuosaamiseen ja kannattavuuteen koko konsernissa.

Relais ei julkaise numeerista tulosohjeistusta tilikaudelle 2026.

Tammikuun 19. päivä Relais Groupin uusi toimitusjohtaja Christian Gebauer aloitti tehtävänsä.

Relais Groupin toimitusjohtajana vuodesta 2015 asti toiminut Arni Ekholm jää eläkkeelle kuluvan vuoden maaliskuun lopussa. Siihen asti Ekholm pysyy

konsernin palveluksessa senior advisor -roolissa.

Relaisin osinko 0,30 euroa

Relais Groupin osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa vuosittain keskimäärin yli 30 prosenttia konsernin keskimääräisestä vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta, suhdannevaihtelut huomioiden. Yhtiö on jakanut osinkonsa kahdessa erässä vuodesta 2023 lähtien.

Tilinpäätöstiedotteessa Relais Group kertoi sen hallituksen ehdottavan, että tilikaudelta 2025 jaetaan osinkoa 0,30 euroa osaketta kohti. Ehdotettu osinko vastaa tasan 30 prosenttia tilikauden vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta.

Tilikaudelta 2024 Relais jakoi osinkoa yhteensä 0,50 euroa osakkeelta. Osingon toinen erä irtosi lokakuussa, kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen jälkeen.

Tilikaudelta 2023 Relais Group jakoi osinkoa 0,44 euroa osakkeelta, ja vuodelta 2022 osakekohtainen osinko oli 0,40 euroa.

Liiketoiminta jaetaan jatkossa kolmeen segmenttiin

Tilinpäätöstiedotteen yhteydessä Relais Group ilmoitti sen muuttavan organisaatiorakennettaan. Erillistiedotteessa yhtiö kertoi siirtyvänsä maantieteellisesti organisoidusta johtamismallistaan uuteen liiketoiminta-aluepohjaiseen liiketoiminta- ja johtamismalliin.

Jatkossa Relais Group johtaa ja seuraa liiketoimintaansa kolmen erillisen liiketoiminta-alueen kautta aiemman kahden liiketoimintasegmentin sijaan.

Organisaatiomuutoksella pyritään mahdollistamaan selkeämpi strateginen ohjattavuus, parempi läpinäkyvyys sekä kurinalaisempi pääoman allokointi koko konsernissa. Rakenteen tavoitteena on vauhdittaa sekä orgaanista että yritysostovetoista kasvua, parantaa konsernin sisäistä vertailukelpoisuutta ja hyödyntää paremmin konsernin mittakaavaa ja osaamista.

Uudet liiketoiminta-alueet ovat: hyötyajoneuvopalvelut, tuotteet ja ratkaisut ja tekninen tukkukauppa.

Uusi organisaatiorakenne astuu voimaan välittömästi ja kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen tulos raportoidaan sen mukaisesti. Vertailukelpoiset vertailuluvut aiemmilta periodeilta julkaistaan huhtikuun lopussa.

Relais Group julkaisee uudet taloudelliset tavoitteet ennen kesää

Tilinpäätöstiedotteessa toimitusjohtaja Christian Gebauer kirjoitti Relais Groupin käynnistäneen strategiansa päivityksen vahvistaakseen arvonluontimalliaan entisestään. Strategiatyön tulokset yhtiö aikoo esitellä ennen kesää.

Osana tätä prosessia Relais aikoo asettaa myös uudet pitkäaikaiset taloudelliset tavoitteet, jotka heijastavat yhtiön strategiaa, markkinamahdollisuuksia sekä pitkän aikavälin tavoitteita.

Yhtiön aikaisempi, maaliskuussa 2023 julkaistu pitkän aikavälin taloudellinen tavoite oli saavuttaa 50 miljoonan euron pro forma -EBITA:a vuoden 2025 loppuun mennessä. Tästä tavoitteesta yhtiö jäi niukasti: vuoden lopussa pro forma-EBITA oli noin 45 miljoonaa euroa.

Relais Group osake

Relais Groupin osake sai tukea kolmannen vuosineljänneksen tuloksesta ja kurssi palasi nousutrendiin vuoden lopulla. Aivan kesän huippuihin osake ei kuitenkaan vuoden aikana ehtinyt nousta. Osakkeen tuotoksi vuonna 2025 muodostui hyvät 29,9 prosenttia.

Loppuvuoden hyvä momentti kantoi myös kuluvan vuoden puolelle uusien yritysostoilmoitusten ajamana. Tammikuussa Relaisin osake nousi ensi kertaa yli 17,5 euron sitten toukokuun 2022. Neljän vuoden huippujen jälkeen osake haki tasoa noin 17 euron tuntumasta.

Vuoden viimeisen neljänneksen tulos jäi analyytikoiden odotuksista. Markkinoiden ensireaktio Relais Groupin tulokseen oli negatiivinen.

Relais Groupin osakekurssin kehitys viimeisen viiden vuoden aikana.

Sijoittajan näkökulma

Vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä Relais Group jatkoi vahvaa yritysostovetoista kasvuaan, mutta pehmeä markkina Ruotsissa rasitti liiketoimintaa odotettua enemmän. Hyötyajoneuvojen korjaus- ja huoltoliiketoiminnassa asiakaskysyntä laski Ruotsissa, minkä lisäksi alueen heikko perävaunumarkkina painoi liikevaihtoa.

Suomessa ja Norjassa segmentin asiakaskysyntä pysyi vakaana.

Teknisessä tukkukaupassa ja tuotteissa orgaaninen liikevaihto laski yritysjärjestelyn vaikutuksesta: koska Matro Groupista tuli osa Relaisia, konsernin tytäryhtiö Strandsin myynti Matrolle luokiteltiin sisäiseksi myynniksi.

