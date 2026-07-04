Endominesin kullantuotanto uuteen ennätykseen

Kaivosyhtiö Endominesin Pampalon kullantuotanto kasvoi 9,7 prosenttia tammi–kesäkuussa 2026 verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2025.

Huhti-kesäkuussa kullantuotanto kasvoi 9,7 prosenttia verrattuna vuoden 2025 vertailujaksoon ja oli 147,3 kiloa ja 4 737 unssia. Tammi-kesäkuun tuotantomäärä on korkein puolen vuoden tuotantomäärä sitten tuotannon uudelleenkäynnistämisen joulukuussa 2021.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tuotanto oli 302 kilogrammaa eli 9 692 unssia. Kun vuotta aiemmin tuotanto oli 275 kilogrammaa eli 8 832 unssia.

Koko vuonna 2025 Endomines tuotti 517 kilogrammaa kultaa.

Julkistetut tuotantoluvut perustuvat alustaviin tietoihin, lopulliset luvut voivat hieman muuttua sen jälkeen, kun kaikista asiakkaille toimitetuista eristä on saatu lopulliset määritykset. Muutoksen tässä ilmoitettuun ei kuitenkaan odoteta olevan merkittävä.

Yhtiön koko vuoden 2026 tuotantomäärän odotetaan kasvavan 10–20 prosenttia verrattuna vuoden 2025 tuotantomäärään.

”Kullantuotantomme jatkoi strategian mukaista kasvuaan, ja saavutimme alkuvuonna kuuden kuukauden tuotantoennätyksen. Vuonna 2025 toteutettu Pampalon maanalaisen kaivostoiminnan liiketoimintakauppa näkyi tammi-kesäkuussa merkittävästi parantuneena tuotantovarmuutena. Tuotantomäärien kasvu luo perustan malminetsinnälle sekä muille strategisesti tärkeille toimenpiteille”, kommentoi yhtiön toimitusjohtaja Kari Vyhtinen.

Vyhtisen mukaan kullan keskihinta kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa oli 4 697 dollaria unssilta, kun vertailukauden keskihinta oli 3 072 dollaria.

”Kullan hinnassa on nähty pientä pudotusta johtuen Iranin sodan aiheuttamista muutoksista korkonäkymissä. Näkemyksemme mukaan perusfundamentit kultamarkkinassa kuitenkin tukevat kullan hintakehitystä vuoden toisella puoliskolla”, toimitusjohtaja arvioi.

Vahvat tuotantoluvut saivat Endominesin osakkeen 3,5 prosentin nousuun Helsingin pörssissä perjantaina.