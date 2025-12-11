Helsingin pörssin konepajat arvostuksissa yli Nvidian

Koneet ja laitteet vetävät kuin magneetti sijoittajia puoleensa aikana, jolloin teollisuus, kuten konepajat vauhdittavat investointejaan tekoälyyn.

Helsingin pörssin kurssikunkkuihin lukeutuvat vuoden alun ja 5. joulukuuta väliseltä ajalta suurimmat konepajat eli Wärtsilä (76,2 prosenttia), Konecranes (48,7 prosenttia), Metso (68,8 prosenttia), Kone (30,7 prosenttia), Ponsse (30,3 prosenttia), Kalmar (26,4 prosenttia), Valmet (13 prosenttia) ja Hiab (6,9 prosenttia).

Metsäyhtiöt ovat samaan aikaan uponneet paljolti romahtaneeseen sellun hintaan ja ennätysmäiseen kuitupuun hintaan.

Konepajat voi nyt New Yorkin Wall Streetin teknotermein nimetä Helsingin pörssin ”mahtikahdeksikoksi”.

Ehkä osin humoristisena kuriosioteettina voi verrata Helsingin pörssin konepajojen yhteenlaskettua pörssiarvon nousupiikkiä amerikkalaiseen tekoälyjätti Nvidiaan.

Pörssiarvo rikkoo indeksin katon – kupla vai ei?

Omaisuudenhoidon pörssikonkarin Hannu Angervuon laskelman mukaan konepajojen yhteenlaskettu pörssiarvo eli markkina-arvo on vahvistunut peräti 43,5 prosenttia tammi-marraskuun aikana. Vastaavasti Nvidian pörssiarvo on noussut hieman yli 35 prosenttia vastaavalla aikajaksolla, ja Helsingin pörssin yleisindeksi vain noin 26 prosentin verran.

Konepajojen kruunua kirkastaa Tesla, jonka pörssiarvo on ottanut noin 11 prosenttia plussaa.

”Konepajojen pörssi-indeksi puski marraskuussa historiallisesta katosta läpi ja teki kaikkien aikojen ennätyksen, mikä kuvastaa sijoittajien innostusta rautaan ja samalla tekoälyyn”, Angervuo toteaa.

Konepajaosakkeiden arvostustaso on ottanut eniten pontta Wärtsilästä ja Koneesta.

Sijoittajat eivät ole ainakaan toistaiseksi alkaneet peitota riskejä osakemyynneillään konepajojen historiallisten korkeiden kurssien aikana.

Kuva: Hannu Angervuo.

Angervuo käyttää vielä varauksella ilmaisua ”kupla”. Takapiruna piilee se, että konepajojen tahti kannattavuudessa on hieman ottanut takapakkia viimeisen kolmen kvartaalin aikana.

”Pörssin konepajojen on pakosta vahvistettava tilauskuormaansa, mikäli yhtiöt aikovat heivata yläviistoon liikevaihtojensa ja liikevoittojensa kertymää. Yhteenlasketut tulokset ovat lyöneet ennätyksiä kolmen viimeisen kalenterivuoden aikana”, lisää Angervuo.

Pörssikonkarin mukaan vientiluvut ovat toistaiseksi liikkuneet ylös ja alas kuukausitasolla, mikä luo enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

Kuplaa P/E-luvuista

Spekulointeja osakekurssien tasosta voi jäljittää yhtiöiden P/E-luvuista, jotka kertovat, kuinka monessa vuodessa yhtiö pystyy maksamaan 12 kuukauden tuloksellaan sen hetkisen pörssiarvonsa. P/E-luku kuvaa sijoittajatermein osakkeen hinnan ja osakekohtaisen tuloksen välistä suhdetta.

Korkea P/E-luku voi sijoittajille luoda kuvaa osakekurssin yliarvostuksesta ja liian matala päinvastoin aliarvostuksesta. Teollisuudelle matala P/E-luku liikkunee 10x ja 15x välissä ja korkea asettunee 20-35x väliin.

Konepajojen osakekurssit ovat kohonneet kaksinumeroisin prosenttiluvuin, mikä on hivuttanut ja hivuttaa ylös P/E-lukuja.

Sijoittajalle voi P/E-lukua pitää myös veteen piirrettynä viivana, joka jättää paljonkin tulkinnan varaa. Sijoittaja saa lisää pelivaraa konepajojen arvostuslukujen vertailusta suomalaisten ja ulkomaisten saman alan yhtiöiden kesken.

Wärtsilä ja Kone Nvidiaa kalliimpia

Konepajojen yhteenlaskettujen pörssiarvojen marssijärjestyksessä voi ottaa pohjaksi Wall Streetin eli Amerikan pörssin tähden, Nividian, jonka P/E-luvuksi tuli keskiviikkona 40x ja sitten konepajoista Wärtsilän P7E-luvuksi noin 30x ja Koneen 30,1x sekä 23,6x Metsolle ja sama 23,6x Ponsselle.

Nvidian 12 seuraavan kuukauden tulosennusteella laskettu P/E-luku on vain 26x, mikä selittyy ennusteilla yhtiön tuloksen pitkistä ja nopeista kasvuloikista.

KoneenP/E-kerroin analyytikoiden vuoden 2026 konsensusennusteella on 26,5x, Wärtsilän 28,2x ja Metson 20,3x.

