Analyysi: NoHo kasvaa kaikilla alueilla – Hook ja Stefan’s laajentavat Suomessa

NoHo Partners on avaamassa syksyn 2026 aikana neljä uutta Hook-siipiravintolaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Yksi niistä tulee kasvavaan Rovaniemen markkinaan, jonne yhtiö avaa myös Stefan’s Steakhouse -ravintolan. Kuvat: NoHo Partners Oyj

Ravintolayhtiö NoHo Partnersin toimitusjohtaja Jarno Suominen oli tulosjulkistuksessa 4.8.2026 erityisen tyytyväinen siihen, että yhtiö kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla huhti-kesäkuussa 2026 ja, että jatkuvien toimintojen raportoitu tulos parani 54 prosenttia 3,9 miljoonaan euroon.

NoHolla on Suomen segmentissä kolme liiketoiminta-aluetta, jotka kaikki kasvoivat ripeää yli seitsemän prosentin tahtia. Kasvuun vaikuttivat ruokaravintoloissa positiivisesti smoothie- ja mehubaariketju Jungle Juice Barin liittyminen konserniin syyskuusta 2025 lukien. Tapahtumaravintoloissa Nokia Arenan ravintolatoiminta oli keväällä vilkasta ja edesauttoi kasvua.

Ruokaravintoloiden liikevaihto ilman Jungle Juice Baria oli melko vakaa. Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 2,5 miljoonalla 35,7 miljoonaan euroon toisella kvartaalilla. Mehubaariliiketoiminta tekee vajaan kolmen miljoonan euron kvartaaliliikevaihtoa, joten sen liittyminen konserniin käytännössä selittää ruokaravintoloiden kasvun.

”Toinen neljännes oli onnistunut kaikilla markkina-alueilla kaikilla mittareilla”, toimitusjohtaja Jarno Suominen avasi tulosinfon Helsingissä 4.8.2026. Vasemmalla talousjohtaja Jarno Vilponen ja oikealla viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sanna Sandvall. Kuva: Henri Elo

Sekä Suominen että talousjohtaja Jarno Vilponen totesivat useaan otteeseen olevansa tyytyväisiä erityisesti viihderavintoloiden käänteeseen. Niissä liikevaihto kasvoi 7,2 prosenttia 21,6 miljoonaan euroon huhti-kesäkuussa. Toki viime vuotta paremmat kevään terassikelit auttoivat käänteeseen.

Yhtiö sai loppuvuonna 2025 valmiiksi remontit yökerhoravintoloissa Helsingissä, Tampereella ja Seinäjoella, ja toisen kvartaalin alku liiketoiminta-alueella oli jo vahva, kuten kirjoitimme aiemmissa analyyseissa.

Johto on silti varsin varovainen vetämään johtopäätöksiä käänteen kestävyydestä lähitulevaisuuteen.

Kotimaan liiketoiminta saavutti 7,4 prosentin kasvun ja 9,5 prosentin liikevoittomarginaalin huhti-kesäkuussa 2026, kun vertailukauden kannattavuus oli 8,3 prosenttia. Kuva: NoHo Partners, puolivuosikatsaus 4.8.2026

Tanska kasvoi Suomea kovempaa

Kun mukaan lasketaan sekä Suomen liiketoiminta että Norjan ja Tanskan liiketoiminnat, liikevaihto kasvoi konsernissa jopa 9,2 prosenttia toisella neljänneksellä. Tanskan kasvu oli Suomea ja Norjaa nopeampaa. Kasvu oli johdon mukaan vahvaa sekä Tanskan ravintolatoiminnassa että pakkausmateriaalitoiminnassa.

Suomen liikevaihdon kasvu oli hyvätasoinen 7,4 prosenttia, Tanskan 19 prosenttia ja Norjan 5,4 prosenttia. On huomattava, että Tanskan 2,9 miljoonan euron liikevaihdon kasvusta arviolta miljoona euroa tuli siitä, kun Halifax-yritysosto ei sisältynyt vielä huhtikuuhun 2025, vaan se on yhdistelty konsernilukuihin toukokuusta 2025 lukien. Kun tämä vaikutus eliminoidaan, Tanskan kasvu keväällä 2026 oli siitä huolimatta arviolta 12 prosenttia.

Jo aiemmin, keväällä 2024, yhtiö hankki Tanskasta onnistuneesti pakkausmateriaaleja ravintoloille toimittavan Triple Trading -yhtiön. Sen liikevaihto on talousjohdon mukaan kuukausittain jo noin 2,5-3,0 miljoonan euron tasolla, kun se viime vuonna oli noin 20 miljoonaa euroa vuodessa. Osa myynnistä on konsernin sisäistä.

