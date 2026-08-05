HKFoods ylitti odotukset – loppuvuoden näkymiin nousi tummia pilviä

Vahvan toisen neljänneksen tehneen HKFoodsin loppuvuotta varjostavat öljyn hinnan nousu ja Suomessa todettu afrikkalainen sikarutto.

Ruokayhtiö HKFoodsin liikevaihto kasvoi huhti–kesäkuussa 5,3 prosenttia 258,7 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liiketulos nousi 19,3 prosenttia 7,7 miljoonaan euroon edellisvuoden 6,5 miljoonasta eurosta, kun myynnin kasvu ja tytäryhtiöiden parempi kannattavuus tukivat tuloskehitystä.

Alkuvuonna HKFoodsin kasvu oli 21,1 prosenttia ja liiketulos 13,5 miljoonaa euroa.

Kasvua vauhdittivat erityisesti siipikarjatuotteet, ateriakomponentit ja valmisruoat. Myös naudanlihan myynti piristyi vertailukaudesta raaka-aineen saatavuuden parannuttua.

Naudan hankintahinnan voimakas nousu jatkui tammi-kesäkuussa.

Toimitusjohtaja Juha Ruoholan mukaan HKFoodsin tuotannon tehostamiseen tähtäävät toimet näkyivät tuloskehityksessä koko alkuvuonna.

”Yhtiön tehostamisohjelman toimenpiteet ovat lisänneet tuotannon tehokkuutta ja parantaneet kannattavuutta ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.”

Esimerkiksi Forssan tehtaan leikkuulinjan automatisointiprosessi on toimitusjohtajan mukaan käynnistynyt ja saadaan valmiiksi loppuvuonna.

Vähittäiskaupassa grillikausi sujui pääosin odotusten mukaisesti. Myynti kehittyi vahvasti etenkin Kariniemen-tuotteissa ja valmisaterioissa, kun taas grillimakkaroiden myynti jäi yhtiön tavoitteista.

Katsauskauden loppua rasittivat öljyn hinnan nousun seurauksena kallistuneet logistiikka- ja pakkausmateriaalit sekä henkilöstö- ja ostopalvelukustannusten nousu.

Lisäksi Aasian vaisu kysyntä ja EU:n sianlihan ylitarjonta heikensivät viennin kannattavuutta.

Öljyn hinta ja sikarutto varjostavat loppuvuotta

HKFoods piti koko vuoden näkymänsä ennallaan. Yhtiö arvioi edelleen vertailukelpoisen liiketuloksensa kasvavan vuodesta 2025.

Loppuvuoden näkymiin liittyy kuitenkin aiempaa enemmän epävarmuutta. Ruoholan mukaan Iranin sodan seurauksena kallistunut öljy on nostanut logistiikan ja pakkausmateriaalien kustannuksia, ja vaikutusten arvioidaan voimistuvan vuoden toisella puoliskolla.

”Arvioimme, että öljyn hinnan kallistumisen kustannusvaikutus kasvaa edelleen vuoden toisella puoliskolla. Pyrimme tasapainoittamaan kustannusnousujen tulosvaikutusta sodan alkamisen jälkeisissä hinnoitteluikkunoissa, mutta näkyvyys markkinoilla on kuitenkin rajallinen.”

Ruohola toteaa, että myös Aasian vaisu tuontikysyntä ja EU sianlihan ylitarjonta painavat edelleen viennin kannattavuutta.

Kaakkois-Suomessa todettu afrikkalainen sikarutto on keskeyttänyt toistaiseksi sianlihan ja sianlihavalmisteiden viennin muun muassa Kiinaan ja Japaniin.

”Löydöksellä ei ole vaikutusta toimituksiimme Suomessa tai EU:n sisällä. Ohjaamme rajoitusten kohteena olevat tuotteet toisille kohdemarkkinoille”, Ruohola rauhoittelee.

Viranomaiset neuvottelevat hänen mukaansa parhaillaan viennin avaamisesta uudelleen EU:n ulkopuolisiin maihin. Samaan aikaan HKFoods odottaa suurimman osan koko vuoden tuloksestaan kertyvän kausiluonteisesti toisella vuosipuoliskolla.

Haastavasta loppuvuodesta huolimatta kasvua tukevat erityisesti ateria- ja valmisruokaliiketoimintaan tehdyt investoinnit sekä edelleen vahvana jatkuva siipikarjan kysyntä.

Analyytikko: Hyvä tulos, mutta epävarmuus kasvaa

Inderesin analyytikon Pauli Lohen mukaan HKFoodsin toinen neljännes oli kokonaisuutena hieman odotuksia parempi.

Ensimmäisen vuosipuoliskon vahva tulosparannus antaa hänen mukaansa yhtiölle kohtalaisen hyvät edellytykset saavuttaa koko vuoden ohjeistuksensa.

HKFoods odottaa kuitenkin kustannuspaineiden voimistuvan toisella vuosipuoliskolla öljyn hinnan nousun seurauksena, vaikka niihin pyritään vastaamaan tulevilla hinnankorotuksilla.

Analyytikon mukaan loppuvuoden näkymiin liittyy lisäksi aiempaa enemmän epävarmuutta.

”Sikaruton ja kustannusinflaation vaikutusten arviointi on vielä haastavaa, ja nämä lisäävät hieman epävarmuutta lähitulevaisuuden osalta”, Lohi arvioi.

Inderesillä on HKFoodsin osakkeelle vähennä-suositus ja 1,7 euron tavoitehinta. Osakkeen viimeisin kurssi oli noin 1,6 euroa.

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