Wärtsilän osakekurssi vielä viikossakin noussut yli kahdeksan prosenttia eli noin 30 euroon, ja etenkin datakeskusten voimaloiden ostoista.

Angervuo toteaa edelleen sijoittajien osakeostoista, että Helsingin pörssin konepajoista ainakin Kone ja Wärtsilä nousevat nyt P/E-luvuilla mitattuna kalliimmaksi kuin Yhdysvaltain pörssin S&P 500-indeksin suurin yhtiö Nvidia.

Neljän yhtiön kurssikehitys viimeisen kahden vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

”Nvidian P/E-luku on seuraavan 12 kuukauden tuloksella laskettuna hieman matalampi kuin Koneen tai Wärtsilän”, Angervuo lisää.

Entä mitä voi P7E-luvuista tulkita suomalaisten konepajojen ja Nvidian arvostuksista?

”Jos sijoittaja pitää riskinä Nvidian arvostusta, niin samalla pitäisi olla huolestunut myös kotimaisten konepajojen arvostustasoista ja tulevasta tuloskasvusta. Toki osakekurssien korjausliike on huomenna päivän lähempänä kuin tänään”, Angervuo pallottelee.

Pelkkien lukuja valossa voi päätellä, että konepajat tuskin pystyvät vuositasolla jopa 60 prosentin tuloskasvuun, minkä pörssipiirit ovat virittäneet ennusteeksi Nividian kannattavuudelle.

Voimaloissa luvassa buumi

Wärtsilän osakekurssien halpuutta tai kalleutta voi rinnastaa esimerkiksi amerikkalaiseen kilpailijaan, turbiinijätti GE Vernovaan, joka ennakoi viikon alussa jopa buumia voimaloidensa tilauskertymiin.

Markkina-arvioiden mukaan voimaloiden valmistajat potevat lisäksi jo pulaa kapasiteetista tehtaissaan.

Vernovan osakekurssi on viikolla ampaissut lähes 20 prosenttia New Yorkin pörssissä ja kuluvan vuoden aikana 108 prosenttia, minkä taatusti noteeraavat myös Wärtsilän sijoittajat.

Wärtsilä ja amerikkalainen Caterpillar liikkuvat samoilla voimala-apajilla. Caterpillarin osake on noussut 58 prosenttia vuoden alusta ja P/E-luku oli 31,6x eli samaa tasoa Wärtsilän kanssa.

Metson murskaimien kilpailijan amerikkalaisen Terexin P/E-luku oli 21x eli hieman Metsoa alempi. Koneen amerikkalaisen kilpailijan Otiksen P/E-luku oli 25x.

Toisin sanoen Helsingin pörssin konepajojen P/E-luvut liikkuvat melko samalla tasolla kovimpien kilpailijoidensa kanssa.

Koncranes ja Kalmar lähes tasoissa

Konecranes kiitää Helsingin pörssissä omassa korkeudessaan lähes 90 euron osakekurssilla, joka ylittää Koneen noin 60 euron osakkeen hinnan. Konecranesin P/E-luku oli viikolla 18,1x.

Konecranesin osake on vuoden alusta kallistunut noin 49 prosenttia, mutta vastaavasti amerikkalaisen kilpailijan siltanostureissa eli Columbus McKinnonin osakekurssi on pudonnut yli 52 prosenttia vuodessa.

McKinnonin P/E-luvuksi tuli 130x, jonka mukaan yhtiön yli 500 miljoonan pörssiarvon maksaminen nykyisellä 12 kuukauden tuloksella vie 130 vuotta. Sijoittaja voi siten pitkällä aikahorisontilla tulkita yhtiön noin 20 dollarin kurssitason yliarvostetuksi tai ä aliarvostetuksi.

Konecranes kisaa nostolaitteillaan Kalmarin kanssa satamissa.

Melko samaa rataa kilpailijoiden kanssa

Lopuissakin mahtikahdeksikon yhtiöistä P/E-luvut huitelevat melko korkealla tasolla eli Hiab 21,5x, ja Kalmar 17,1x sekä Valmet 15,9x.

Itävaltainen Andritz ottaa Valmetin kanssa mittaa paperikoneista ja sellutehtaista. Andritzin osakekurssi on kuukaudessa pudonnut noin kolme prosenttia ja P/E-luku oli 13,5x viime viikon puolivälissä ja Valmetin 16x.

Sijoittajat ovat pyörittäneet etenkin Valmetilla niin sanottua lyhyttä kauppaa eli lyöneet velkavivulla vetoa yhtiön kurssilaskun puolesta.

Hiabin kovin kisaaja, itävaltalainen Palfinfer on vuodessa kallistunut 66 prosenttia eli noin 33 euroon Wienin pörssissä.

Plafingerin P/E-luku oli 14x eli matalampi kuin Hiabin, jonka osakekurssi on liikkunut noin 52 euron tasossa. Hiab on perinteisesti pystynyt saavuttamaan Palfingeriä korkeamman kannattavuuden.

Akateemiset tutkijat ovat taannoin mollanneet konepajoja milloin mistäkin innovaatioiden puutteesta. Yhtiöiden pörssitiedotteista voi rekisteröidä investointien vuolaista virtausta myös tekoälyyn. Konepajat pelastavat nyt pitkälle Helsingin pörssin ja samalla turvaavat sijoittajien varallisuutta.