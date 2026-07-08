Mediaanikansalainen on Pohjolassa vauraampi kuin Yhdysvalloissa

Mitä UBS:n tuore Global Wealth Report 2026 kertoo – ja miksi mediaani on tärkeämpi kuin keskiarvo.

Sveitsiläispankki UBS julkaisi tuoreen Global Wealth Report 2026 -raporttinsa, joka arvioi varallisuuden syntyä ja jakautumista 56 markkina-alueella. Järjestyksessään seitsemästoista raportti kertoo poikkeuksellisen vahvasta vuodesta: maailman henkilökohtainen varallisuus kasvoi vuonna 2025 yli kymmenen prosenttia, nopeimmin vuosiin ja jo kolmatta vuotta peräkkäin. Kasvua siivittivät vahvat rahoitusmarkkinat ja reaaliomaisuuden arvonnousu. Otsikoiden alla piilee kuitenkin jännite, joka on olennainen erityisesti Pohjoismaiden kannalta.

Keskiarvo ja mediaani kertovat eri tarinaa

Kun varallisuutta mitataan keskiarvolla, kärjessä komeilevat Sveitsi (910 382 $ aikuista kohden) ja Yhdysvallat (696 277 $). Keskiarvo on kuitenkin herkkä vääristymään: kourallinen erittäin varakkaita nostaa koko maan lukua, vaikka tavallisen kansalaisen asema ei muuttuisi. Siksi keskiarvon rinnalle tarvitaan mediaanivarallisuutta – tasoa, jonka ylä- ja alapuolelle jää yhtä suuri puolikas väestöstä. Se kuvaa paremmin sitä, miten tyypillisellä kansalaisella menee.

Ero on huomattava. Raportin mukaan mediaanivarallisuus laski vuonna 2025 useimmilla markkinoilla, vaikka keskiarvo nousi – merkki siitä, että kuilu vauraimpien ja muun väestön välillä leveni. Yhdysvallat on tämän ilmiön kärjistymä: maa on keskiarvolla mitattuna maailman toiseksi vaurain, mutta mediaanilla vasta 28:s.

Kumpikaan luku ei silti yksin riitä. UBS huomauttaa, että edes keskiarvon ja mediaanin yhdistelmä ei paljasta, kuinka epätasaisesti varallisuus jakautuu jakauman sisällä – siihen tarvitaan Gini-kerrointa. Pankin pääekonomisti Paul Donovan muistuttaa raportissa myös inhimillisestä puolesta: ihmiset arvioivat varallisuuttaan ennen kaikkea suhteessa muihin, eivät absoluuttisina euroina. Somen aikakaudella eriarvoisuus on entistä näkyvämpää, joten kokemus siitä voi voimistua silloinkin, kun mitattu eriarvoisuus ei kasva.

Suomi, Ruotsi ja Yhdysvallat: mediaani vastaan keskiarvo

Maa Mediaanivarallisuus / aikuinen Keskiarvo / aikuinen Suomi 89 695 $ 209 135 $ Ruotsi 84 039 $ 406 406 $ Yhdysvallat 68 998 $ 696 277 $

Lähde: UBS Global Wealth Report 2026, varallisuus aikuista kohden (nimellinen, USD, 2025).

Mediaanilla mitattuna suomalaisen aikuisen varallisuus (89 695 $) on hieman ruotsalaista (84 039 $) korkeampi ja selvästi yhdysvaltalaista (68 998 $) korkeampi. Sama kuva toistuu koko Pohjolassa: kaikki raportissa mukana olevat Pohjoismaat sijoittuvat mediaanivarallisuudessa Yhdysvaltojen yläpuolelle. Tanska (203 771 $) ja Norja (140 003 $) ovat kärkipäässä, ja listan ykkösenä on Luxemburg (394 005 $). Keskiarvolla järjestys kääntyy: siinä Yhdysvallat ja Ruotsi ohittavat Suomen kirkkaasti.

Ostovoima ja eläkkeet vahvistavat Suomen asemaa

Pelkkä dollarimääräinen vertailu ei kerro koko totuutta, sillä ratkaisevaa on se, mitä varallisuudella saa – ja tämä riippuu paikallisesta hintatasosta. Kun hintataso otetaan huomioon, suomalaisen mediaanivarallisuuden ostovoima näyttää olevan karkeasti noin puolet yhdysvaltalaista korkeampi. Arvion tarkka suuruus riippuu käytetystä hintakorista.

Vertailussa ei ole vielä mukana eläkejärjestelmien eroja, jotka vahvistavat Suomen asemaa entisestään. Toisaalta Yhdysvaltojen nuorempi väestörakenne voi osaltaan painaa maan mediaania alaspäin, sillä nuoret ovat ehtineet kartuttaa vähemmän varallisuutta.

On myös syytä muistaa, että varallisuuden koostumus poikkeaa maittain. Yhdysvalloissa kotitalouksien varallisuus nojaa vahvasti rahoitusvarallisuuteen, mutta tässä suhteessa myös Ruotsi erottuu: UBS:n mukaan Ruotsin rahoitusvarallisuuden osuus bruttovarallisuudesta on jopa Yhdysvaltoja korkeampi. Monissa muissa Euroopan maissa omistusasunnon merkitys on suurempi.

Kaksi erilaista mallia

Tämä ei tarkoita, että yhdysvaltalainen malli olisi huono. Se on vain keskittyneempi. Maa loistaa yrittäjyyden, riskinoton, pääomamarkkinoiden ja vaurastumisen yläpään näkökulmasta. Vuonna 2025 maailmaan syntyi lähes miljoona uutta dollarimiljonääriä, ja lähes puolet heistä Yhdysvalloissa – yli 1 200 uutta miljonääriä päivässä. Kääntöpuolena varallisuuden epätasaisuus on suurta: UBS:n mittaama Gini-kerroin on Yhdysvalloissa 0,77, selvästi eurooppalaisia verrokkeja korkeampi.

UBS itse huomauttaa, ettei tasa-arvon ja taloudellisen dynaamisuuden välillä ole selvää yhteyttä: maa voi olla samaan aikaan vauras ja eriarvoinen, mutta myös vauras ja verrattain tasainen. Kyse ei siis ole siitä, että jompikumpi malli olisi yksiselitteisesti oikea. Ne painottavat eri asioita – toinen vaurauden kärjen dynamiikkaa, toinen laajan keskiluokan vakautta.

Mediaanikansalaisen taloudellisen aseman kannalta pohjoismainen malli näyttää kuitenkin voittajalta. Se jakaa vaurauden laajemmalle, ja kun mukaan lasketaan hintataso ja kattavat eläkejärjestelmät, tavallisen suomalaisen asema on vahva. UBS:n raportti muistuttaa lopulta yksinkertaisesta opetuksesta: se, kuka on maailman vaurain, riippuu täysin siitä, mitä mittaria katsoo – ja keskivertokansalaisen kannalta oikea mittari on mediaani.