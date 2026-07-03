Nurminen Logistics kohtaa vaikeuksia Venäjän tulli-iskun vuoksi

Nurminen Logistics Oyj antoi torstaina 2. heinäkuuta kello 12.45 pörssitiedotteen, jossa se varoitti tuloksestaan. Syynä on Venäjän päätös korottaa 1. heinäkuuta alkaen merkittävästi Suomeen suuntautuvien rautatiekuljetusten tariffeja.

Yhtiön arvion mukaan päätös leikkaa konsernin tämän vuoden liikevaihtoa noin 4–5 miljoonalla eurolla ja heikentää kannattavuutta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Vaikutus kohdistuu erityisesti tytäryhtiö North Rail Oy:hyn, joka hoitaa Venäjän ja Suomen välisiä rautatiekuljetuksia.

Tiedotteessa on kuitenkin myös toinen puoli. Vähenevä riippuvuus Venäjän-liikenteestä pienentää yhtiön mukaan samalla sen geopoliittista riskiä olennaisesti: mitä pienempi osuus liiketoiminnasta kulkee itärajan yli, sitä vähemmän yhtiö on alttiina uusille pakotteille tai äkkinäisille rajapäätöksille.

Baltian liiketoiminnan heikkous ja poikkeuksellisen kova jäätalvi söivät ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta. Tammi-maaliskuun liikevaihto putosi 25,5 miljoonaan euroon edellisvuoden 32,4 miljoonasta.

Nyt kyse on toisesta, ulkopuolelta tulevasta iskusta. Venäjä on korottanut rautatierahdin tullimaksuja asteittain koko kesän: kesäkuun alussa maksut kaksinkertaistuivat, ja heinäkuun alusta osa niistä nousi jopa kahdeksankertaisiksi.

Samalla Venäjä sulki heinäkuun alusta useita rautateiden rajanylityspaikkoja Suomen vastaiselta rajalta, muun muassa Niiralan, Vartiuksen ja Imatran vastinparit, vaikka suurin osa niistä oli tosin ollut käytännössä pois käytöstä jo joulukuusta 2023 lähtien.

North Rail on kannattavuuden moottori

North Rail Oy on Nurminen Logisticsin rautatieliiketoiminnan ydin, ja emoyhtiö omistaa siitä vajaat 80 prosenttia. Se kuljettaa suomalaisten ja länsimaisten asiakkaiden Venäjältä hankkimia tavaravirtoja itärajalta joko kotimaisille asiakkaille tai Kotkan sataman kautta vientiin.

Kuljetettava rahti koostuu pääosin lannoitteista, nikkelistä ja ammoniakista.

Juuri lannoitteisiin kohdistunut tariffikorotus on se, joka nyt sattuu Nurmiseen: suomalainen lannoitteiden tuoja Fertilog on jo ilmoittanut lopettavansa lannoitteiden rautatietuonnin Venäjältä kokonaan.

Nikkeli- ja ammoniakkikuljetukset sen sijaan jatkuvat toistaiseksi Vainikkalan ja Venäjän Buslovskajan rajanylityspaikan kautta, joka jäi ainoana toimivana rautatierajana Suomen ja Venäjän välille.

Rautatieliiketoiminnan painoarvo konsernissa on suuri. Segmentti vastasi viime vuonna 45 prosentista Nurmisen liikevaihdosta, ja Inderesin pääanalyytikko Petri Gostowski arvioi sen tuottaneen noin 70 prosenttia konsernin oikaistusta liikevoitosta. Kyse ei ole marginaalisesta sivuliiketoiminnasta vaan tuloksenteon selkärangasta.

Nurminen Logistics vakuuttaa silti, että muu kotimaan rautatieliiketoiminta pysyy hyvällä kannattavuustasolla. Kysyntä, käyttöasteet ja operatiivinen tehokkuus ovat yhtiön mukaan säilyneet vahvoina, ja se on jo käynnistänyt noin 1,5 miljoonan euron tehostamisohjelman kannattavuuden turvaamiseksi.

Uusien tehostustoimien tarvetta luvataan arvioida nopealla aikataululla.

Kasvu siirtyy yhä selvemmin Keski-Eurooppaan

Venäjän-kaupan hiipuessa Nurminen Logistics nojaa yhä painokkaammin Keski-Euroopan reitteihinsä. Yhtiö kertoo jatkavansa määrätietoisesti investointejaan ja kasvupanostuksiaan alueella siitä huolimatta, että Venäjän päätös rasittaa tämän vuoden tulosta.

Konkreettisin näyttö strategiasta on helmikuun lopussa Italian Parman ja Ruotsin Frövin välille avattu oma aikataulutettu kokojunapalvelu. Sen käyttöasteet ovat yhtiön mukaan nousseet neljässä kuukaudessa korkealle tasolle, ja skaalautuva liiketoimintamalli sekä onnistunut uusasiakashankinta mahdollistavat nopean kasvun jatkossakin.

Tavoitteena on tuplata reitin kapasiteetti kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen vaihteessa ja avata tammikuussa 2027 uusi kokojunayhteys Ruotsin ja Espanjan välille.

Nurminen Logistics pitää Keski-Euroopan kokojunakonseptia yhtenä keskeisistä kasvun ajureistaan tulevina vuosina ja sanoo, että sillä on kykyä investoida strategian toteuttamiseen.

Yhtiö on aiemminkin myöntänyt, ettei tie ole ollut suora. Huhtikuun osavuosikatsauksessa toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta totesi, että ”tuloksellisesti vuoden 2026 ensimmäinen kvartaali jäi vahvasta vertailukaudesta jälkeen.”

Poikkeuksellisen kova jäätalvi esti tuolloin jääluokittelemattomia aluksia saapumasta suomalaisiin satamiin, mikä leikkasi lannoitekuljetusten volyymeja jo hyvissä ajoin ennen Venäjän tulliyllätystä.

Ohjeistus pysyy hyvällä tasolla, mutta ennusteet elävät

Tulosvaroituksesta huolimatta Nurminen Logistics ei romuttanut koko vuoden ohjeistustaan. Yhtiö arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2026 yltää viimevuotisen 109,4 miljoonan euron tasolle tai jää hieman sen alle, ja vertailukelpoinen liikevoitto jää selvästi vuoden 2025 18,3 miljoonasta eurosta mutta pysyy silti yhtiön sanoin hyvällä kannattavuustasolla.

Analyytikot olivat povanneet ongelmia jo ennen virallista tiedotetta. Inderesin Gostowski kirjoitti torstaiaamuna julkaistussa kommentissaan, että pelkät mediatiedot Venäjän tulli- ja rajapäätöksistä nostavat merkittävästi Nurmisen ennusteisiin kohdistuvia riskejä, ja lupasi Inderesin tarkastelevan yhtiön lukuja pikaisesti uudelleen.

Ennen tulosvaroitusta Inderesin ennuste vuodelle 2026 oli 109,9 miljoonan euron liikevaihto ja 16,4 miljoonan euron oikaistu liikevoitto. Molempia lukuja joudutaan nyt luultavasti tarkistamaan alaspäin.

Nurminen Logistics julkaisee puolivuosikatsauksensa 24. heinäkuuta.