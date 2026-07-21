Seth Klarman: Tekoälyhuumassa kuplan piirteitä

Tekoäly voi mullistaa maailmantalouden, mutta sijoituslegenda Seth Klarmanin mukaan markkinat hinnoittelevat sen mahdollisuuksia jo nyt liian optimistisesti.

Yhdysvaltalainen miljardööri, sijoittaja ja kirjailija Seth Klarman arvioi kesäkuussa CNBC:lle antamassaan haastattelussa, että osakemarkkinoilla on tällä hetkellä useita kuplan tunnusmerkkejä.

Hänen mukaansa tekoäly voi osoittautua odotettua suuremmaksi teknologiseksi murrokseksi, mutta juuri siihen liittyvä epävarmuus puoltaisi korkeiden arvostuskertoimien sijaan varovaisempaa hinnoittelua.

Klarman sanookin sijoittajien olevan valmiita maksamaan tekoälyyn liittyvistä yhtiöistä arvostuksia, joita on vaikea perustella aikana, jolloin teknologian pitkän aikavälin vaikutuksia ei vielä tunneta.

Maailman arvostetuimpiin arvosijoittajiin kuuluva Klarman on syntynyt vuonna 1957. Hän on johtanut perustamaansa sijoitusyhtiö Baupost Groupia vuodesta 1982 lähtien.

Cornellin yliopistosta taloustieteestä valmistunut ja Harvard Business Schoolissa MBA-tutkinnon suorittanut Klarman on ollut sijoitusalalla 44 vuotta ja kokenut urallaan vain viisi tappiollista vuotta.

Klarman on julkaissut myös arvosijoittajien keskuudessa kulttiklassikoksi nousseen teoksen Margin of Safety (1991). Kirja korostaa sijoittamisen turvamarginaalia ja riskien hallintaa, ja sen pieni ensipainos on tehnyt siitä keräilyharvinaisuuden. Käytettyjä kappaleita on myyty Amazonin verkkokaupassa jopa noin 3 000 dollarin hintaan.

Hänen sijoitusfilosofiansa perustuu ajatukseen, että tärkeintä ei ole maksimoida tuottoja, vaan välttää pysyviä pääomatappioita.

Klarmanin mukaan Baupost, joka on hedge-rahasto, tutkii jokaisen sijoituskohteen perusteellisesti. Se myös pitää tarvittaessa suuren käteispainon eikä käytä velkavipua. Lisäksi yhtiö suosii sijoituksia, joissa sijoittajan asema on mahdollisimman hyvin turvattu myös silloin, jos markkinat kehittyvät odotettua heikommin.

Talousmedia Forbesin ylläpitämän miljardöörilistan mukaan Klarmanin omaisuus on tällä hetkellä noin 1,5 miljardia dollaria.

Arvosijoittaminen ei ole tunnuslukujen metsästystä

Klarmanin mukaan moni ymmärtää arvosijoittamisen väärin. Hänen mielestään kyse ei ole matalien P/E-lukujen tai muiden tunnuslukujen etsimisestä, vaan yrityksen todellisen arvon arvioimisesta.

”Haluamme sijoittaa yrityksiin, joiden todellisesta arvosta voimme muodostaa perustellun käsityksen”, Klarman sanoo.

Hän muistuttaa, että nykyisessä taloudessa heikot liiketoimintamallit voivat rapautua aiempaa nopeammin.

”Nuo jääkuutiot sulavat tällä hetkellä nopeammin kuin koskaan aikaisemmin”, sijoittajakonkari vertaa.

Klarmanin mukaan sijoittajan on vaikea perustella jopa 40-kertaisia tuloskertoimia, kun kukaan ei tiedä varmasti, miltä tekoälyn kilpailukenttä näyttää vuosikymmenen kuluttua.

”Kun epävarmuus kasvaa näin paljon, markkinoiden pitäisi normaalisti hyväksyä matalammat arvostuskertoimet. Nyt tapahtuu päinvastoin.”

Silti Baupost ei ole kääntänyt selkäänsä tekoälylle. Noin 10 prosenttia sen sijoituksista hyötyy tekoälyn yleistymisestä.

Klarman mainitsee esimerkkeinä Amazonin ja Googlen, joita hän pitää ennen kaikkea poikkeuksellisen vahvoina kassavirran tuottajina. Ne eivät hänen mukaansa kuitenkaan ole yhtiöitä, joita pitäisi ostaa hinnalla millä hyvänsä.

Katveeseen jäävät yhtiöt kiinnostavat

Suurimman osan ajastaan miljardööri käyttää kuitenkin yrityksiin, joihin tekoäly ei vaikuta ratkaisevasti.

Markkinat keskittyvät hänen mukaansa tekoälyn voittajiin ja häviäjiin, mutta vähemmälle huomiolle jää joukko yhtiöitä, joiden liiketoiminta jatkuu lähes ennallaan.

Juuri näistä Baupost etsii uusia sijoitusideoita.

Samalla Klarman näkee markkinoilla jälleen enemmän ongelmaluottoja ja kaupallisia kiinteistöjä, joita voidaan ostaa selvästi alle niiden jälleenhankinta-arvon. Erityisen kiinnostavana hän pitää palveluasumiseen liittyviä kiinteistöjä, joiden markkina ei hänen mukaansa ole vielä toipunut koronapandemian aiheuttamista vaikeuksista.

Haastattelussa Klarman nostaa esiin myös laajemmat makrotaloudelliset riskit. Hänen mukaansa Yhdysvaltojen valtionvelan kasvu, geopoliittiset jännitteet ja tekoälyyn liittyvät poliittiset riskit jäävät markkinoilla liian vähälle huomiolle.

”Olen alkanut ajatella, että myös niin sanottu riskitön sijoitus alkaa näyttää aiempaa riskipitoisemmalta.”

Bostonilaissijoittajan mukaan markkinoiden parhaat tuotot syntyvät usein silloin, kun muut sijoittajat välttelevät tiettyjä omaisuusluokkia.

Siksi hän käyttää mieluummin aikansa markkinoiden unohtamien sijoituskohteiden etsimiseen kuin tekoälyhuuman seuraamiseen.

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