Outokummun tuloskasvu oli pettymys

Teräsyhtiö Outokummun liikevaihto kasvoi katsauskaudella 1 582 miljoonaan euroon. Viime vuoden vastaavana ajankohtana liikevaihto oli 1 486 miljoonaa euroa.
Liikevaihto alitti analyytikkoennusteen. Analyytikot odottivat 1 704 miljoonan euron liikevaihtoa, joten ero ennusteeseen jäi yli 120 miljoonaan euroon.
Outokummun oikaistu käyttökate oli huhti–kesäkuussa 100 miljoonaa euroa. Viime vuoden vastaavana ajankohtana oikaistu käyttökate oli 75,0 miljoonaa euroa. Myös käyttökate jäi odotuksista, sillä 11 analyytikon ennuste oli 114 miljoonaa euroa.
Kasvua vertailukaudesta tukivat yhtiön mukaan pääosin parannus Europe-liiketoiminta-alueella samalla, kun Americas-liiketoiminta-alueen vahva suoritus jatkui ja Ferrochrome-liiketoiminta-alueen tulos parani entisestään.
Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 488 tuhatta tonnia, mutta analyytikoiden konsensusodotus oli 498 tuhannen tonnin toimitusmäärä. Vertailukaudesta kasvua kertyi prosentin verran, alkuvuoden ensimmäisestä neljänneksestä viisi prosenttia. Ferrokromin toimitukset nousivat 114 tuhantee tonniin vuodentakaisesta 101 tuhannesta tonnista.
Neljänneksen osakekohtainen tulos 0,05 euroa, vuotta aiemmin osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa miinuksella. Analyytikoiden konsensusennuste oli 0,08 euroa.
Amerikat kantoivat tuloksen, Europe irtosi tappioista
Liiketoiminnan rahavirta oli 85 miljoonaa euroa vertailukauden 52 miljoonasta. Korollinen nettovelka laski 224 miljoonaan euroon maaliskuun lopun 241 miljoonasta, vaikka huhtikuussa maksettiin osingon ensimmäinen 28 miljoonan euron erä.
Nettovelkaantumisaste oli kesäkuun lopussa 6,5 prosenttia ja omavaraisuusaste 57,1 prosenttia. Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen parani 1,1:een.
Segmenttitasolla tuloksen selkäranka on Yhdysvalloissa ja Meksikossa. Americas-liiketoiminta-alueen oikaistu käyttökate lähes kaksinkertaistui 53 miljoonaan euroon vertailukauden 29 miljoonasta, ja sidotun pääoman tuotto nousi 26,5 prosenttiin vuodentakaisesta 3,7 prosentista.
Europe-liiketoiminta-alueen oikaistu käyttökate oli 17 miljoonaa euroa. Vuodentakaiseen 16 miljoonaan euroon verrattuna liikahdus on olematon, mutta ensimmäisen neljänneksen 13 miljoonan euron tappioon nähden käänne on jyrkkä.
Europen kannattavuus on silti kaukana pääoman kustannuksesta. Liiketoiminta-alueen sidottu pääoma oli 1 793 miljoonaa euroa ja sen 12 kuukauden liukuva tuotto edelleen 10,2 prosenttia miinuksella.
Ferrochrome-liiketoiminta-alue teki 37 miljoonan euron oikaistun käyttökatteen. Toimitusmäärien 13 prosentin kasvu ja hintojen nousu jäivät osin Suomen kaivosmineraaliveron ja sähkökustannusten nousun kuittaamiksi.
Kolmannelta neljännekseltä odotetaan toisen tasoa
Ohjeistuksensa mukaan Outokumpu arvioi kolmannen neljänneksen oikaistun käyttökatteen pysyvän toisen neljänneksen tasolla.
Ruostumattoman teräksen toimitusten arvioidaan laskevan 0–10 prosenttia toisesta neljänneksestä. Lasku painottuu Europe-liiketoiminta-alueelle kausiluontoisen vaihtelun vuoksi.
