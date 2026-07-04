Dark Mode Light Mode
Mitä olet etsimässä?
Suosittuja hakutermejä
Robottibuumin voittajia etsitään pörssistä: Aivot myy Nvidia, nivelet Harmonic Drive, rungon Tesla
Endominesin kullantuotanto uuteen ennätykseen

Endominesin kullantuotanto uuteen ennätykseen

4.7.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
0
Endomines Endomines

Kaivosyhtiö Endominesin Pampalon kullantuotanto kasvoi 9,7 prosenttia tammi–kesäkuussa 2026 verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2025.

Huhti-kesäkuussa kullantuotanto kasvoi 9,7 prosenttia verrattuna vuoden 2025 vertailujaksoon ja oli 147,3 kiloa ja 4 737 unssia. Tammi-kesäkuun tuotantomäärä on korkein puolen vuoden tuotantomäärä sitten tuotannon uudelleenkäynnistämisen joulukuussa 2021.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tuotanto oli 302 kilogrammaa eli 9 692 unssia. Kun vuotta aiemmin tuotanto oli 275 kilogrammaa eli 8 832 unssia.

Koko vuonna 2025 Endomines tuotti 517 kilogrammaa kultaa.

Julkistetut tuotantoluvut perustuvat alustaviin tietoihin, lopulliset luvut voivat hieman muuttua sen jälkeen, kun kaikista asiakkaille toimitetuista eristä on saatu lopulliset määritykset. Muutoksen tässä ilmoitettuun ei kuitenkaan odoteta olevan merkittävä.

Yhtiön koko vuoden 2026 tuotantomäärän odotetaan kasvavan 10–20 prosenttia verrattuna vuoden 2025 tuotantomäärään.

”Kullantuotantomme jatkoi strategian mukaista kasvuaan, ja saavutimme alkuvuonna kuuden kuukauden tuotantoennätyksen. Vuonna 2025 toteutettu Pampalon maanalaisen kaivostoiminnan liiketoimintakauppa näkyi tammi-kesäkuussa merkittävästi parantuneena tuotantovarmuutena. Tuotantomäärien kasvu luo perustan malminetsinnälle sekä muille strategisesti tärkeille toimenpiteille”, kommentoi yhtiön toimitusjohtaja Kari Vyhtinen.

Vyhtisen mukaan kullan keskihinta kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa oli 4 697 dollaria unssilta, kun vertailukauden keskihinta oli 3 072 dollaria.

”Kullan hinnassa on nähty pientä pudotusta johtuen Iranin sodan aiheuttamista muutoksista korkonäkymissä. Näkemyksemme mukaan perusfundamentit kultamarkkinassa kuitenkin tukevat kullan hintakehitystä vuoden toisella puoliskolla”, toimitusjohtaja arvioi.

Vahvat tuotantoluvut saivat Endominesin osakkeen 3,5 prosentin nousuun Helsingin pörssissä perjantaina.

4.7.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
1 katselu

Kuvapankkikuvat: Depositphotos

Pysy mukana markkinoiden rytmissä!

SR-uutiskirje on yksi Suomen monipuolisimmista sijoittamisen ja talouden uutiskirjeistä. Saat sähköpostiisi mielenkiintoisimmat sisällöt kolmesti viikossa.

SalkunRakentaja noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR). Käsittelemme tietojasi luottamuksellisesti ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Lue lisää tietosuojakäytänteistämme tietosuojaselosteesta.


Lue myös nämä

Lisää kommentti Lisää kommentti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kvarn X banneri
Kumppanisisällöt
Kumppanipalvelut ja edut
Sijoittaja fi mainoskuva

Sijoittaja.fi-jäsenyys alehintaan

Sijoittaja.fi tarjoaa kattavat työkalut ja tiedot markkinoiden seuraamiseen sekä parempien sijoituspäätösten tekemiseen. SalkunRakentajan lukijat saavat 20 %:n alennuksen jäsenyydestä alennuskoodilla SRSI20

Coinmotion

Aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla

Tarjous SalkunRakentajan lukijoille: Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1 %:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

kryptot-ripple-Bitcoin-ethereum-112023

Yli 300 kryptovaluuttaa - Rajattomasti mahdollisuuksia

Tarjous SalkunRakentajan lukijoille: Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1 %:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).Coinmotion Oy on Finanssivalvonnan valvoma kryptovarapalvelun tarjoaja ja maksulaitos.

Uusimmat

Nostot