Norjan liiketoiminta oikeni

Kansainvälisen liiketoiminta saavutti 13,5 prosentin kasvun ja 9,3 prosentin liikevoittomarginaalin huhti-kesäkuussa 2026, kun vertailukauden kannattavuus oli 8,9 prosenttia. Kuva: NoHo Partners, puolivuosikatsaus

Yhtä lailla kuin Suomen viihderavintoloihin ja konsernin kannattavuuteen, johto vaikutti tyytyväiseltä Norjan liiketoiminnan käänteeseen. Yhtiö on tehnyt Norjassa useita toimia, jotta viime syksynä tappiolle painunut liiketoiminta on saatu takaisin kannattavaksi.

Listasimme näitä toimia toukokuun analyysissa: ravintoloiden sulkemiset, aukioloaikojen supistukset, henkilöstörakenteen muutokset, vuokrasopimusten uudelleenneuvottelut ja toiminnanohjauksen keskittäminen osaksi Suomeen.

Norjan liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi viitisen prosenttia, vaikka konserni on lopettanut kaksi ravintolaa verrattuna vuoden takaiseen. Yhtiö ei kuitenkaan vielä suunnittele vuonomaassa yritysostoja, vaan keskittyy Suomisen sanoin ”operatiivisen toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen”.

Tunnusluvut terveellä pohjalla

Ravintolaliiketoiminnassa olennaisia tunnuslukuja ovat myyntikate- ja henkilöstökulumarginaalit.

Molemmissa oli hyvää kehitystä kannattavuuden näkökulmasta myyntikatteen ollessa 76,1 prosenttia ja henkilöstökulujen 33,9 prosenttia liikevaihdosta.

NoHon tuloksen vahvasta kehityksestä kertoo, että liikevoitto 9,1 miljoonaa euroa toisella kvartaalilla oli korkeampi kuin kolmannen neljänneksen liiketulos viime ja sitä edeltävänä vuonna. Kausiluonteisesti kolmas kvartaali on ravintolatoiminnassa tyypillisesti parempi kuin toinen, ja viimeinen pikkujoulukvartaali on kaikkein paras.

Talousjohtaja Jarno Vilponen muistutti, että taseessa ei tapahtunut keväällä olennaisia muutoksia. Oikaistu omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -vaikutusta paranivat hieman vuoden takaisesta.

NoHo Partners kykeni parantamaan huhti-kesäkuussa 2026 jatkuvien toimintojen raportoitua tulosta 54 prosenttia 3,9 miljoonaan euroon ja vastaavasti osakekohtaista tulosta samassa suhteessa 0,13 euroon osakkeelta. Kuva: NoHo Partners, puolivuosikatsaus

”Pitkästä aikaa meidän nettovelan suhde kehittyi positiivisesti ja lähti laskemaan. Siihen vaikuttaa liiketoiminnan erinomainen performanssi”, Vilponen totesi tulosjulkistuksessa Helsingissä.

Nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen oli kesäkuussa 2,9. Talousjohtaja näkee yhtiön menevän kohti noin kahden tavoitetasoa vuoden 2027 loppuun mennessä, jolloin nykyinen strategiakausi päättyy. Vilponen muistuttaa, että jos BBS-osakkuusyhtiö realisoitaisiin, tunnusluku olisi jo alle tavoitetason.

Osakkuusyhtiö BBS kasvoi 15 prosentin tahtia

BBS:ään kuuluvat Suomen Friends&Brgrs- ja Sveitsin Holy Cow! -hampurilaisketjut.

BBS kasvatti liikevaihtoaan vuoden 2026 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 15 prosenttia 52 miljoonaan euroon. 51-prosenttisesti omistetun BBS:n tulosvaikutus toisella neljänneksellä NoHon tulokseen laski lievästi johtuen BBS:n uusista ravintola-avauksista mutta oli positiivinen.

BBS on avannut vuoden alkupuoliskolla Suomeen kolme ja Sveitsiin yhden uuden ravintolan. Loppupuoliskolla Suomeen avataan kolme lisää ja Sveitsiin kaksi. Ravintoloiden kokonaismäärä noussee siten 65:een, joista Suomessa on 40 ja Sveitsissä 25.

Neuvotteluja kolmannelle markkinalle laajentumisesta ”jatketaan ja käydään aktiivisesti”.

Tulevaisuus näyttää vakaalta

Ravintolayhtiö NoHon kehitys näyttää monella tapaa vakaalta ja myös hallitummalta kuin viime vuoden puolella. Silloinkin yhtiön kannattavuus oli hyvätasoinen, mutta Norjan liiketoiminta painui syyskvartaalilla tappiolle ja Suomen viihderavintolat menetti liikevaihtoaan sekä vuonna 2024 että 2025.

