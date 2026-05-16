Qt Group näkee valonpilkahduksen synkän vuoden jälkeen

Helsingin pörssissä noteerattu Qt Group on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka kehittää ja lisensoi työkaluja ohjelmistojen ja graafisten käyttöliittymien rakentamiseen. Yhtiön Qt-kehitysympäristöä käytetään mobiili-, työpöytä- ja sulautettujen laitteiden tuotekehityksessä esimerkiksi autoteollisuudessa, kulutuselektroniikassa, terveysteknologiassa sekä turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuteollisuudessa. Tuoteportfolio kattaa käyttöliittymäsuunnittelun lisäksi laadunvarmistus- ja testausautomaatiotyökaluja.

Yhtiön liikevaihto kertyy pääosin kehittäjälisensseistä, asiakkaan tuotantovolyymiin perustuvista jakelulisensseistä sekä ylläpitotuotoista.

Qt raportoi tammi-maaliskuun liikevaihdokseen 52,7 miljoonaa euroa. Kasvua vertailukaudesta kertyi 11,6 prosenttia ja vertailukelpoisin valuutoin 18,4 prosenttia. Valuuttakurssit söivät liikevaihtoa 2,7 miljoonalla eurolla. Yhtiö jäi vain niukasti analyytikoiden odotuksista, sillä konsensus oli 53,2 miljoonaa euroa.

Liikevoitto ennen poistoja, arvonalentumisia ja yritysostojen kauppahinnan kohdistuksia eli EBITA supistui 5,0 miljoonaan euroon vertailukauden 8,5 miljoonasta eurosta. Marginaali laski 9,6 prosenttiin edellisvuoden 17,9 prosentista.

Pudotuksesta huolimatta tulos ylitti analyytikoiden konsensusennusteen. Factsetin keräämän neljän analyytikon konsensusennusteen mukaan EBITA-liikevoiton odotettiin painuvan keskimäärin 4,2 miljoonaan euroon.

Toimitusjohtaja Juha Vareliuksen mukaan toistuvaislaskutteinen liikevaihto piti pintansa epävarmassa markkinassa. ARR-luku, joka mittaa lisenssikannan vuosittaista arvoa, kohosi maaliskuun lopussa 156 miljoonaan euroon vertailukauden 122 miljoonasta eurosta. Kasvua vertailukelpoisin valuutoin kertyi 32,7 prosenttia.

”ARR-liikevaihto kasvoi 32,7 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein viimeisen 12 kuukauden aikana, mikä osoittaa pitkäaikaisten asiakassuhteidemme pysyvän vahvoina haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta”, Varelius kommentoi katsauksessa.

Osake on sulanut yli 60 prosenttia

Sijoittajien luottamus on kuitenkin rapautunut vuoden mittaan voimakkaasti. Qt Groupin osake on laskenut Helsingin pörssissä viimeisen vuoden aikana noin 62 prosenttia. Pudotuksen taustalla painavat sekä kannattavuuden lasku että rahoitusrakenteen muutos.

Yhtiön ostaessa ruotsalaisen IAR Systems Groupin viime lokakuussa 205 miljoonalla eurolla taseen rakenne muuttui radikaalisti. Korollisia velkoja oli maaliskuun lopussa 143,5 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin niitä oli vain 7,6 miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste kääntyi negatiivisesta 39,8 prosentista positiiviseksi 41,3 prosenttiin. Yhtiön rahoitusprofiili on käytännössä muuttunut nettokassayhtiöstä nettovelalliseksi.

Omavaraisuusaste laski vuoden takaisesta 82,3 prosentista 51,3 prosenttiin. Pudotusta selittää nimenomaan velkavetoinen yritysosto.

Kannattavuuden romahdusta selittävät useat samanaikaisesti vaikuttavat tekijät. Henkilöstökulut kasvoivat tammi-maaliskuussa 25,8 prosenttia 33,8 miljoonaan euroon, mikä heijastaa IAR:n mukana tullutta henkilöstöä sekä rekrytointeja. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä nousi 1 126 henkeen edellisvuoden 878:sta.

Lisenssimyynti ja konsultointi polki paikoillaan, sillä kasvu jäi 0,1 prosenttiin. Liikevaihdon kasvu nojasi siten kokonaan ylläpitotuottoihin, jotka kasvoivat 176,7 prosenttia 8,5 miljoonaan euroon. Taustalla on IAR:n mukanaan tuoma ylläpitoliiketoiminta.