Maantieteellisistä alueista liikevaihto laski orgaanisesti ainoastaan Skandinaviassa, kun taas Suomessa ja Baltiassa Relais Group punnersi yhden prosentin kasvun.

Myös Relaisin kannattavuus laski hieman loka-joulukuussa. Kannattavuutta painoivat joihinkin yrityshankintoihin liittyvät integraatiokulut, kuten ei-kassavirtavaikutteiset varastojen epäkuranttiusvaraukset sekä tietyt kulujaksotukset, resurssien vajaakäyttö alhaisempien volyymien vuoksi, panostukset orgaanisen kasvun hankkeisiin sekä liiketoimintajakauman muutokset.

Vahvan kolmannen neljännen tuloksen jälkeen markkinoiden odotukset vuoden viimeiselle neljännekselle olivat nousseet korkeiksi.

Odotuksia kasvatti varmasti myös tiedotteet uusista yrityskaupoista, sekä kylmä sää, jonka arvioitiin vaikuttavan Relais Groupin kysyntään positiivisesti. Näistä odotuksista jääminen aiheutti pörssissä negatiivisen ensireaktion neljännen vuosineljänneksen tulokseen.

Vuonna 2026 Relais panostaa kannattavuuteen – yrityskauppoihin löytyy kuitenkin nälkää

Vuosi 2025 oli Relais Groupille nopean kasvun aikaa. Yhtiö toteutti vuoden aikana yhteensä kahdeksan yrityskauppaa, minkä lisäksi se investoi orgaaniseen kasvuun. Näiden kasvupanostusten jälki näkyy toden teolla vasta kuluvana vuonna, mutta 2025 tulokseen kasvupanostukset vaikuttivat negatiivisesti.

Alkaneena vuonna 2026 yhtiön fokuksena on keskittyä operatiiviseen osaamiseen ja kannattavuuteen. Sijoittajille ja analyytikoille suunnatussa tulosjulkistustilaisuudessa toimitusjohtaja Gebauer mainitsi pääpainon olevan jälkimmäisessä.

Gebauerin mukaan Relais Group pyrkii tehostamaan operatiivista toimintaansa kaikilla liiketoiminta-alueilla. Osana tätä työtä on vasta julkistettu organisaatiomuutos. Myös viime vuoden yrityskauppojen vaikutukset sekä kasvavat synergiamahdollisuudet tukevat Relaisin tuloskehitystä jatkossa.

Vaikka kuluvana vuonna pääpaino on kannattavuuden ja keskeisten suorituskyvyn tunnuslukujen parantamisessa, on Relaisilla johdon mukaan nälkää myös uusiin yrityskauppoihin. Tästä on saatukin jo ensimakua, sillä helmikuun puoliväliin mennessä yhtiö on vienyt maaliin kaksi yritysostoa.

Gebauerin mukaan Relais Groupilla on putkessa vielä relevantteja yritysostomahdollisuuksia, mutta mahdolliset hankinnat tehdään tarkasti harkiten.

Pienempi osinko on järkevä päätös

Relais Group on ollut melko poikkeuksellinen kasvuyhtiö, sillä se on tähän asti pitänyt kiinni kasvavasta osingonmaksusta. Sijoittajat ovat tottuneet mukavaan osinkovirtaan, joten osingon leikkaaminen saattoi olla osasyy tulosjulkistuksen alavireiseen vastaanottoon.

Relaisin liiketoiminnan kannalta keskeistä on kuitenkin kasvu.

Tähän tavoitteeseen päästäkseen on täysin ymmärrettävää ja jopa suositeltavaa, että voitonjaosta tingitään. Tilikaudelta 2025 ehdotettu osinko vastaa kuitenkin osinkopolitiikan mukaista minimitavoitetta.

Pienemmän voitonjaon myötä Relaisilla jää enemmän varoja kassaan, mikä taas mahdollistaa paremmin esimerkiksi uudet yritysostot.

Ensimmäisen kvartaalin odotukset kasvavat

Näkymissään Relais arvioi sen kysynnän pysyvän vakaana, mutta epävarmuuden jatkuvan. Tulosjulkistustilaisuudessa yhtiön johto kertoi näkevänsä edelleen merkkejä paikoittaisesta kysynnän piristymisestä, mutta markkinan käänteeseen ei lasketa liikaa toiveita.

Toimitusjohtaja Gebauerin mukaan Relais pyrkii jatkamaan vahvaa suorittamistaan markkinatilanteeseen katsomatta.

Markkinoiden silmissä odotukset vuoden 2026 ensimmäiselle neljännekselle ovat kasvaneet, mihin pääsyy lienee sää. Kylmä sää on historiassa vaikuttanut positiivisesti Relais Groupin lisävarusteiden ja varaosien, erityisesti akkujen kysyntään.

Myös huoltoliiketoiminta voi hyötyä kylmästä talvesta. Kuluvana vuonna Suomessa on nähty pitkiä ja kylmiä pakkasjaksoja, joiden arvioidaan satavan Relaisin laariin.

Tulosjulkistustilaisuudessa kysyttäessä talven sään vaikutuksista, Relaisin toimitusjohtaja Gebauer kommentoi vähäsanaisesti markkinan käyttäytyvän odotetusti. Mikäli kysynnässä nähdään historiasta tuttu buusti, on Relais Groupilla mahdollisuus takoa todella vahva kvartaalitulos, sillä vertailukausi oli sääolosuhteiltaan lämmin.

Kohoavien odotusten kääntöpuolena on se, että niistä jääminen voi painaa osakekurssia. Pitemmän tähtäimen kasvu- ja kannattavuusnäkymät ovat Relaisilla yksittäisten kvartaalien vaihtelusta huolimatta hyvät.