Toteutuneiden hintojen ja raaka-ainekustannusten nettovaikutuksen odotetaan nykyisen tilauskannan perusteella olevan positiivinen. Nykyisillä raaka-ainehinnoilla yhtiö ennustaa myös jonkin verran raaka-aineisiin liittyviä varasto- ja metallijohdannaisvoittoja.
Toimitusjohtaja Kati ter Horst kuvaa neljänneksen markkinatilannetta kaksijakoiseksi. ”Toisella neljänneksellä Euroopan ruostumattoman teräksen kysyntä pysyi laajalti muuttumattomana”, hän kirjoittaa katsauksessa.
Yhdysvalloissa vetoa on riittänyt paremmin. Kysyntää ovat tukeneet erityisesti datakeskukset sekä energiateollisuus, ja myös Meksikon markkinoilla näkyi ter Horstin mukaan paranemisen merkkejä.
Euroopassa sääntely on kääntynyt yhtiön suuntaan. Hiilirajamekanismi on ollut käytössä tammikuusta, ja komissio otti 1.7.2026 käyttöön uudet suojatoimet päättyneiden tilalle.
Geopolitiikka näkyy kustannuksissa.
”Lähi-idän konflikti lisää markkinoiden epävarmuutta, heikentäen talouskasvua ja nostaen rahti- ja energiakustannuksia”, ter Horst toteaa. Kolmannella neljänneksellä kokonaisvaikutuksen odotetaan olevan toisen neljänneksen kaltainen, tällä kerralla pääasiassa energiakustannusten kautta.
Ferrokromissa riski tulee toisaalta. Etelä-Afrikan palarikasteen valmistajat ovat sopineet sähkön hintatuesta, ja tuetun tarjonnan kasvu vaikuttaisi markkinoihin negatiivisesti. ”Olemme edelleen luottavaisia vähäpäästöisen eurooppalaisen ferrokromimme vahvaan kysyntään”, ter Horst sanoo.
Avestan investointi käynnistyy kahdessa vaiheessa
EVOLVE-kasvustrategian osana Outokumpu käynnistää investointihankkeen runsaasti nikkeliä sisältäviin seoksiin Avestan tehtaallaan Ruotsissa.
Ensimmäisessä vaiheessa yhtiö sijoittaa 30 miljoonaa euroa sähkökuonauudelleensulatuslaitteistoon nykyisellä terässulatolla. Laitteiden odotetaan olevan toiminnassa vuoden 2028 alussa.
Kokonaisinvestoinnin arvio on 150 miljoonaa euroa. Toisen vaiheen päätös uudesta sulatosta ja valukoneista on suunniteltu tehtäväksi vuoden 2027 ensimmäisellä puoliskolla, ja tuotannon odotetaan alkavan vuoden 2029 lopussa.
Vaiheistuksen perusteena on tuotto. Ter Horstin mukaan malli nopeuttaa markkinoille tuloa ja mahdollistaa investoinnille sisäisen tuottoasteen, joka ylittää transformatiivisille investoinneille asetetun 20 prosentin tavoitetuoton.
Kehitetyn teknologian laajentaminen vähäpäästöisen rikastetun ferrokromin ja kromimetallin valmistamiseen jatkuu. Ensimmäiset keskeisiä prosessielementtejä kattavat patenttihakemukset tulivat julkisiksi heinäkuussa, ja pilottilaitoksen rakentaminen New Hampshiressa etenee suunnitellusti.
Kulupuolella 100 miljoonan euron uudelleenjärjestelyohjelma on aikataulussa. Vuosittaiset säästöt on määrä saavuttaa vuoden 2027 loppuun mennessä, ja noin puolet niistä odotetaan toteutuvan tänä vuonna.
Yksi Europen tehostustoimi on edelleen avoinna. Suunniteltu investointi Tornion hehkutus- ja peittauslinjaan sekä kahden vähemmän kannattavan linjan sulkeminen Krefeldissä ovat tarkastelussa.
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