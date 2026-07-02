Kryptosta tuli Trumpin suurin tulolähde – ohi hotellien ja golfkenttien

Yhdysvaltain virkamiesetiikkavirasto OGE julkaisi tiistaina 927-sivuisen selvityksen presidentin varallisuudesta ja tuloista vuodelta 2025.

Kryptovarat nousivat asiakirjan ylivoimaisesti suurimmaksi yksittäiseksi tulolähteeksi, ohi hotellien, golfkenttien ja muun liiketoiminnan.

Vähintään 1,4 miljardia dollaria kertyi kolmesta pääasiallisesta lähteestä. World Liberty Financial -yhtiö, jonka Trump perusti yhdessä poikiensa Eric Trumpin ja Donald Trump juniorin kanssa, toi noin 594 miljoonaa dollaria.

Meemikolikkoliiketoiminta tuotti noin 636 miljoonaa dollaria, valtaosin yhden 635 miljoonan dollarin lisenssisopimuksen kautta. Loput 197 miljoonaa dollaria kertyi osakkeiden myynnistä World Liberty Financialin emoyhtiössä Stablecoin Holdcossa.

Lähes koko summa syntyi kertaluonteisista kolikko- ja osakemyynneistä, ei toistuvasta liiketoiminnasta. Erolla on merkitystä: pörssiyhtiön tulos kuvaa liiketoiminnan kestävyyttä, presidentin ilmoittama summa taas yksittäisiä kauppoja.

Coinbase Global, Yhdysvaltain kannattavin pörssilistattu kryptoalusta, teki koko vuodelta 2025 nettotulosta 1,26 miljardia dollaria, yli puolet vähemmän kuin vuotta aiemmin. Presidentin selvitys on itse ilmoitettu eikä noudata samoja kirjanpitosääntöjä kuin pörssiyhtiöiden tilinpäätökset.

Mittakaavaero aiempiin presidentteihin on huomattava. Barack Obaman viimeinen selvitys oli kahdeksan sivua ja Joe Bidenin yksitoista, varapresidentti JD Vancen tuorein selvitys 17 sivua.

Reuters on aiemmin arvioinut, että Trumpin perhe on tuottanut kryptobisneksillä yhteensä ainakin 2,3 miljardia dollaria voittoa sen jälkeen, kun presidentti palasi valtaan.

Uutistoimisto CNBC:n analyysin mukaan presidentin koko vuoden 2025 tulot nousivat vähintään 2,24 miljardiin dollariin, kun edellisvuonna luku oli 622 miljoonaa. Kasvu selittyy lähes kokonaan kryptotuloilla.

Presidentti vetosi ulkopuolisiin rahastonhoitajiin

Trump vähätteli keskiviikkona toimittajille summan merkitystä ja huomautti olleensa varakas jo ennen presidentinvaaleja.

Kysymyksiin siitä, hyötyykö hän virka-asemastaan sopimattomasti, presidentti ei vastannut suoraan.

”Tiedättehän, miksi teen voittoa – osakemarkkinat nousevat, kaikki tekevät voittoa”, Trump sanoi toimittajille. Hänen mukaansa sijoituspäätökset tekevät ulkopuoliset rahastot, joiden toimintaan hän ei puutu.

Valkoisen talon tiedottaja Anna Kelly puolusti presidentin kryptolinjaa vetoamalla heinäkuussa 2025 voimaan tulleeseen GENIUS-lakiin. Laki loi vakauskolikoille ensimmäisen liittovaltiotason sääntelykehyksen ja edellyttää liikkeeseenlaskijoilta täyttä katetta dollareissa tai lyhytaikaisissa valtion velkakirjoissa.

Trump on toiminut kryptoalan puolestapuhujana koko toisen kautensa ajan ja nimittänyt alalle myönteisiä sääntelijöitä keskeisiin virkoihin.

Kampanjan aikana vuonna 2024 hän lupasi tehdä Yhdysvalloista kryptomaailman pääkaupungin. GENIUS-laki oli ensimmäinen konkreettinen askel lupauksen lunastamisessa.

Lokakuun romahdus söi puolet huippuhinnasta

Trumpin kryptotulot kertyivät vuonna, jolloin markkina koki historiansa suurimman yhden päivän romahduksen.

Presidentti ilmoitti lokakuun 10. päivä 2025 sataprosenttisesta tullista Kiinan tuonnille, ja kryptomarkkina lähti vapaapudotukseen. Vuorokaudessa pakkoselvitettiin noin 19 miljardin dollarin arvosta vipupositioita yli 1,6 miljoonalta treidaajalta.

Bitcoin oli noussut ennätykseensä, yli 126 000 dollariin, vain muutamaa päivää aiemmin. Romahduksen pahimmassa vaiheessa hinta putosi noin 105 000 dollariin.

Tänään bitcoin käy kauppaa alle 59 000 dollarin hintaan, alle puolessa ennätyksestään. Kesäkuu oli sen heikoin kuukausi vuoden 2022 jälkeen.

Hinnan sukellus on pakottanut louhintayhtiöt kääntymään tekoälyn puoleen. Yhden bitcoinin louhinnan keskimääräiset tuotantokustannukset nousivat vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä lähes 80 000 dollariin, samalla kun markkinahinta jäi selvästi sen alle.

Alalla on jo allekirjoitettu yli 70 miljardin dollarin arvosta tekoäly- ja konesalisopimuksia. Moni entinen puhdas louhintayhtiö on muuttunut tosiasiallisesti datakeskusoperaattoriksi.

Kaupankäynnin hiipuminen näkyi myös pörsseissä. Coinbasen loka–joulukuun liikevaihto putosi lähes puoleen vuodentakaisesta, ja koko vuoden nettotulos jäi 1,26 miljardiin dollariin edellisvuoden 2,58 miljardista.

Michael Saylorin Strategy, joka toimii käytännössä puhtaana bitcoin-varastona tavallisen liiketoimintayhtiön sijaan, kirjasi alkuvuonna 2026 3,8 miljardin dollarin tappion bitcoinin hinnan sukellettua alle 71 000 dollarin.

Uusien käyvän arvon kirjanpitosääntöjen alla yhtiön tulos on heilahdellut rajusti neljänneksestä toiseen: kolmannella vuosineljänneksellä 2025 voittoa kertyi 2,8 miljardia dollaria, mutta vuoden viimeisellä neljänneksellä tappio kasvoi jo 12,4 miljardiin.

Osa louhintayhtiöistä on jo alkanut myydä bitcoin-varantojaan rahoittaakseen siirtymää konesaleihin. Alan arvioidaan saavan jopa 70 prosenttia liikevaihdostaan tekoälyinfrastruktuurista vuoden loppuun mennessä, jos bitcoinin hinta ei palaa 100 000 dollarin tuntumaan.