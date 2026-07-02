Pörssiyhtiö Foamit hakee kasvua vahvasta markkina-asemasta ja uusista segmenteistä – ”vaahtolasi on tulevaisuuden voittava tuote”

Foamit Groupin toimitusjohtaja Erja Sankari tunnetaan rohkeana ja arvovetoisena johtajana, joka näkee kiertotalouden paitsi teollisena mahdollisuutena myös välttämättömyytenä tuleville sukupolville. Hänen tarinansa yhdistää kansainvälisen toimitusketjuosaamisen, vahvan vastuullisuusajattelun ja halun rakentaa vaikutusta mittakaavassa.

Foamit on suomalainen vaahtolasimurskeen valmistukseen ja kierrätyslasin jalostukseen erikoistunut teollinen toimija. Toiminta pohjautuu sataprosenttisesti kierrätyslasin hyödyntämiseen, ja yhtiö jalostaa lasijätteestä korkealaatuisia tuotteita, jotka tukevat vähähiilistä ja resurssitehokasta rakentamista.

Yhtiön osake on listattu Helsinki First North Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella FOAMIT.

Foamitin vuosi 2025 oli yhtiön mukaan strateginen murrosvuosi. Vaikka liikevaihto laski hieman vertailukaudesta, kannattavuus parani selvästi, ja yhtiö näkee kasvumahdollisuuksia niin nykyisissä markkinoissa kuin uusissa käyttökohteissa ja maantieteellisillä alueilla.

Foamitin toimitusjohtajan Erja Sankarin mukaan yhtiön seuraava kasvuvaihe rakentuu infrarakentamisen vakaalle kysynnälle, uusille markkinoille sekä vaahtolasin vahvistuvalle asemalle kestävän rakentamisen ratkaisuna.

Sankarin mukaan Foamitin kasvutarinan ytimessä ovat markkinan pitkän aikavälin kasvu, alan konsolidaatiomahdollisuudet sekä vaahtolasin vahva asema kestävän rakentamisen ratkaisuna.

”Markkina on hyvä ja vakaa. Meillä on tasainen kasvupotentiaali ja hyvä kannattavuus. Näemme vaahtolasin tulevaisuuden voittajatuotteena suhteessa öljypohjaisiin ja savipohjaisiin vaihtoehtoihin”, toimitusjohtaja kuvailee.

Foamitin tuote valmistetaan kierrätyslasista, ja yhtiö korostaa sen olevan sataprosenttinen kiertotaloustuote. Tuotteella on jo alhainen hiilijalanjälki ja sitä voidaan edelleen pienentää esimerkiksi tuotantoprosessin kehityksellä.

”Kaikki mahdollisuudet ovat olemassa viedä tuotteen hiilijalanjälki hyvin lähelle nollaa.”

Kannattavuus parani liikevaihdon laskusta huolimatta

Foamitin liikevaihto oli vuonna 2025 noin 39,7 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin vastaava pro forma -liikevaihto oli 41,4 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon lasku johtui yhtiön mukaan pääosin hankkeiden ajoittumisesta.

Kannattavuus kuitenkin kehittyi selvästi parempaan suuntaan. Käyttökate nousi 5,0 miljoonasta eurosta 5,9 miljoonaan euroon.

Toimitusjohtajan mukaan kehitystä tukivat onnistunut hinnoittelu sekä liiketoiminnan tehostamistoimet.

Foamitin kustannusrakenteessa raaka-aineen merkitys on suhteellisen pieni.

”Raaka-aineen hinnan osuus lopputuotteen kuutiohinnassa on varsin pieni. Valmistuskustannukset ja logistiikka ovat meille selvästi merkittävämpiä kulueriä”, Sankari kertoo.

Kasvun painottaminen osinkojen sijaan

Foamitin pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin kuuluvat yli 10 prosentin oman pääoman tuotto, vakaa voitonjako sekä sijoitettavien varojen keskittäminen strategisiin omistuksiin.

