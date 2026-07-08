BlackRock laajensi vaihtoehtorahastovalikoimaansa uudella Tactical Opportunities Plus -rahastolla. Sen taustalla oleva strategia ei ole hävinnyt UCITS-versiona yhtäkään kalenterivuotta vuoden 2019 jälkeen.

Rahastojättin uusi rahasto tavoittelee tuottoa myös silloin, kun osakkeet ja korot laskevat yhdessä

BlackRock on kertonut uuden BSF Tactical Opportunities Plus -rahaston lanseerauksesta. Kyseessä on likvidi vaihtoehtorahasto, joka on rakennettu eurooppalaisen UCITS-sääntelyn alle.

Rahasto hakee tuottoa niin sanotusta makrohajonnasta. Termillä tarkoitetaan tilannetta, jossa eri maiden osake-, korko- ja valuuttamarkkinat kehittyvät tavallista eriytyneemmin ja hinnoitteluvirheitä syntyy sitä kautta enemmän.

BlackRockin mukaan strategia pyrkii hyötymään juuri tällaisista hinnoitteluvirheistä yli 25 maan markkinoilla.

Salkkua hoitava tiimi yhdistää systemaattista ja harkinnanvaraista sijoitustyyliä. Osa positioista syntyy datavetoisten mallien pohjalta, osa salkunhoitajien omasta harkinnasta, ja molempia hyödynnetään rinnakkain salkun rakentamisessa.

Plus-rahasto ei ole BlackRockin ensimmäinen yritys tällä saralla, vaan se rakentuu yhtiön jo pidempään pyörittämän Tactical Opportunities -strategian päälle.

Kyseinen strategia on tuottanut positiivista tuottoa jokaisena kalenterivuonna siitä lähtien, kun siitä tehtiin UCITS-rahasto vuonna 2019. Poikkeuksellisin vuosi oli 2022, jolloin sekä osakkeet että joukkovelkakirjat laskivat kaksinumeroisesti samaan aikaan ja romuttivat perinteisen niin sanotun 60/40-salkun, eli 60 prosenttia osakkeita ja 40 prosenttia joukkovelkakirjoja sisältävän salkun, tuoton. Emostrategia pysyi tuolloinkin plussalla.

Perinteisesti korkosijoitusten on ajateltu suojaavan salkkua osakkeiden laskulta, koska niiden tuotot ovat liikkuneet vastakkaisiin suuntiin. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi helmikuussa 2026, että tämä suoja alkoi rakoilla vuoden 2019 lopulla ja on sittemmin tehnyt sekä hedge-rahastoista että vakuutusyhtiöistä aiempaa alttiimpia yhtäaikaisille markkinasokeille.

Myös osake- ja korkomarkkinoiden volatiliteetit ovat alkaneet liikkua yhä useammin samaan tahtiin.

Yhdysvaltalainen ulkopoliittinen ajatushautomo Council on Foreign Relations huomautti kesäkuussa 2026, että ennen vuotta 2013 vastaava volatiliteettien yhteisliike näkyi lähinnä akuuteissa kriiseissä, kuten IT-kuplan puhkeamisen ja finanssikriisin aikana, kun taas nyt korrelaatio on pysynyt koholla koronapandemian jälkeen ilman selvää kriisiäkin.

Tuottotavoitetta on nostettu, mutta sijoitusprosessi pysyy samana

Tactical Opportunities Plus -rahaston johtava salkunhoitaja Tom Becker kertoo, että maailmassa, jossa perinteiset, pitkät hajautusomaisuudet ovat käyneet aiempaa epäluotettavammiksi ja makrohajonta on koholla, sijoittajat etsivät yhä useammin likvidejä vaihtoehtoisia sijoituksia ja makrostrategioita, jotka tuovat salkkuihin tasaista ja muista omaisuusluokista riippumatonta tuottoa.

”BSF Tactical Opportunities Plus -rahasto on suunniteltu tarjoamaan asiakkaille aiempaa suurempaa tuottopotentiaalia samalla sijoitusprosessilla ja kurinalaisella riskienhallinnalla, joka on ohjannut Tactical Opportunities -strategiaa jo yli kymmenen vuoden ajan. Uskomme, että uusi rahasto pystyy palvelemaan asiakkaita hyvin tässä korkean makrohajonnan markkinaympäristössä”, hän kertoo.

Pääomatehokkuudella tarkoitetaan rahastoalalla yleensä sitä, että samasta sijoitetusta pääomasta pyritään puristamaan enemmän tuottoa esimerkiksi johdannaisten ja velkavivun tarkemmalla käytöllä. Sijoittajan näkökulmasta tämä voisi tarkoittaa, että emostrategian kaltaisen hajautushyödyn saa aiempaa pienemmällä pääoman sitomisella, jolloin salkkuun jää enemmän tilaa muille sijoituksille.

BlackRock ei tiedotteessaan kertonut, millä konkreettisilla keinoilla tuottotavoitetta nostetaan suhteessa alkuperäiseen strategiaan.

Rahastoa hallinnoi BlackRockin Global Tactical Asset Allocation -tiimi, joka vastaa yhteensä noin 60 miljardin dollarin varallisuudesta yksityis- ja instituutioasiakkaille ympäri maailman. Tästä kahdeksan miljardia dollaria on sijoitettu jo olemassa olevaan Tactical Opportunities -strategiaan, jonka rinnalle Plus-versio nyt tulee.

Plus-rahastolla itsellään ei vielä ole omaa tuottohistoriaa. Se nojaa emostrategian maineeseen ja tiimin kokemukseen, mutta oma näyttö tuottokyvystä alkaa kertyä vasta lanseerauksen jälkeen.

Kilpailijatkin hakevat suojaa rikkoutuneelta korrelaatiolta

Tactical Opportunities Plus ei ole BlackRockin ainoa viimeaikainen avaus likvidien vaihtoehtosijoitusten alueella. Yhtiö kertoi helmikuussa 2026 lanseeranneensa myös Systematic Diversified Absolute Return -rahaston ja ilmoitti samalla koko likvidien vaihtoehtosijoitusten liiketoimintansa kasvaneen 35 prosenttia vuonna 2025, minkä jälkeen asiakasvarat kategoriassa olivat vuoden lopussa 103 miljardia dollaria.

Samankaltaista logiikkaa on hyödyntänyt kilpailija Wellington Management, joka lanseerasi huhtikuussa markkinaneutraalin osakerahaston ja perusteli ratkaisua sillä, että markkinoiden volatiliteetti on kohonnut ja omaisuusluokkien väliset korrelaatiot ovat muuttuneet epävakaammiksi.

Kesäkuussa markkinoille tuli vastaava tuote myös Pacific Asset Managementilta. Sen Pacific Efficient Diversification -rahasto hakee tuottoa korko- ja valuuttamarkkinoiden riskipreemioista irrallaan osakkeiden ja joukkovelkakirjojen suunnasta.

Tactical Opportunities Plus -rahasto ehti markkinoille 7. heinäkuuta osana BlackRockin Strategic Funds -valikoimaa, joten sillä ei vielä ole omaa julkista tuottodataa. Vasta ensimmäisten kuukausien luvut kertovat, missä määrin lupaukset suuremmasta pääomatehokkuudesta lunastuvat käytännössä.