Nokia nousi 13 prosenttia ilman omia uutisia

Nokia päätti perjantain 9,36 euroon Helsingin pörssissä. Kurssi on silti noin 37 prosenttia alempana kuin kesäkuun alussa, jolloin osake kävi 14,97 eurossa. Tekoälyosakkeiden myyntiaalto pyyhki kesällä yli neljänneksen Nokian arvosta ilman, että yhtiön omassa tekemisessä olisi tapahtunut käännettä.

Viikon kurssinousu syntyi pääosin keskiviikon 9,6 prosentin noususta. Liikkeen laukaisi Lumentum Holdings. Optisia komponentteja valmistava yhdysvaltalaisyhtiö raportoi tiistai-illan jälkeen 1,01 miljardin dollarin liikevaihdon, kasvua 109 prosenttia vuodentakaisesta, ja ohjeisti alkaneelle neljännekselle 1,225–1,275 miljardia dollaria.

Lumentum myy optisia komponentteja, kuten lasereita ja lähetinvastaanottimia, joita datakeskusten välisiin ja sisäisiin yhteyksiin tarvitaan. Se on arvoketjussa Nokiaa ylempänä ja raportoi aikaisemmin, joten sen luvut toimivat markkinalle reaaliaikaisena mittarina siitä, kuinka paljon hyperskaalaajat todella ostavat optiikkaa juuri nyt.

Kun Lumentumin liikevaihto yli kaksinkertaistui ja seuraavan neljänneksen ohjeistus lupasi vielä lähes neljänneksen kasvua edellisestä neljänneksestä, sijoittajat lukivat sen todisteeksi kysynnän aitoudesta koko segmentissä.

Nokialta ei tullut samana päivänä ainuttakaan tiedotetta. Nousuun lähti koko optisen verkkoteknologian ryhmä, myös Ciena, Celestica ja Applied Optoelectronics.

Vauhtia antoivat lisäksi tiedot, joiden mukaan Yhdysvaltain viestintävirasto FCC valmistelee rajoituksia uusille kiinalaisille optisille lähetinvastaanottimille. Läntisille toimittajille rajoitus merkitsisi suoraa etua.

Tilauskirja kasvaa nopeammin kuin liikevaihto

Nokian heinäkuussa julkaisemassa toisen neljänneksen raportissa tekoäly- ja pilviasiakkaiden tilauskertymä oli 2,8 miljardia euroa. Saman asiakasryhmän liikevaihto kaksinkertaistui vuodessa 446 miljoonaan euroon.

Toimitusjohtaja Justin Hotard on arvioinut noin puolen tilauksista tuloutuvan seuraavan vuoden aikana. Se tarkoittaisi noin 1,4 miljardia euroa eli yli kolminkertaista summaa huhti–kesäkuun toteutuneeseen tekoälymyyntiin verrattuna.

”Kysyntä pysyy vahvana, mutta tarjonta on edelleen alan keskeinen pullonkaula”, Hotard sanoi tulosjulkistuksen yhteydessä. Pitkät tilaukset ovat hänen mukaansa asiakkaiden tapa varmistaa saatavuutta kireässä markkinassa.

Nokian osakekurssi.

Kasvu lepää toistaiseksi optiikan varassa. Optical Networks -yksikön liikevaihto nousi 20 prosenttia 868 miljoonaan euroon ja IP Networksin 16 prosenttia 679 miljoonaan, kun taas selvästi suurempi Mobile Infrastructure ylsi 2,68 miljardiin ja seitsemän prosentin kasvuun.

Matkapuhelinverkoissa kannattavuus jopa heikkeni. Yksikön liikevoittomarginaali laski 12,3 prosentista 11,6 prosenttiin epäedullisen tuotejakauman vuoksi.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 434 miljoonaa euroa, kun analyytikot odottivat LSEG:n kyselyssä 382 miljoonaa. Raportoitu liiketulos jäi silti 50 miljoonaa euroa tappiolliseksi, sillä neljännekselle kirjattiin 390 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut.

