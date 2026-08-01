S&P 500 -yhtiöiden tuloskasvu kiihtyi ennakoitua kovemmaksi

Toiselta neljännekseltä on raportoitu USA:ssa poikkeuksellisen hyviä tuloskasvulukuja, mutta sijoittajia askarruttaa nyt voimakas kurssilasku viime viikkoina.

Huhtikuussa toisen neljänneksen tulosten ennustettiin kasvavan 17,8 prosenttia, mutta kun tuloskauden raportointi on jo loppusuoralla, tuloskasvun ennustetaan olevan +47,7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Toisen vuosineljänneksen suurimmat sektorikohtaiset tuloskasvut nähdään energiassa (+127,9 prosenttia), kommunikaatioteknologiassa (+108,8 prosenttia), syklisessä kulutuksessa (+88,8 prosenttia) ja teknologiassa (+70,5 prosenttia). Tuloslaskua ennustetaan vain terveydenhuollon sektorille (-13,8 prosenttia).

Koko vuoden 2026 tulosennusteissa uskotaan nyt 30,8 prosentin tuloskasvuun verrattuna vuoteen 2025. Vuoden 2026 alussa koko vuoden tuloskasvuksi S&P 500 -yhtiöille ennustettiin 15,6 prosentin nousua, mutta nyt koko vuoden ennuste on noussut kaksinkertaiseksi. Vuodelle 2027 nykyiset ennusteet lupailevat tuloskasvuksi 15,2 prosenttia.

Ennusteita on siis nostettu, mikä on noin kymmenen prosentin kurssinoususta huolimatta laskenut vuoden 2026 P/E-lukua. Nyt 12 seuraavan kuukauden tuloksilla laskettu P/E-luku on vain 19,9x, ja jo toteutuneilla 12 kuukauden tulosluvuilla laskettu P/E-luku S&P 500 -yhtiöille on 23,5x.

Markkinat ovat hermoilleet viime kuukausina, ja hyperskaalaajien ja puolijohdevalmistajien osakekurssit ovat sukeltaneet viime viikkoina. Sijoittajien korvienväliä on kiristänyt myös pitkien korkojen voimakas nousu, kun keskuspankki päätti pitää keskiviikkona ohjauskorot paikallaan.

Inflaation pelko on siis yksi syy kurssiheilahteluihin, mutta ehkä tärkein syy voimakkaaseen kurssikorjaukseen on kuitenkin sijoittajien usko korkojen nousuun.

Hyperskaalaajat investoivat ja ottavat velkaa arviolta noin 1000 miljardia dollaria seuraavina vuosina. Velkaa ne ovat ottaneet myös tänä vuonna jo satoja miljardeja dollareita.

Arviot hyperskaalaajien vapaasta kassavirrasta ovat synkkiä, sillä nykyennusteiden mukaan vapaa kassavirta painuu miinukselle jo ensi vuoden aikana. Viime vuosina hyperskaalaajien vapaa kassavirta on ollut vuosittain noin 150–250 miljardia dollaria plusmerkkinen.

Tänä vuonna hyperskaalaajat ovat imuroineet markkinoilta velkaa jo lähes 300 miljardia dollaria. Omien osakkeiden ostot siis vähenevät tai loppuvat näiltä hyperskaalaajilta lähivuosiksi.

Markkinoilla levisi viikolla huhu, että velkaisen USA:n valtion luottoluokitus voisi laskea, mutta huhu ammuttiin nopeasti alas. Korkomarkkinoilla on kuitenkin nähty näin korkeita pitkiä korkoja viimeksi vuonna 2023 energiakriisin ja inflaation puristuksessa.

Raha ei siis ole loppumassa USA:ssa huolimatta ennätysmäisistä tekoälyinvestoinneista, mutta rahan hinta eli korot voivat nousta.