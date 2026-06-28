Tässä Suomi-yhtiöiden osinkohelmet – jopa lähes 15 prosentin tuotto

OP on päivittänyt listan seurantansa korkeinta osinkotuottoa maksavista yhtiöistä. Pankin mukaan kärkeen nousevat nimet ovat poikkeuksellisen anteliaita osingonmaksajia.

Pankin mukaan listalle nousevat yhtiöt tarjoavat keskimäärin lähes seitsemän prosentin houkuttelevaa osinkotuottoa ja osalla yhtiöistä osinkotuotto nousee vielä selvästi korkeammaksi.

Kärjessä on Mandatum. Tasettaan purkava finanssiyhtiö tarjoaa pankin ennusteella vuodelta 2026 lähes yhtä korkeaa osinkoa kuin edelliseltä vuodelta.

OP:n mukaan yhtiön osinkotuotto vuodelta 2026 nousee pankin ennusteella lähes 15 prosenttiin, joskin pidemmän aikavälin osinkopotentiaali on elvästi alhaisempi. Suositus osakkeelle on lisää.

Tarkalleen Mandatumin osinkotuotoksi OP ennakoi vuodelta 2026 noin 14,8 prosenttia. Vuodelta 2027 luku laskee 11,1 prosenttiin.

Toiseksi kovin maksaja on terveyspalveluyhtiö Terveystalo. Sen osinkotuotoksi OP arvioi vuodelta 2026 noin 9,2 prosenttia ja vuodelta 2027 jo 9,9 prosenttia. Pankki antaa osakkeelle myös ostosuosituksen.

Kolmas listan kärjessä on viini- ja väkijuomatalo Anora, jonka osinkotuotto yltää OP:n ennusteella vuodelta 2026 noin 8,8 prosenttiin ja vuodelta 2027 peräti 10,3 prosenttiin. Pankin suositus osakkeelle on lisää.

Kaikki kolme ylittävät selvästi listan keskimääräisen lähes seitsemän prosentin tason. Kaksinumeroinen osinkotuotto on Helsingin pörssissä harvinaisuus.

Suuren osingon takana on aina syynsä

Mandatumin poikkeuksellinen osinko selittyy yhtiön erikoisluonteella. Konserni irtautui Sammosta itsenäiseksi pörssiyhtiöksi loppuvuonna 2023, ja sen taseessa on yhä mittava vanha laskuperustekorkoinen henkivakuutuskanta.

Tätä kantaa Mandatum ajaa hallitusti alas. Kun korkean tuottotakuun vanhat vakuutusvelat erääntyvät ja salkku pienenee, niihin sidottua pääomaa vapautuu omistajille jaettavaksi.

Iso osa Mandatumin osingosta on siis luonteeltaan pääoman palautusta, ei juoksevaa tulosta. Juuri siksi OP arvioi pidemmän aikavälin osinkopotentiaalin selvästi nykyistä matalammaksi. Ennusteen 11,1 prosentin tuotto vuodelta 2027 kertoo huipun tasaantumisesta.

Terveystalon tilanne on toisenlainen. Suomen suurimman yksityisen terveyspalveluyhtiön kassavirta nojaa toistuvaan kysyntään, kuten työterveyssopimuksiin sekä klinikka- ja sairaalapalveluihin, mikä tekee tuloksesta verrattain suhdannekestävän.

Korkea tuottoprosentti heijastaa Terveystalon tapauksessa myös vaisua osakekurssia. Vakaasti kassavirtaa tuottava yhtiö jakaa siitä suuren osan ulos, ja matalalla kurssilla osinkotuotto nousee mekaanisesti.

Anora puolestaan on Pohjoismaiden johtava viini- ja väkijuomatalo, joka syntyi suomalaisen Altian ja norjalaisen Arcuksen fuusiossa vuonna 2021. Myynti kulkee vakaiden valtiollisten vähittäismonopolien, kuten Alkon ja ruotsalaisen Systembolagetin, kautta.

Kypsänä ja vahvasti kassavirtaisena kulutustavarayhtiönä Anora jakaa tuloksestaan ison osan osinkoina. Sekin selittää, miksi tuottoprosentti kohoaa nykykurssilla yli kymmeneen.

Yhden vuoden tuotto on huono sijoitusperuste

OP muistuttaa, ettei pelkkä osinkotuotto riitä sijoitusperusteeksi.

”Sijoituspäätöstä ei koskaan kannata perustaa yksinomaan yksittäisen vuoden osinkotuottoon”, pankki kirjoittaa.

Katse kannattaa OP:n mukaan kohdistaa myös siihen, kuinka kestävällä pohjalla osinko on. Pankki muistuttaa, että sijoittajan on aina syytä kiinnittää huomiota myös osingon jatkuvuuteen, yhtiön näkymiin ja osakkeelle annettuun suositukseen.

Mandatumin kohdalla varoitus on konkreettinen. Listan korkein tuotto perustuu erään vaiheen pääomanpalautukseen, joka ei jatku loputtomiin.

Korkea osinkotuotto on usein korkea siksi, että kurssi on laskenut. Markkina saattaa siis hinnoitella yhtiöön ongelmia, joita pelkkä tuottoprosentti ei paljasta.

Ennustettu osinkotuotto on lupaus, ei takuu. Jos tulos tai kassavirta heikkenee, yhtiö voi leikata osinkoa tai jättää sen kokonaan maksamatta. Erityisen herkkiä tälle ovat yhtiöt, jotka jakavat enemmän kuin vapaa kassavirta tuottaa, tai joiden jako nojaa kertaluonteiseen pääoman palautukseen.

Osinko ei myöskään ole ilmaista rahaa. Irtoamispäivänä kurssi laskee yleensä lähes osingon verran, joten maksu siirtää arvoa yhtiöstä omistajalle sen sijaan että loisi sitä. Päälle tulevat vielä osinkoverot, jotka pienentävät käteen jäävää tuottoa.

Korkea osinko voi kertoa myös siitä, ettei yhtiö investoi kasvuun. Joskus se on järkevää kypsällä toimialalla, joskus merkki siitä, että parhaat kasvun vuodet ovat takana.