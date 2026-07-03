Teslan toimitukset uuteen ennätykseen – osake laski silti 7,5 prosenttia

Tesla toimitti huhti-kesäkuussa 126 157 ajoneuvoa Kiinassa. Se on vain 26 prosenttia yhtiön globaalista 480 126 ajoneuvon toimitusmäärästä, kertoo kiinalaista sähköautoalaa seuraava CnEVPost.

Osuus jäi alle 30 prosentin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2020 lopun, jolloin Shanghain tehdas oli vasta ajamassa tuotantoaan ylös.

Koko konsernin toisen vuosineljänneksen toimitusmäärä oli kuitenkin kaikkien aikojen huippu ja 25 prosenttia edellisvuotta suurempi.

Wall Streetin ennusteet vaihtelivat lähteestä riippuen noin 400 000 ja 406 000 ajoneuvon välillä, ja Tesla ylitti jopa Goldman Sachsin 420 000 ajoneuvon härkäennusteen yli 60 000 kappaleella.

Shanghain tehtaan tukkumyynti kesäkuussa oli vuoden 2026 korkein kuukausilukema, 89 091 ajoneuvoa. Kasvua kertyi 24,4 prosenttia vuoden takaisesta Kiinan henkilöautoyhdistyksen CPCA:n mukaan. Koko vuosineljänneksen tukkumyynti, joka sisältää sekä kotimaanmyynnin että viennin, oli 254 551 ajoneuvoa. Karkeasti puolet näistä autoista lähti maasta, valtaosin Eurooppaan.

BYD pysyi Kiinan markkinoiden ykkösenä. Yhtiö myi kesäkuussa 397 292 henkilöauton uuden energian ajoneuvoa, mutta senkin kotimaanmyynti laski 22 prosenttia vuodentakaisesta ja nojasi yhä enemmän ennätyksellisiin 175 349 ajoneuvon vientitoimituksiin.

Kiinan sähköautomarkkinan kuva on kahtiajakoinen. Startupit kuten Leapmotor, NIO ja XPeng kirjasivat kesäkuussa kukin vuotensa parhaan kuukauden, kun taas vakiintuneet toimijat kamppailivat kotimaisen kysynnän kanssa.

BYD:n alkuvuoden myynti laski 15,72 prosenttia, ja Teslan vähittäismarkkinaosuus Kiinassa oli keväällä pienimmillään sitten marraskuun 2025.

Tulliporras selittää vientipainotusta

Shanghain tehtaan kasvava vientirooli ei ole sattumaa. EU:n komissio asetti kiinalaisvalmisteisille sähköautoille lisätullit vuonna 2024, mutta Teslan osuudeksi jäi vain 7,8 prosenttia perustullin 10 prosentin päälle. BYD:n vastaava lisätulli on 17 prosenttia, ja osalle valmistajista se nousee jopa 35,3 prosenttiin.

Komission mukaan Tesla hyötyy Kiinan valtiontuista vähemmän kuin kotimaiset kilpailijat, ja ero syntyy juuri tästä arviosta. Käytännössä se tekee Shanghaissa valmistetusta Model 3:sta hinnaltaan kilpailukykyisemmän Euroopassa kuin monen paikallisen kiinalaisvalmistajan mallit.

”Se auttaa Model 3:a pysymään kilpailukykyisenä muiden Kiinassa valmistettujen sähköautojen rinnalla”, arvioi autoalan konsulttiyhtiö Rho Motionin analyytikko George Whitcombe.

Euroopan elpyminen oli koko konsernin toisen neljänneksen kasvun keskeinen ajuri. Rekisteröinnit kasvoivat toukokuuhun mennessä Goldman Sachsin mukaan 85–90 prosenttia vuodentakaisesta, tosin osin helpon vertailukauden ansiosta, sillä Teslan Euroopan-toimitukset laskivat vielä vuotta aiemmin 29 prosenttia.

Polttoaineiden kallistuminen, valtioiden sähköautotuet ja yritysten kalustojen sähköistyminen ovat tukeneet kysyntää, samalla kun Elon Muskin politiikkaan liittynyt kuluttajavastareaktio on hiipunut.

”Euroopan valtava kasvu on juuri nyt Teslan tärkein kasvun ajuri”, sanoi Morningstarin analyytikko Seth Goldstein Reutersille. Hänen mukaansa Yhdysvaltain myynti on yhä laskussa, joskin markkinaa maltillisemmin, kun taas Kiinan kasvu on vaimeaa.

Teslan osake laski ennätysluvuista huolimatta

Sijoittajat eivät palkinneet Teslan ennätystoimituksia. Osake laski torstaina noin 7,5 prosenttia, vaikka luvut löivät ennusteet selvästi. Kurssi oli ehtinyt nousta jo lähes 12 prosenttia edellisen viikon aikana, joten hyvät uutiset olivat pitkälti hinnoiteltuina etukäteen.

Osa analyytikoista nosti silti tavoitehintojaan. Truistin William Stein korotti tavoitteensa 400 dollarista 430 dollariin, ja Morgan Stanleyn Andrew Percoco piti 415 dollarin tavoitteensa ennallaan todeten autoliiketoiminnan kasvuvauhdin olevan nopein sitten vuoden 2023 kolmannen neljänneksen.

Energiaratkaisujen toimitukset olivat 13,5 gigawattituntia, hieman analyytikoiden 13,8 gigawattitunnin odotuksia pienemmät. Liiketoiminta on silti ollut viime vuosina yksi Teslan tasaisimmista kasvun lähteistä.

BYD johtaa yhä globaalia täyssähköautomyyntiä 557 090 toimitetulla ajoneuvolla, mutta ero Teslaan kapeni vuoden takaisesta yli 220 000 ajoneuvosta noin 77 000 ajoneuvoon.

Suunnat ovat vastakkaiset: BYD:n täyssähköautotoimitukset laskivat noin kahdeksan prosenttia, kun Teslan vastaava luku nousi 25 prosenttia.

Teslan koko vuoden 2026 konsensusennuste on noin 1,65 miljoonaa ajoneuvoa, mikä merkitsisi vain noin prosentin kasvua kahden peräkkäisen laskuvuoden jälkeen. Vuonna 2025 toimitukset laskivat 8,6 prosenttia noin 1,64 miljoonaan, kaukana vuoden 2023 ennätyksestä noin 1,81 miljoonaa.

Toisen neljänneksen toimitukset ylittivät tuotannon noin 28 000 ajoneuvolla. Se puri ensimmäisen neljänneksen noin 50 000 ajoneuvon varastoähkyä pienemmäksi, muttei poistanut sitä kokonaan.

Tesla julkaisee koko toisen neljänneksen tulostiedot 22. heinäkuuta. Silloin nähdään ensi kertaa, kuinka ennätystoimitukset kääntyvät automyynnin katteiksi, ja millaisia lukuja robottitaksipalvelun eteneminen ja FSD-tilausten kasvu tuottivat toimitusraportin ulkopuolelta.