Kassavirta kääntyi 732 miljoonaa euroa miinukselle

Vapaa kassavirta oli huhti–kesäkuussa 732 miljoonaa euroa negatiivinen. Nettokassa supistui neljänneksessä 27 prosenttia 2,78 miljardiin euroon.

Talousjohtaja Marco Wirén selitti lukua kausivaihtelulla, sillä toisella neljänneksellä maksetaan edellisen vuoden tulospalkkiot. Kasvava liiketoiminta sitoi lisäksi käyttöpääomaa noin 1,15 miljardia euroa, ja koko vuoden kassavirtakonversion Wirén arvioi jäävän ohjeistetun 55–75 prosentin haarukan alalaitaan.

Uudelleenjärjestelyt jatkuvat samaan aikaan kolmella rintamalla. Nokia odottaa niistä tänä vuonna noin 800 miljoonan euron kuluja, joista 250 miljoonaa liittyy päättyvään 2023–2026-ohjelmaan, 350 miljoonaa Kiinan-toimintojen integrointiin ja 200 miljoonaa pääosin Eurooppaan kohdistuviin uusiin toimiin.

Kassasta lähtee niiden mukana 700–800 miljoonaa euroa.

Analyytikot ovat silti kääntyneet myönteisemmiksi. Bank of America nosti tavoitehintansa 18,50 dollariin ja piti osta-suosituksensa, ja SEB Equities korotti Nokian pidä-suosituksesta osta-suositukseen 12 euron tavoitehinnalla.

Yksimielisyydestä ei ole kyse. OP arvioi heinäkuussa osakkeen arvoksi 7,50 euroa eli selvästi nykykurssia vähemmän, kun taas CFRA:n tavoite on 22 dollaria.

Kiinan alasajo maksaa ennen kuin se säästää

Torstaina Nokia kertoi työntekijöilleen sulkevansa Hangzhoun radioteknologian tutkimus- ja kehityskeskuksen vuoden loppuun mennessä. Alasajo koskee noin 1 600 työntekijää.

Helsingin Sanomat kertoi suunnitelmasta ensimmäisenä lähteisiin vedoten, ja alan julkaisu Light Reading sai yhtiöltä vahvistuksen sähköpostitse. ”Nokian liiketoiminta Kiinassa on supistunut tasaisesti useiden vuosien ajan”, yhtiön tiedottaja kirjoitti.

Light Readingin mukaan tarkastelussa ovat myös Pekingin, Chengdun, Qingdaon ja Shanghain toimipisteet. Nokia otti Nokia Shanghai Bellin kokonaan omistukseensa vuoden 2025 lopulla ja ilmoitti jo kaksi vuotta sitten 2 000 työpaikan vähennyksestä maassa.

Samana torstaina viisi Nokian ylimmän johdon jäsentä osti osakkeita 9,09 euron hintaan Helsingin pörssissä. Ostajiin kuului Raghav Sahgal, joka hankki 2 890 osaketta eli noin 26 000 eurolla.

Summat ovat johdon palkkatasoon nähden vaatimattomia, eivätkä ostot sinänsä ole poikkeuksellisia. Sahgal osti Nokiaa myös helmikuussa 6,30 euron ja toukokuussa 11,73 euron hintaan, eli sekä selvästi nykytason ala- että yläpuolella.

Arvostus on joka tapauksessa venynyt. Analyytikoiden kuluvan vuoden konsensusennusteella Nokian osakkeen P(E-kerroin on 44x, mikä on selvästi yli viime vuosien keskiarvon.

Nokia esittäytyy sijoittajille PAC World Americas -tapahtumassa 17.–20. elokuuta. Näyttö tilausten muuttumisesta liikevaihdoksi saadaan 22. lokakuuta julkaistavassa kolmannen neljänneksen katsauksessa, ja loppuvuoteen ajoittuu myös San Josen uuden optiikkatehtaan tuotannon käynnistys, jonka kapasiteetti on varattu vuosien 2027 ja 2028 kysyntään.