Kevätkvartaalilla 2026 molemmissa oli yli viiden prosentin kasvu.

Kannattavuudessa keskeinen kehitysalue on syksyllä 2025 ostettu Jungle Juice Bar. Se on ollut viime vuosina heikosti kannattava, mutta konserni odottaa synergiahyötyjen vaikutusten realisoituvan kuluvan vuoden jälkipuoliskolla. Talousjohdon mukaan tavoite on saada ketjun kannattavuus hyvälle tasolle, lähelle konsernin tasoa, tämän vuoden aikana.

”Yhtiö avasi katsauskaudella strategiansa mukaisesti uudet yksiköt vilkkaasti liikennöidyille Tikkurilan ja Tampereen rautatieasemille sekä sulki kaksi tappiollista yksikköä ketjun kannattavuuden vahvistamiseksi. Merkittäviä kannattavuutta tukevia synergiaetuja saavutetaan niin raaka-aineiden ja pakkausten hankintojen kuin yksiköiden sijaintien osalta. Vuonna 2026 saavutetaan selvästi yli puolen miljoonan euron synergiahyödyt”, NoHo toteaa Jungle Juice Barin kehityksestä puolivuosikatsauksessaan.

Tulosinfossa DNB Carnegien analyytikko Pia Rosqvist laski, että jotta NoHo yltäisi strategiakauden 2025-2027 loppuun mennessä tavoittelemaansa 350 miljoonan euron liikevaihtoon Suomessa, sen pitäisi orgaanisen viiden prosentin kasvun lisäksi saada liikevaihtoa lisää 50-60 miljoonaa euroa.

Tällä hetkellä kotimaan viimeisen 12 kuukauden liikevaihto on 272 miljoonaa euroa.

Johto totesi, että yritysostoja katsotaan aktiivisesti niin Suomen ruoka-, viihde- kuin tapahtumaravintoloissa sekä Tanskassa.

Yksi kasvun alue Suomessa ovat ravintolaketjut Hook ja Stefan’s Steakhouse. Näistä Hook on avaamassa syksyn aikana uudet ravintolat Rovaniemelle, Tampereelle, Poriin ja Ouluun, Stefan’s Steakhouse ravintolan Rovaniemelle.

”Tilaa Hookilla on kasvaa hyvinkin vielä. Hook on hyvin toimiva, kannattava kokonaisuus ja halutaan sitä kasvattaa. Stefan’s Steakhouse on myös hyvin pitkäikäinen, hyvin kasvava ja kannattava ravintolaketju, mutta sillä ei ole konseptina samanlaisia kasvumahdollisuuksia kuin Hookilla”, Suominen taustoitti tulosjulkistuksessa.

Yhtiöllä on tällä hetkellä viitisentoista omaa Hook-ravintolaa ja se etsii ketjuun myös sopivia franchise-yrittäjiä.

Suomen ravintolamarkkina kasvoi toisella kvartaalilla

Suomen ravintolamarkkinan aron kehitys 2005-2024, indeksi. Lähteet: Ravitsemistoiminnan liikevaihto, Tilastokeskus; * 2025–2027 luvut NoHo Partnersin arvio markkinakehityksestä; Suhdannetilanne, Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometri

Toinen kvartaali oli ravintolatoimialalla Suomessa kokonaisuutena hyvä ja se oli sitä myös NoHolla. Markkinan lievä elpyminen alkoi ensimmäisellä neljänneksellä.

”Ehkä tässä on kuitenkin pientä positiivista kysynnän kehitystä, jota viimeaikaiset talouden kasvu-uutisetkin tukevat”, toimitusjohtaja tyytyy toteamaan tulevasta.

NoHon liiketoiminnan kehitys Suomessa oli linjassa pankkikonserni Nordean korttidatan kanssa. Sen mukaan huhti- ja toukokuussa oli reaalista ja nimellistä kasvua, mutta kesäkuussa kasvu jäi vain nimelliseksi ollen inflaation jälkeen lievästi negatiivinen.

Heinäkuu on sujunut NoHolta osalta ”ihan hyvin ja tavoitteiden mukaisesti”. Tapahtuma- ja ruokaravintoloiden varaustilanne kolmannelle ja neljännelle kvartaalille näyttää johdon mukaan hyvältä.

Helsingin elokuussa sekoittuvat niin turistit kuin työssäkävijät. Kesäsää NoHon tulosjulkistuspäivänä oli pilvipoutainen. Kuva: Henri Elo

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