Orthexin myynti kasvoi, mutta raaka-aineet painoivat tulosta

Kodintuoteyhtiö Orthexin liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 21,6 miljoonaan euroon, mikä oli 5,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Liikevoitto laski viime vuoden 1,7 miljoonasta eurosta 0,8 miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos pieneni 0,05 eurosta 0,01 euroon.

Analyysitalo Inderes odotti Orthexilta 1,2 miljoonan euron liikevoittoa ja 0,04 euron osakekohtaista tulosta, joten toteutuneet luvut jäivät reippaasti ennusteista.

Kannattavuus jäi sekin viime vuotta heikommaksi. Oikaistu EBITA laski 17,6 prosenttia 1,4 miljoonaan euroon. Oikaistu EBITA-marginaali aleni 6,3 prosenttiin, kun se vertailukaudella oli 8,4 prosenttia.

Orthexin osake oli tiistaina iltapäivällä 3,3 prosentin laskussa vaimean tuloksen vuoksi.

Toimitusjohtaja Alexander Rosenlew kertoo yhtiön reagoineen raaka-ainekustannusten nousuun nopeasti hinnankorotuksilla.

”Neljänneksen aikana toteutimme nopeasti ja määrätietoisesti hinnankorotuksia vastataksemme Lähi-idän konfliktin aiheuttamaan raaka-ainekustannusten merkittävään nousuun”, hän sanoo.

Uutta kasvua Euroopasta

Pohjoismaissa laskutettu myynti kasvoi 12,0 prosenttia 17,8 miljoonaan euroon. Kasvua toivat sekä hinnankorotukset että volyymien kasvu.

Muun Euroopan laskutettu myynti puolestaan laski 10,5 prosenttia 4,6 miljoonaan euroon. Alueella useita kasvutoimenpiteitä jouduttiin lykkäämään asiakkaiden kanssa käytyjen hinnankorotusneuvottelujen vuoksi.

”Kun hinnankorotukset on nyt saatu pääosin toteutettua, keskitymme kasvun vauhdittamiseen yhdessä asiakkaiden kanssa Euroopassa ja sen ulkopuolella”, Rosenlew kertoo.

Tuoteryhmistä Säilytyksen laskutettu myynti kasvoi 7,7 prosenttia ja Keittiö-tuotteiden 4,7 prosenttia. Koti ja puutarha pysyi edellisvuoden tasolla.

Uusien tuotteiden lanseeraukset ja kampanjat menestyivät hyvin erityisesti Pohjoismaissa ja tuoteryhmien kehittäminen yhdessä suurten vähittäiskauppaketjujen kanssa luo edelleen lisäarvoa.

Inderesin analyytikko Thomas Westerholm pitää Keski-Euroopan vaisua kehitystä vientimarkkinoiden kasvua vaikeuttavana tekijänä. Kampanjamyynnin vähentäminen kannattavuuden tukemiseksi voi puolestaan hidastaa uusien jakelusopimusten ja asiakkuuksien hankintaa.

Hinnankorotusten vaikutus näkyy loppuvuonna

Raaka-aineiden kallistuminen söi selvästi Orthexin bruttokatetta, ja sen marginaali valuikin 24,9 prosenttiin edellisvuoden 28,1 prosentista. Kasvanut myynti ja tiukka kulukuri kuitenkin pehmensivät raaka-ainekustannusten iskua.

”Yhtiön proaktiiviset hinnankorotukset voivat lieventää bruttokatemarginaalin painetta”, Westerholm arvioi.

Hinnankorotukset on nyt pääosin saatu vietyä läpi, ja niiden odotetaan korvaavan nousseita raaka-ainekuluja loppuvuoden aikana asteittain.

Inderes arvioi tuloksen jälkeen koko vuoden ennusteisiin kohdistuvan laskupainetta erityisesti vientimarkkinoiden odotettua hitaamman kehityksen ja strategisiin kehityshankkeisiin liittyvien kertaerien vuoksi.

Orthex tavoittelee kasvua suurten eurooppalaisten vähittäiskauppiaiden kanssa. Rosenlewin mukaan viime vuosina rakennettu tuotantokapasiteetti, osaaminen ja organisaatio tukevat kasvua Euroopassa.

Orthex ei tuttuun tapaansa julkista lähiajan näkymiään.

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