Robottibuumin voittajia etsitään pörssistä: Aivot myy Nvidia, nivelet Harmonic Drive, rungon Tesla

Humanoidirobotit siirtyvät hitaasti demoista tehtaisiin. Rahavirta jakautuu arvoketjussa epätasaisesti, ja pörssistä löytyy kolme hyvin erilaista tapaa ottaa ilmiöön kiinni.

Investointipankit ovat viimeisen vuoden aikana kilpaa nostaneet arvioitaan humanoidirobottien markkinasta. Goldman Sachsin tuorein perusskenaario asettaa markkinan koon 38 miljardiin dollariin vuoteen 2035 mennessä ja toimitukset 1,4 miljoonaan yksikköön vuodessa.

Ratkaisevaa on ollut komponenttien halpeneminen. Valmistuskustannukset ovat pankin mukaan laskeneet noin 40 prosenttia vuodessa, selvästi ennakoitua nopeammin.

Morgan Stanley venyttää aikajänteen pidemmälle: yli viiden biljoonan dollarin markkina vuoteen 2050 mennessä, valtaosin teollisuus- ja logistiikkakäytössä.

Barclays taas jakaa käyttöönoton kahteen aaltoon. Ensimmäinen kulkee nyt vuoteen 2030 saakka valmistuksessa, logistiikassa, maataloudessa ja rakentamisessa, toinen alkaa vasta sen jälkeen hoivassa, koulutuksessa ja palveluissa.

Innostukseen kannattaa silti suhtautua varauksella.

Morgan Stanley muistuttaa, että autonomia on yhä humanoidien vaikein pala ja moni näyttävä demo todellisuudessa etäohjattu. Pankin oma Humanoid 100 -indeksi on noussut noin 25 prosenttia helmikuusta 2025. Analyytikot silti erottavat robotin, joka tanssii, robotista, joka tekee hyödyllistä työtä mittakaavassa.

Sijoittajalle ongelma on käytännöllinen. Suurin osa alan puhtaista teknologiajohtajista, kuten kiinalainen Unitree ja yhdysvaltalainen Figure, on yhä pörssin ulkopuolella. Wedbushin analyytikko Dan Ives on todennut alan johtavien yhtiöiden olevan yhä listaamattomia.

Osakesijoittajalle jää siksi kolme reittiä: infrastruktuuri, komponentti ja kokoonpanija.

Konkreettisin tapa hahmottaa arvoketju on laskea nivelet. Yksi ihmisenkokoinen robotti pakkaa vartaloonsa kymmeniä toimilaitteita, ja Teslan Optimuksen aiemmissa versioissa iso osa pyörivistä toimilaitteista on rakentunut täsmävaihteen ympärille.

Mitä useampi robotti valmistuu, sitä useampi vaihde, siru ja kokoonpanolinja on myyty. Juuri tämä kerroksellisuus tekee kolmesta seuraavasta yhtiöstä toisiaan täydentäviä, ei päällekkäisiä.

Nvidia myy koko toimialalle sekä aivot että harjoituskentän

Nvidia tunnetaan tekoälyn konesalisiruista, mutta yhtiö on rakentanut robotiikkaan täyden ohjelmisto- ja laitteistopinon.

Isaac GR00T -alusta tarjoaa humanoideille perusmallit, Jetson Thor -siru hoitaa robotin reaaliaikaisen päättelyn, ja Isaac Sim -simulaattorissa robottia opetetaan moninkertaisella nopeudella ennen kuin se koskee fyysiseen maailmaan. Kesäkuussa 2026 yhtiö esitteli oman referenssihumanoidinsa, jossa Unitreen runko ja Sharpan kädet yhdistyvät Nvidian laskentaan.

Kilpailuetu ei ole yksittäisessä tuotteessa vaan datan tuomista hyödyistä. Mitä useampi laboratorio ja robottivalmistaja kouluttaa laitteensa Nvidian työkaluilla, sitä enemmän kertyy dataa, jolla seuraavan sukupolven perusmallit paranevat.

Ekosysteemiin kuuluu jo yli kaksi miljoonaa robotiikkakehittäjää, ja teollisuusrobottien vakiintuneet nimet kuten ABB ja Fanuc rakentavat samalle alustalle. Vaihtokustannus kasvaa jokaisen käyttöönoton myötä.

Ansaintalogiikka on kaksitasoinen. Nvidia myy raudan kahteen kertaan: konesaliin GPU:ita mallien kouluttamiseen ja simulointiin, robottiin Jetson-siruja päättelyyn, päälle ohjelmistolisenssit.

Robotiikka on toistaiseksi murto-osa liikevaihdosta, jota konesalibisnes hallitsee täysin. Mittaluokka on silti poikkeuksellinen: tilikaudella 2026 liikevaihto oli 215,9 miljardia dollaria ja kasvua 65 prosenttia, ja seuraavan tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä kasvu kiihtyi jo 85 prosenttiin.

”Fyysinen tekoäly on saapunut”, toimitusjohtaja Jensen Huang julisti kesäkuussa ja lisäsi, että jokaisesta teollisuusyhtiöstä tulee lopulta robotiikkayhtiö.

Sijoittajalle Nvidia on humanoideihin nähden option kaltainen altistus. Suurin osa yhtiön arvosta lepää tekoälyn konesalibuumin päällä, ja robotiikka on lisäkerros, jonka realisoituminen riippuu fyysisen tekoälyn etenemisestä. Nvidia on siksi vähäriskisin mutta myös epäsuorin tapa sijoittaa robotiikkateemaan.

