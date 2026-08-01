Endominesin Ilomantsin kultalöydös kasvaa – arvo yhä auki

Kaivosyhtiö Endomines kertoi torstaina, että uusimpien kairaustulosten perusteella vuonna 2025 löydetyn Ukkolanvaaran UKKO-esiintymän tunnettu pituus on kasvanut 650 metriin. Vuoden 2026 aikana toteutettu kairausohjelma on vahvistanut käsitystä, että alueella sijaitsee erittäin kultapitoinen ja paksu kultaesiintymä lähellä maanpintaa.

Tulokset osoittavat myös, että kultamineralisaatio jatkuu sekä pituus- että syvyyssuunnassa.

Ukkolanvaara on tällä hetkellä Endominesin ensisijainen malminetsintäkohde ja yksi yhtiön tärkeimmistä kasvuhankkeista.

Yhtiön mukaan kesän aikana kairatut kairareiät esiintymän luoteisosassa lävistivät kaikki paksua, kultamineralisoitunutta rautamuodostumaa. Myös esiintymän ensimmäisen kairareiän eteläpuolella kairatut reiät tuottivat vahvoja tuloksia: kairareiät lävistivät kaikki merkittäviä kultamineralisoituneita vyöhykkeitä maanpinnan läheisyydessä.

”Ukkolanvaarasta tähän mennessä saadut tulokset kuuluvat kansainvälisestikin tarkasteltuna toimialan kärkeen, ja ne ovat myös Karjalan kultalinjalla ainutlaatuisia. Kairausohjelmiemme tulokset ovat vahvistaneet käsitystämme UKKO-esiintymän koosta, jatkuvuudesta ja laadusta”, Endominesin toimitusjohtaja Kari Vyhtinen kertoo.

Vyhtisen mukaan esiintymän huomattava paksuus ja lähellä maan pintaa sijaitseva mineralisaatio tekevät siitä erittäin kiinnostavan kehityshankkeena ja mahdollisena tulevaisuuden tuotantokohteena.

”Seuraavan 5-7 kuukauden kuluessa julkaistava ensimmäinen kultavaranto tuo esiintymän laajuuteen konkreettista näkyvyyttä.”

Ukkolanvaara on Endominesin tärkein malminetsintäkohde

Vuonna 2025 löydetty UKKO-esiintymä on ollut Endominesin malminetsinnän keskeisin painopistealue. Löydön jälkeen toteutetut kairausohjelmat ovat järjestelmällisesti parantaneet yhtiön ymmärrystä esiintymän mittakaavasta, geometriasta ja geologisista ominaisuuksista.

Endomines kohdistaa alueelle valtaosan vuoden 2026 kairauksista, geofysikaalisista tutkimuksista ja geologisesta kartoituksesta. Samanaikaisesti yhtiö arvioi erilaisia kehitysvaihtoehtoja mahdollista tulevaa kaivostoimintaa varten.

Vuoden 2026 aikana Ukkolanvaarassa on tähän mennessä kairattu yhteensä 70 reikää, joiden yhteenlaskettu pituus on 16 499 metriä. Kairaukset ovat edelleen käynnissä, ja analyysituloksia odotetaan vielä 20 kairareiästä.

Kairaustulokset eivät ole malmivaranto vaan yksittäisiä havaintoja kalliosta, ja vasta JORC-koodin mukainen varantoarvio kertoo, kuinka monta tonnia kiveä ja kuinka monta unssia kultaa esiintymässä arvioidaan olevan.

Endomines tavoittelee Ukkolanvaaran ensimmäisen mineraalivarantoarvion valmistumista loppuvuoden 2026 tai alkuvuoden 2027 aikana.

Valmis rikastamo erottaa Endominesin puhtaista malminetsijöistä

Endominesin ydinliiketoiminta on Ilomantsissa sijaitseva Pampalon kaivos, joka on ollut viime vuosina Suomen harvoja tuotannossa olevia kultakaivoksia. Sen ympärille on kertynyt Karjalan kultalinjalle joukko satelliittiesiintymiä.

Toimiva rikastamo on kehityshankkeen kannalta merkittävä etu, sillä uuden esiintymän avaaminen olemassa olevan käsittelykapasiteetin syötteeksi vaatii huomattavasti vähemmän pääomaa kuin kaivoksen rakentaminen tyhjästä. Endomines ei ole vielä kertonut, millaista kehitysvaihtoehtoa se Ukkolanvaaralle harkitsee.

Geologisesti kohde poikkeaa Pampalon tyypistä. Kulta esiintyy voimakkaasti poimuttuneessa raitaisessa rautamuodostumassa, ja jossa magneettikiisu on korvannut alkuperäisiä magnetiittiraitoja.

Samankaltaisia esiintymiä tunnetaan arkeeisilta vihreäkivivyöhykkeiltä Australiassa ja Kanadassa. Näkyviä kultarakeita on havaittu 46:ssa vuoden 2026 aikana kairatusta 70 reiästä, mikä on malminetsijälle rohkaiseva mutta ei mitattava havainto.

Ajoitus on yhtiölle suotuisa. Kullan dollarihinta on noussut viime vuosina ennätystasoille, ja nousu on helpottanut pienten kultayhtiöiden rahoituksenhankintaa sekä nostanut malminetsintäkohteiden arvostuksia.

Riskit ovat silti tavanomaista malminetsintäriskiä laajemmat. Endomines on rahoittanut kasvuaan ja malminetsintäänsä ensisijaisesti vaihtovelkakirjalainoilla, joita on osittain vaihdettu osakkeiksi laina-ehtojen mukaisesti. Ukkolanvaarasta ei ole julkaistu vielä rikastuskokeita, kannattavuuslaskelmia tai lupaprosessin aikataulua.