Vuonna 2025 oman pääoman tuotto jäi 1,4 prosenttiin. Viimeisellä neljänneksellä annualisoitu oman pääoman tuotto nousi jo 4,7 prosenttiin.

Yhtiön mukaan oman pääoman tuottoa painaa osaltaan konsernin vahva tase ja suhteellisen suuri oman pääoman määrä.

Foamit jakoi osinkoa tavoitteidensa mukaisesti. Yhtiön tavoitteena on jakaa noin puolet konsernin vuosituloksesta osakkeenomistajille, ja tämä toteutui myös vuonna 2025.

Yhtiöllä on edelleen myös yksi merkittävä ei-strateginen sijoitus.

”Nordic Option -omistus ei ole strateginen omistus. Sen tasearvo on noin kuusi miljoonaa euroa”, Sankari toteaa.

Lähivuosina yhtiön painopiste on kuitenkin selvästi kasvussa.

”Vuosi 2025 oli meille strateginen murrosvuosi, eikä työ valmistu yhdessä vuodessa. Nyt panostamme kasvuun, jotta tulevaisuuden osinkopotentiaali kasvaa.”

Positiiviset näkymät vuodelle 2026

Foamit ei anna virallista tulosohjeistusta vuodelle 2026, mutta yhtiön näkymät ovat johdon mukaan positiiviset.

Rakennusmarkkina on edelleen kaksijakoinen. Talonrakentaminen on historiallisesti matalalla tasolla, mutta Foamitille kyseinen segmentti on vielä suhteellisen uusi ja tarjoaa siten kasvumahdollisuuksia.

Infrarakentamisen näkymät näyttävät yhtiön mukaan vahvemmilta.

”Infrarakentamisen toimijat ovat viestineet hyvistä tilauskannoista, mikä tukee myös meidän näkymiämme”, Sankari arvioi.

Infrarakentaminen tarjoaa vakaata kasvua

Foamit näkee merkittävimmät kasvumahdollisuutensa tällä hetkellä infrastruktuurirakentamisessa.

Yhtiön mukaan Pohjoismaiden infrasegmentti kasvaa noin 2–6 prosenttia vuodessa ja tarjoaa vakaan pohjan liiketoiminnan kehittämiselle.

Vaahtolasia käytetään infrarakentamisessa muun muassa kevennemateriaalina, routaeristeenä ja maaperän stabilointiin.

”Vaahtolasi toimii esimerkiksi valtateissä ja raitiotiehankkeissa kevenneaineena, putkien routaeristeenä sekä erilaisissa suodatusratkaisuissa”, Sankari toteaa.

Toinen merkittävä kasvumahdollisuus liittyy talonrakentamiseen. Foamit kaksinkertaisti talonrakentamisessa käytettävän pienten jakeiden valmistuskapasiteetin alkuvuodesta 2026, mikä yhdessä myyntitoiminnan vahvistumisen kanssa mahdollistaa segmentin merkittävän kasvun.

”Talonrakennus on meille vielä pieni segmentti, mutta siinä on huomattavasti kasvupotentiaalia.”

Benelux-maat kiinnostavat

Maantieteellisesti kiinnostavimpien kasvumarkkinoiden joukkoon kuuluvat Benelux-maat.

Yhtiö nostaa erityisesti Alankomaat esiin markkinana, jossa vaahtolasin ominaisuuksille on luontaisesti kysyntää.

Sankarin mukaan Alankomaissa maan vajoaminen aiheuttaa jatkuvia haasteita rakentamiselle. Tämä luo kysyntää kevenne- ja täyteaineille, joissa vaahtolasella on vahva kilpailuasema.

Foamitin sijoitustarina rakentuu johdon mukaan vakaan nykyliiketoiminnan, kannattavuuden parantamisen sekä uusien markkinoiden ja käyttökohteiden varaan. Yhtiö uskoo, että kiertotalouteen perustuvan vaahtolasin kysyntä kasvaa pitkällä aikavälillä sekä infrastruktuurissa että rakentamisessa, mikä luo pohjaa tulevalle kasvulle.

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