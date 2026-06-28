Pakeneva pääoma sytyttää Bitcoinin seuraavan nousun, uskoo Cathie Wood

Rahastotähti Cathie Wood nosti lauantaina 27. kesäkuuta esiin uuden ajurin Bitcoinin seuraavalle nousulle. Se on pääoma, joka pakenee poliittisesti ja taloudellisesti epävakaita maita.

ARK Investin perustaja kirjoitti X-palvelussa, että tämä pääoma hakeutuu yhä useammin kryptomarkkinoille ja synnyttää tuoretta kysyntää.

”Pääomavirrat epävakaista maista ympäri maailman sytyttävät uuden tulen bitcoinin ja muiden digitaalisten varojen alle. Tekoäly on käynnistänyt teknologiavallankumouksen, joka ansaitusti imee paljon happea sijoitusmaailmasta, mutta se ei voi toimia vakuutuksena, joka suojaa varallisuutta niin kuin monet ihmiset maailmassa tällä hetkellä etsivät.”, Wood kirjoitti.

Tekoälystä on tullut sijoitusmaailman hallitseva kertomus, ja Wood myöntää sen imevän puoleensa suuren osan markkinoiden rahavirroista. Se ei hänen mielestään silti ratkaise kysymystä, johon moni maailmalla etsii vastausta: miten säilyttää varallisuus, kun luottamus perinteiseen rahajärjestelmään rakoilee.

”Tekoäly on käynnistänyt teknologiavallankumouksen ja imee ansaitusti suuren osan sijoitusmaailman hapesta, mutta se ei voi toimia vakuutuksena”, hän kirjoitti.

Bitcoinin vaihtokurssi on ollut laskutrendillä viime lokakuusta saakka ja yhdysvaltalaisista spot-pörssirahastoista on valunut varoja ulos. Touko- ja kesäkuun vaihteen kolmen viikon jaksolla rahastoista vedettiin pois yli 4,2 miljardia dollaria, ja 26. kesäkuuta päivän nettoulosvirta oli 444,51 miljoonaa dollaria.

Hintatavoitteistaan Wood ei silti tingi, vaikka Bitcoin-rahastot kirjasivat samaan aikaan koko vuoden 2026 suurimmat viikoittaiset ulosvirtaukset.

Vastavirtaan uiminen on Woodille tuttua. Los Angelesissa vuonna 1955 syntynyt, irlantilaisten siirtolaisten tytär perusti ARK Investin vuonna 2014 keskittyäkseen yksinomaan niin sanottuun disruptiiviseen innovaatioon. Läpimurto tuli vuonna 2020, kun yhtiön lippulaivarahasto ARK Innovation ETF tuotti yli 150 prosenttia ja teki nyt 70-vuotiaasta salkunhoitajasta yhden aikakautensa seuratuimmista sijoittajista.

Woodin mainetta kerryttivät varhaiset vedot muun muassa Teslaan ja kryptovaroihin, ja Bitcoinia Wood on kutsunut digitaalisen talouden reservivaluutaksi.

Kolikolla on kääntöpuolensa. Woodin salkut ovat tunnetusti heiluvia, ja tutkimusyhtiö Morningstar listasi ARK Innovation -rahaston yhdeksi vuosikymmenen 2014–2023 pahimmista varallisuuden tuhoajista.

Bitcoinin osalta hänen näkemyksensä on pysynyt vakaana ja hyvin optimistisena. ARK hallinnoi omaa spot-pörssirahastoaan ARKB:tä, ja yhtiön viiden vuoden hintatavoite Bitcoinille on perusskenaariossa 750 000 dollaria ja härkäskenaariossa 1,25 miljoonaa dollaria kolikolta.

Oma analyytikko muistuttaa krypton riskileimasta

Kaikki ARKin sisällä eivät maalaa yhtä suoraviivaista kuvaa. Yhtiön tutkimusjohtaja Lorenzo Valente on huomauttanut, että krypto mielletään yhä riskinottokohteeksi.

Se ei ole yhtä vakaa kuin kulta tai kasvuosakkeet, muttei myöskään tarjoa samaa nousuvaraa kuin pörssilistautumisten ympärille rakentunut innostus. Sijoittajat ovat Valenten mukaan unohtaneet, miksi Bitcoin alun perin luotiin, ja markkinaa vetävät nyt instituutiot.

Samaan ilmiöön on viitannut myös varainhoitojätti BlackRockin digitaalisten varojen vetäjä Robbie Mitchnick. Hän totesi 22. kesäkuuta, ettei Bitcoinin heikko veto lokakuusta 2025 lähtien ole kryptolle ominainen ongelma, vaan kaikki tekoälykaupan ulkopuolinen omaisuus on kärsinyt samasta likviditeetin siirtymästä.

Bitcoinin hintakehitys viimeise vuoden ajalta.

Sanojen takana ARK on jatkanut ostoksia. Yhtiö hankki hiljattain yli 25 miljoonalla dollarilla krypto- ja fintech-yhtiöiden osakkeita, joukossa Coinbase, Circle, Robinhood ja SpaceX. Tuoreimpiin lisäyksiin kuuluu Bullish, New Yorkin pörssiin listattu digitaalisten varojen kaupankäyntialusta, jota ARK osti sekä lippulaivarahastonsa että fintech-rahastonsa kautta.

Käytännössä Woodin teesi nojaa siihen, miten Bitcoinia jo käytetään. Maissa, joissa on pääomarajoituksia, valuutta heikkenee tai poliittinen tilanne on epävakaa, kolikko on toiminut varallisuuden suojana ja rahalähetysten välineenä. Kiinteä, 21 miljoonan kappaleen enimmäismäärä ja rajat ylittävä siirrettävyys erottavat sen perinteisistä omaisuuslajeista, eikä juuri tätä kysyntää markkina ole Woodin mukaan vielä hinnoitellut.

Laajempi näkemys nojaa Yhdysvaltain noususuhdanteeseen

Woodin kryptonäkemys istuu osaksi suurempaa makrokuvaa. Kesäkuun In The Know -katsauksessaan hän esitti Yhdysvaltain talouden olevan astumassa noususuhdanteeseen, mikä tukisi riskiomaisuutta Bitcoin mukaan lukien.

Hän on aiemmin perustellut Bitcoinin asemaa institutionaalisten salkkujen hajauttajana sillä, että kolikon korrelaatio osakkeiden, joukkolainojen ja kullan kanssa on matala.

Argumentin ydin on toistunut Woodin uran läpi. Bitcoin hyötyy hänen mukaansa nimenomaan silloin, kun luottamus perinteiseen rahoitusjärjestelmään horjuu, ja geopoliittinen epävakaus ohjaa pääomaa hajautettuihin omaisuuslajeihin.

Lähitulevaisuuden testi on konkreettinen. Niin kauan kuin pörssirahastoista virtaa rahaa ulos, viimeisimmän lukeman ollessa runsaat 444 miljoonaa dollaria yhdessä päivässä, ennuste pakenevan pääoman kysynnästä jää näytön varaan.