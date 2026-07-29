Ruotsalainen sarjaostaja Lifco ylitti toisella neljänneksellä tulosodotukset, ja vahva kassavirta tukee yhtiön ripeää yritysostotahtia.

Lifco kasvatti tulostaan ja pitää yritysostotahtinsa kovana

Ruotsalainen Lifco-konserni kuuluu Tukholman pörssin tunnetuimpiin niin sanottuihin sarjaostajiin. Samassa ryhmässä ovat myös AddTech, Indutrade ja Lagercrantz, joiden liiketoimintamalli perustuu kannattavien erikoisalojen markkinajohtajien ostamiseen ja pitkäaikaiseen omistamiseen.

Vuonna 1946 perustettu Lifco ei pyri rakentamaan yhtenäistä teollisuuskonsernia, vaan antaa tytäryhtiöidensä toimia hyvin itsenäisesti. Vuoden 2025 lopussa konserniin kuului 275 operatiivista yhtiötä 37 maassa. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa tulostaan orgaanisen kasvun, yritysostojen ja vahvan kassavirran avulla.

Toisella vuosineljänneksellä strategia tuotti jälleen tulosta. Liikevaihto kasvoi 10,8 prosenttia 7,7 miljardiin Ruotsin kruunuun. Orgaaninen kasvu oli 4,7 prosenttia, minkä lisäksi yritysostot tukivat kasvua. Vertailukelpoinen EBITA kasvoi 13,7 prosenttia 1,8 miljardiin kruunuun, ja EBITA-marginaali nousi 23,1 prosenttiin 22,5 prosentista vuotta aiemmin.

Osakekohtainen tulos kasvoi 2,25 kruunuun 1,91 kruunusta. Liiketoiminnan rahavirta koheni 1,1 miljardiin kruunuun edellisvuoden 971 miljoonasta kruunusta.

Myös tammi–kesäkuun luvut osoittivat kehityksen vahvistuneen. Katsauskauden tulos nousi 1,9 miljardiin kruunuun 1,7 miljardista kruunusta, ja osakekohtainen tulos nousi 4,23 kruunuun 3,75 kruunusta.

Toimitusjohtaja Per Waldemarson arvioi vuoden 2025 olleen monille Lifcon liiketoiminnoille vaikein sitten vuoden 2014 pörssilistautumisen.

”Vuoden 2026 ensimmäinen puolisko on merkinnyt paluuta kohti normaalimpaa toimintaympäristöä. Kaikki ei ole vielä täydellistä, mutta tilanne on selvästi parempi kuin vuosi sitten”, hän sanoi.

Yhtiön mukaan kasvua vauhdittivat sekä yritysostot että orgaaninen kysynnän paraneminen. Valuuttakurssit puolestaan heikensivät raportoitua kasvua.

Segmentit vahvistuivat

Lifco raportoi toisesta neljänneksestä lähtien liiketoimintansa viiden segmentin kautta aiemman kolmen sijaan. Environmental Technology ja Transportation Products erotettiin omiksi liiketoiminta-alueikseen niiden kasvaneen koon vuoksi.

Kasvu oli toisella neljänneksellä laaja-alaista. Vahvinta kehitys oli Environmental Technology -liiketoiminnassa, jossa sekä liikevaihto että kannattavuus kasvoivat selvästi. Myös Transportation Products ja Systems Solutions paransivat tulostaan. Dental puolestaan säilyi konsernin kannattavimpana liiketoimintana korkean katteen yritysostojen ja omien tuotteiden myynnin kasvun ansiosta.

Heikoin liiketoiminta oli edelleen Demolition & Tools. Vaikka segmentin orgaaninen kasvu oli positiivista, tuotemyynnin rakenteen muutokset heikensivät kannattavuutta ja purkurobottien markkina on edelleen selvästi aiempia vuosia vaisumpi.

”Purkurobottien markkina oli ensimmäisellä neljänneksellä vaikea, mutta toisella neljänneksellä tilanne parani hieman. Rakentamiseen liittyvä kysyntä on kuitenkin edelleen selvästi alemmalla tasolla kuin muutama vuosi sitten”, Waldemarson totesi.

Ostostrategia säilyy

Lifcon kasvumalli perustuu kannattavien erikoisalan yritysten ostamiseen ja pitkäjänteiseen omistamiseen.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla konserni toteutti neljä yritysostoa: brittiläiset terveysteknologiayhtiö Ethoss Regenerationin ja ohjelmistoalan Glass Umbrellan, saksalaisen mikroskooppivalmistaja Karl Kapsin sekä italialaisen metallitoimittaja Metalltechin.

Waldemarsonin mukaan yhtiö ei tingi yritysostokriteereistään markkinatilanteesta huolimatta.

”Yrityksiä ostetaan tarkoituksena omistaa ne pysyvästi, joten olemme valmiita myös vetäytymään kaupoista, jos ehdot eivät ole riittävän hyvät.”

Yhtiöllä on hyvät taloudelliset mahdollisuudet ostaa muita yrityksiä, koska sillä on vähän velkaa ja runsaasti maksuvaraa.

Analyytikot näkevät nousuvaraa

Lifcon vahva toinen neljännes vahvisti analyytikkojen näkemystä siitä, että yhtiö on palaamassa normaalimpaan kasvuympäristöön vaikean vuoden 2025 jälkeen. Erityistä huomiota saivat orgaanisen kasvun piristyminen, EBITA-marginaalin paraneminen ja vahva kassavirta.

Investing.comin kokoaman seitsemän analyytikon konsensuksen 12 kuukauden tavoitehinta on noin 353,50 Ruotsin kruunua. Suosituksista kolme on osta ja neljä pidä.

Tulosraportin jälkeen Handelsbanken nosti tavoitehintansa 435 kruunuun ja säilytti ostosuosituksen. SEB korotti tavoitehintansa 360 kruunuun ja piti ostosuosituksen voimassa. Kepler Cheuvreux nosti tavoitehintansa 340 kruunuun, mutta säilytti suosituksensa ennallaan. Danske Bank laski suosituksensa pidä-tasolle tavoitehinnalla 354 kruunua vedoten osakkeen korkeaan arvostukseen.

Osakkeen P/E-kerroin on noin 35x–40x, mikä kertoo markkinoiden odottavan Lifcon jatkavan pitkän aikavälin tuloskasvuaan. Samalla korkea arvostus jättää vähemmän tilaa pettymyksille.

Lifcon osake sulki tiistaina 28. heinäkuuta 2026 Tukholman pörssissä 321,20 kruunuun.

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