Lemonsoftin tulosvaroitus herättää kysymyksiä kasvun kestävyydestä

Ohjelmistoyhtiö Lemonsoft julkisti tiistaina tulosvaroituksen, mikä veti osakkeen 6,1 prosentin laskuun Helsingin pörssissä. Yhtiö laski vuoden 2026 liikevaihdon kasvua koskevaa tulosennustettaan, mutta kannattavuutta koskeva tulosennuste säilyi ennallaan.

Uudessa ohjeistuksessaan Lemonsoft arvioi, että tilikauden 2026 liikevaihto kasvaa 1-7 prosenttia verrattuna tilikauteen 2025, ja että oikaistu liikevoitto on 23-29 prosenttia liikevaihdosta tilikaudella 2026.

Aiemmin helmikuun lopussa yhtiö oli arvioinut tilikauden 2026 liikevaihdon kasvavan 5-13 prosenttia verrattuna edelliseen tilikauteen ja oikaistun liikevoitto olevan 23-29 prosenttia liikevaihdosta.

Liikevaihtoa koskevan tulosennusteen laskun taustalla ovat Lixani Oy:n rahoitusjärjestelyn vaikutus konsernin liikevaihtoon sekä odotettua heikompi liikevaihdon kehitys erityisesti Lemonsoftin tytäryhtiö Finvoicerissa ja Lemonsoft Oyj:n SaaS- ja konsultointiliikevaihdossa.

Lemonsoft tiedotti lehdistötiedotteella tiistaina Lixani Oy:n rahoitusjärjestelystä. Rahoitusjärjestelyn seurauksena Lixani Oy ei enää ole Lemonsoft Oyj:n tytäryhtiö, eikä sitä näin ollen enää yhdistellä tytäryhtiönä Lemonsoftin konsernitilinpäätökseen. Tällä on alentava vaikutus Lemonsoft-konsernin vuoden 2026 liikevaihtoon.

Finvoicerin kehitykseen on vaikuttanut erityisesti kohonnut asiakaspoistuma, mikä heijastuu erityisesti transaktio- ja tilitoimistopalveluliikevaihdon heikkoon kehitykseen.

Lemonsoftin liikevaihdon odotettua heikompaan kehitykseen on vaikuttanut asiakaspoistuma, joka on pysynyt alkuvuonna edellisvuoden tasolla eikä ole pienentynyt odotusten mukaisesti.

Asiakaspoistumaa ovat lisänneet muun muassa asiakkaiden taloudelliset vaikeudet ja konkurssit sekä asiakasyrityksiin kohdistuneet yrityskaupat. Asiakaspoistuma on ollut koholla erityisesti muilla kuin Lemonsoftin ydintoimialoilla.

Lemonsoftin ydintoimialoilla markkina on yhtiön mukaan osoittanut elpymisen merkkejä ja uusmyynnin alkupään aktiviteettitaso on loppukevään aikana noussut merkittävästi ja samalla tarjouskanta on kasvanut olennaisesti.

Noussut uusmyynnin aktiviteettitaso ei ole kuitenkaan vielä realisoitunut liikevaihdoksi siinä määrin, että se kompensoisi asiakaspoistuman ja muiden edellä kuvattujen tekijöiden vaikutusta tilikauden 2026 liikevaihtoon.

Inderesin analyytikko Atte Riikola arvioi, että kokonaisuutena Lemonsoftin näkymien lasku on lievä pettymys erityisesti koholla olevan asiakaspoistuman osalta. Silti analyytikko uskoo yhtiön kasvuun.

”Lemonsoftin kannattavuus näyttää kuitenkin pitävän hyvin pintansa, ja uskomme edelleen kasvunäkymän olevan vahvistumaan päin lähivuosina. Tätä tukevat myös yhtiön kommentit ydintoimialojen osalta”, Riikola toteaa artikkelissaan.

Riikolan mukaan isossa kuvassa näkymien lasku ei siis olennaisesti muuta yhtiön sijoitustarinaa, vaikka lyhyen tähtäimen ennusteissa onkin lievää laskupainetta.