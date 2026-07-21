Wärtsilän pullistelevat tilauskirjat eivät riittäneet sijoittajille

Konepajayhtiö Wärtsilän uudet tilaukset kasvoivat huhti–kesäkuussa 33 prosenttia 2 849 miljoonaan euroon. Vuotta aiemmin tilauskertymä oli 2 140 miljoonaa euroa.

Valuuttakursseista ja yrityskaupoista puhdistettu tilauskertymän orgaaninen kasvu ylsi peräti 43 prosenttiin. Se oli yhtiön historian suurin neljännesvuosittainen tilausvirta.

Tilauskertymä ylitti selvästi analyytikkojen odotukset. Vara Researchin kokoamat 12 analyytikkoa olivat ennakoineet yhtiölle 2 545 miljoonan euron tilauksia.

Uusia tilauksia kertyi lähes kaksinkertaisesti laskutukseen verrattuna, sillä tilaus-laskutussuhde kipusi 1,83:een vuoden takaisesta 1,34:stä.

Liikevaihdon kehitys jäi tilauksia vaisummaksi. Huhti–kesäkuun liikevaihto laski kaksi prosenttia 1 559 miljoonaan euroon, kun vertailukaudella kertyi 1 594 miljoonaa euroa. Tässä yhtiö petti odotukset niukasti, kun analyytikoiden konsensus odotti 1 582 miljoonan euron liikevaihtoa.

Kannattavuus sen sijaan koheni. Vertailukelpoinen liiketulos nousi seitsemän prosenttia 218 miljoonaan euroon eli 14,0 prosenttiin liikevaihdosta. Tulos ylitti niukasti ennusteen, sillä analyytikot olivat veikanneet 216 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Håkan Agnevall kuittasi neljänneksen tyytyväisenä. ”Vuoden 2026 toinen neljännes oli Wärtsilälle vahva”, hän totesi.

Sijoittajia yhtälö ei vakuuttanut. Ennätystilauksista huolimatta osake painui tulosaamuna Helsingin pörssissä noin kolme prosenttia. Tosin iltapäivää kohden lasku kuitenkin hieman rauhoittui.

Kurssireaktiota selittävät Wärtsilän liikevaihdon jääminen odotuksista ja se, että yhtiö laski energialiiketoimintansa kysyntänäkymän nimellisesti vakaaksi poikkeuksellisen vahvojen vertailukvartaalien jälkeen.

Datakeskukset veivät energiatilaukset uuteen ennätykseen

Energialiiketoiminta oli neljänneksen selvä veturi. Sen tilauskertymä rikkoi vain neljännestä aiemmin tehdyn ennätyksen yli 70 prosentilla.

Kasvun takana olivat kahteen datakeskushankkeeseen kirjatut, yhteisteholtaan 1,2 gigawatin tilaukset sekä yli 0,5 gigawatin säätövoimatilaukset.

Agnevallin mukaan datakeskusasiakkaiden kiinnostus jatkui vahvana ja myyntiputkessa riittää mahdollisuuksia. Hän nosti esiin tuoreen BloombergNEFin analyysin, joka nimeää polttomoottorit ”kilpailukykyisimmäksi teknologiavaihtoehdoksi AI-datakeskuksiin”.

Vahva kysyntä näkyy myös tilauskannan laadussa. Energialiiketoiminnan tilauskanta on yli kaksinkertaistunut vuoden 2025 alusta, ja sen laitetilauskannan bruttokate on kohentunut yli 500 peruspisteellä.

Kysyntään yhtiö uskoo sen verran, että se päätti kasvattaa tuotantoaan. Vaasan Sustainable Technology Hubin laajennusten myötä tuotanto yltää vuoden 2029 alkupuolella noin 2,2-kertaiseksi vuoden 2025 tasoon verrattuna.

Merenkulussa vetoapua antoi geopolitiikka. ”Merenkulkumarkkinat kehittyivät edelleen vahvasti huolimatta jatkuneesta epävarmuudesta”, Agnevall kuvasi.

Häiriöt etenkin Lähi-idässä ja Hormuzinsalmessa ovat pidentäneet kuljetusmatkoja ja ohjanneet kauppavirtoja uusille reiteille. Se tukee alusten käyttöasteita ja rahtihintoja.

Portfolioyhtiöiden myynti vietiin maaliin

Neljännes oli käänteentekevä myös rakenteellisesti. Wärtsilä luokitteli kesäkuussa energian varastointi -liiketoimintansa myytävänä olevaksi omaisuuseräksi ja lopetetuksi toiminnoksi, jolloin se putosi raportointisegmenttien joukosta.

Samalla yhtiö sai päätökseen portfolioliiketoimintojensa alasajon. Water & Waste -yksikkö myytiin Solix Group AB:lle ja Gas Solutions -yksikkö saksalaiselle Mutares-konsernille, ja molemmat kaupat toteutuivat kesäkuun alussa.

Agnevallille etappi oli merkittävä. Aiemmin portfolion alla raportoidut toiminnot on nyt myyty kokonaan.

Energian varastointi ei jää täysin yhtiön otteesta. Wärtsilä sopi kesäkuun puolivälissä puoliksi omistetun yhteisyrityksen perustamisesta saksalaisen RCT Solutions -yhtiön kanssa, ja järjestelyn odotetaan valmistuvan kolmannella neljänneksellä.

Karsinnan jälkeen yhtiö kuvaa itseään aiempaa terävämmäksi. ”Olemme nyt aiempaa keskittyneempi ja kannattavampi yhtiö”, Agnevall summasi.

Näkymät yhtiö piti varovaisina. Se ennakoi sekä merenkulun että energian kysyntäympäristön pysyvän seuraavat 12 kuukautta vertailukauden kaltaisena.

Alkuvuoden tilauskertymä oli silti jo 4 934 miljoonaa euroa ja tilauskanta paisui 8 976 miljoonaan euroon. Yhtiön nettovelaton tase ja 73 prosentin pääoman tuotto antavat liikkumavaraa kasvun rahoittamiseen.

Laitteiden toimitusajat ovat samalla pidentyneet, joten ennätyksellisen tilauskannan tuottama liikevaihto valuu aiempaa pidemmälle tuleviin vuosiin.