Harmonic Drivelle jokainen nivel on myyntitapahtuma

Aivan toisessa päässä arvoketjua istuu japanilainen Harmonic Drive Systems, joka valmistaa aaltovaihteita eli harmonic drive -täsmävaihteita.

Kyse on pienestä ja kevyestä osasta, joka muuntaa moottorin nopean pyörinnän hitaaksi ja voimakkaaksi lähes ilman välystä. Juuri välyksettömyys ja korkea vääntötiheys ahtaassa tilassa tekevät siitä käytännössä korvaamattoman robotin sormille, ranteille ja vyötärölle.

Yhtiön etu on rakenteellinen. Se on teknologian alkuperäinen kaupallistaja, ja sen ydinosa, ohutseinäinen joustava hammaspyörä, vaatii mikroluokan toleransseja ja harvinaista koneistusosaamista.

Ala on tästä syystä oligopoli, jossa muutama valmistaja hallitsee huippuluokan tuotantoa. Kun humanoidiin tarvitaan kymmeniä niveliä, komponenttivalmistajan vipuvarsi robottien yksikkömäärään on suora ja mekaaninen.

Yhtiön luvut kertovat käänteestä, sillä maaliskuussa 2026 päättyneellä tilikaudella liikevaihto nousi 59,6 miljardiin jeniin eli seitsemän prosenttia. Neljänneksen tilauskanta ylsi neljän vuoden huippuun.

Kuluvalle tilikaudelle yhtiö ohjeistaa 68 miljardin jenin liikevaihtoa, runsaan 14 prosentin kasvua, ja liikevoiton yli kaksinkertaistumista robotti- ja puolijohdekysynnän vetämänä. Osake kertoo saman tiivistetysti: kurssi runsaat kaksinkertaistui maaliskuun pohjilta touko-kesäkuuhun, kun markkina alkoi hinnoitella yhtiötä fyysisen tekoälyn ”sydänkomponentin” toimittajana.

Varjopuoli piilee samassa kasvutarinassa. Kannattavuus on ohentunut, kun kapasiteetin laajennus on kasvattanut kiinteitä kuluja ennen kuin robottivolyymit ovat realisoituneet. Osake on jo hinnoiteltu selvästi analyytikkojen konsensustavoitteen yläpuolelle.

Lisäksi kiinalaiset haastajat, kuten Shanghaissa listattu Suzhou Leaderdrive, kaventavat tarkkuuseroa ja painavat hintoja. Perinteinen japanilaisvetoinen ylivalta ei ole enää itsestäänselvyys.

Teslan robottibisnes on yhä lähes tulotonta

Tesla edustaa kolmatta reittiä: kokoonpanijaa, joka tavoittelee koko robotin arvoa. Yhtiön argumentti on pystysuora integraatio.

Yhtiöllä on itseajamisesta kertynyt reaalimaailman tekoäly, autotehtaista kertynyt massatuotanto-osaaminen ja kyky suunnitella omat toimilaitteensa. Optimus-humanoidi on tämän yhdistelmän lippulaiva, ja Elon Musk on esittänyt sen edustavan aikanaan valtaosaa koko yhtiön arvosta.

Teslan robottiliiketoiminta on kuitenkin vielä lähtötelineissä. Alkuvuodesta 2026 Fremontin tehtaalla toimi yli tuhat Optimus-yksikköä, mutta Musk myönsi niiden lähinnä ”opettelevan” eivätkä ne vielä tehneet hyödyllistä työtä.

Kolmannen sukupolven täysi versio on määrä esitellä loppukesästä 2026, minkä jälkeen tuotanto käynnistyy. Tesla on siirtänyt Model S:n ja X:n linjoja robottikäyttöön ja puhuu miljoonan yksikön vuosivauhdista, vaikka lähitavoitteet liikkuvat kymmenissä tuhansissa.

Ansaintalogiikka on tässä olennaisin ero edellisiin. Optimus ei vielä tuota liikevaihtoa, ja robottipanostukset ovat lähtökohtaisesti tappiollisia.

Yhtiön tulos lepää yhä lähes kokonaan autoilla, ja autopuoli on ollut paineessa: vuosi 2025 jäi Teslan ensimmäiseksi liikevaihdon laskuvuodeksi. Alkuvuonna 2026 liikevaihto kääntyi 16 prosentin kasvuun 22,4 miljardiin dollariin, mutta vertailukohtana oli poikkeuksellisen heikko neljännes. Samalla investoinnit kiihtyvät yli 25 miljardiin dollariin, valtaosin tekoälyyn ja robotiikkaan.

Analyytikot jakautuvat jyrkästi. Ives kuvaa Teslaa ”maailman parhaaksi fyysisen tekoälyn yhtiöksi” ja povaa Optimuksen nostavan yhtiön arvon kahteen biljoonaan dollariin.

Toisella laidalla epäilijät viittaavat toistuvasti myöhästyneisiin aikatauluihin ja etäohjattuihin demoihin. Teknologiajulkaisu Electrek tiivisti asetelman toteamalla suhtautuvansa humanoideihin myönteisesti mutta epäilevänsä Muskin uskottavuutta juuri tämän hankkeen vetäjänä.

Teslassa sijoittaja ostaa siis suurimman potentiaalin ja suurimman toteutusriskin samassa paketissa.