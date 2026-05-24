Bitcoin nousi minuuteissa, kun Donald Trump ilmoitti Iranin kanssa solmittavan sopimuksen olevan ”pääosin neuvoteltu”. Yksityiskohdat kertovat varovaisemman tarinan.

Trumpin viesti käänsi bitcoinin nousuun – sijoittajat hinnoittelevat rauhaa, jota ei vielä ole

Kuva: Depositphotos.

Bitcoinin jyrkkä lauantainen lasku taittui, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julisti Truth Social -palvelussa Iranin kanssa solmittavan rauhansopimuksen olevan ”pääosin neuvoteltu”. Kurssi kipusi takaisin kohti 77 000 dollaria käytyään aiemmin päivällä jo noin 74 000 dollarissa.

Reaktio oli nopea. Minuuteissa presidentin julkaisusta bitcoin hyppäsi noin 76 700 dollariin, kun sijoittajat hinnoittelivat geopoliittisen riskin pienenemistä.

Ilmoitus pysäytti noin neljän prosentin laskun. Perjantai-iltana 70 000 dollarin yläpäässä liikkunut kurssi oli valunut lauantaiaamuun mennessä noin 74 000 dollariin, alimmilleen useaan viikkoon.

Trumpin sanamuoto oli varovainen mutta myönteinen. Sopimus on hänen mukaansa pääosin neuvoteltu ja viimeistelyä vailla Yhdysvaltain, Iranin ja eräiden muiden maiden kesken.

Presidentti lupasi avata myös Hormuzinsalmen, jonka kautta virtaa huomattava osa maailman öljystä ja jonka tilanne heijastuu siksi suoraan markkinoiden riskinottohaluun.

Bitcoinista on tullut yhä selvemmin geopoliittisen riskin mittari, joka reagoi otsikoihin ennen kuin niiden sisältö ehtii varmistua. Yksittäinen viesti riitti kääntämään koko päivän kaupankäynnin suunnan.

Sama kuvio on toistunut läpi kuluvan vuoden. Helmikuussa vihollisuuksien kärjistyessä bitcoin painui alle 60 000 dollarin, maaliskuussa kurssi nousi 75 000 dollariin Trumpin keskeytettyä iskut ensimmäisen kerran, ja huhtikuusta lähtien liikettä on nähty 74 000 ja 82 000 dollarin välissä.

Sopimusluonnos kertoo toista kuin presidentin viesti

Itse järjestelyn sisältö on selvästi varovaisempi kuin Trumpin julistus antaa ymmärtää. Luonnokseen kuuluu Hormuzinsalmen asteittainen avaaminen, sitoumus Iranin rikastetun uraanin käsittelyyn, eräiden pakotteiden lieventäminen sekä Teheranin ulkomaille jäädytettyjen varojen vaiheittainen vapauttaminen.

Iranin ulkoministeriö kuvasi järjestelyä yhteisymmärrysmuistioksi, jonka tarkoitus on ensi vaiheessa vain pysäyttää konflikti. Varsinaiset neuvottelut käytäisiin tosin vasta 30–60 päivän kuluessa.

Siinä missä Trump puhuu pääosin valmiista sopimuksesta, Teheran puhuu alkuvaiheen muistiosta.

Pohja järjestelylle on rakentunut viikkojen sukkuladiplomatiassa, jossa lähettiläät ovat kuljettaneet viestejä osapuolten välillä. Toukokuun alussa Valkoinen talo oli lähestymässä Iranin kanssa yhteisymmärrystä yksisivuisesta muistiosta, ja neuvotteluja kävivät presidentin lähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner sekä suoraan että välikäsien kautta.

Kompastuskiveksi on muodostunut uraanin rikastuksen keskeytyksen kesto. Yhdysvallat on tavoitellut 20 vuoden moratoriota, Iran tarjonnut viittä. Ero on huomattava, eikä presidentin viesti ottanut siihen lainkaan kantaa.

Vedonlyöntimarkkinat kääntymässä sopimuksen puolelle

Sijoittajien varovainen optimismi näkyy ennustemarkkinoilla. Polymarket-alustalla, jolla käydään kauppaa tapahtumien todennäköisyyksiä kuvaavilla sopimuksilla, ydinasesopimusta ennen vuotta 2027 hinnoiteltiin viimeisimmässä kaupankäynnissä 79 prosentin todennäköisyydellä.

Lähitulevaisuuteen luotetaan selvästi heikommin. Sopimusta kesäkuun loppuun mennessä hinnoiteltiin 56 prosentin todennäköisyydellä. Toukokuun loppuun mennessä sopimusta odotetaan vain 38 prosentin todennäköisyydellä.

Markkina pitää ratkaisua siis ennemmin todennäköisenä kuin epätodennäköisenä, mutta ei välttämättä lähiviikkoina.

Iran-aiheiset sopimukset ovat keränneet alustalla poikkeuksellisen vilkasta kaupankäyntiä koko konfliktin ajan.

Seuraava käännekohta on jo lähellä. Yhdysvaltain vastausta Iranin tarkistettuun ehdotukseen odotetaan sunnuntaiksi, ja presidentin kerrotaan käyvän tuolloin puhelun myös arabijohtajien kanssa. Päätös voi syntyä viikonlopun aikana.