Juurisyy on asiakastoimialoissa. Auto-, teollisuus- ja elektroniikkasektorin yritykset ovat lykänneet tuotekehitysinvestointejaan epävarman suhdannetilanteen ja kauppasodan takia.

Taustalla painaa myös rakenteellinen kysymys: jos generatiivinen tekoäly vähentää manuaalisen koodauksen tarvetta, tarvitsevatko asiakkaat tulevaisuudessa yhtä monta Qt-lisenssiä kehittäjää kohden?

Säästöohjelma alkoi huhtikuussa

Varelius ilmoitti raportointikauden jälkeen huhtikuun 20. päivänä laajasta uudelleenjärjestelystä. Yhtiö hakee sillä noin 20 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä, ja toimet voivat johtaa enintään 200 työtehtävän päättymiseen maailmanlaajuisesti.

Säästöjen täysimääräinen vaikutus tulee toimitusjohtajan mukaan näkymään vasta vuoden 2027 aikana. Kannattavuuden paranemista odotetaan kuitenkin jo tämän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

”Uskomme, että nämä suunnitellut uudelleenjärjestelyt ovat välttämätön askel kohti ketterämpää ja selkeämpää organisaatiota, joka vahvistaa pitkän aikavälin kannattavuuttamme ja edellytyksiämme toteuttaa strategiaamme”, Varelius toteaa osavuosikatsauksessa.

Säästöohjelman lisäksi yhtiö on antanut koko vuoden ohjeistuksen. Liikevaihdon odotetaan kasvavan vertailukelpoisin valuutoin vähintään 10 prosenttia, ja EBITA-marginaalin pitäisi yltää vähintään 15 prosenttiin.

Ohjeistuksen toteutuminen edellyttää loppuvuodelta selvää käännettä. Tammi-maaliskuun marginaali jäi 9,6 prosenttiin, joten yhtiön on saatava aikaan tuntuva parannus seuraavilla neljänneksillä päästäkseen tavoitteeseen.

Toimintaympäristö ei silti ole helpottumassa. Vareliuksen mukaan asiakkaiden kustannustietoisuus on lisääntynyt, ja yritykset epäröivät uusien tuotekehityshankkeiden käynnistämistä. Amerikan markkinoilla varovaisuus heijastuu yleisenä kysynnän vaisuutena, kun taas Aasiassa kasvu jatkui.

Tekoälyn rooli kasvaa

Qt Group julkisti ensimmäisellä neljänneksellä kaksi merkittävää tekoälykumppanuutta. Qualcomm Technologiesin kanssa solmittu yhteistyö tähtää Qt-kehitysympäristön optimointiin Qualcommin Dragonwing IQ -prosessoreille. Yhtiö on lisäksi liittynyt NVIDIAn Halos AI Systems Inspection Lab -ekosysteemiin strategisena kumppanina.

Tekoäly on Qt:lle samaan aikaan kasvunmoottori ja riski. Yhtiö nostaa itse osavuosiraportissaan esille, että tekoälyn yleistyminen ohjelmistokehityksessä voi muuttaa Qt:n tuoteportfolion kysynnän luonnetta.

Vareliuksen kommentointi tekoälystä on aiempaa varovaisempaa. Yhtiön viesti painottuu nyt sertifioitujen työkalujen ja turvallisuuskriittisten järjestelmien rooliin, joissa tekoälypohjainen koodaus ei korvaa ihmistä yhtä helposti.

Qt Groupin osakekurssin kehitys viimeisen kolmen vuoden aikana.

OP ottaa Qt Groupin tulokseen myönteisen kannan aamukatsauksessaan. Pankin näkemyksen mukaan tulos palautti luottamusta sijoittajatarinaan.

”Q1-tulos oli kokonaisuutena ennakoitua parempi ja se palautti luottamusta sijoittajatarinaan. Kilpailukyky vaikuttaa säilyneen hyvällä tasolla ja siirtymävuoden 2026 jälkeen edessä ovat paremmat ajat”, OP toteaa katsauksessaan.

Pankki näkee tekoälyn kaksiteräisenä miekkana.

”Tekoäly ei ole tuhoamassa liiketoimintaa, mutta uudet hinnoittelumallit voivat arviomme mukaan tuoda vastatuulta”. OP pitää suosituksensa osta-tasolla ja osakkeen tavoitehinnan 33 eurossa.

Talousjohtaja vaihtui kesken vuoden

Yhtiön johtoryhmässä on tapahtunut viime kuukausina merkittäviä vaihdoksia. Talousjohtaja Jouni Lintunen jätti tehtävänsä helmikuun alussa, ja IAR:n talousjohtajana toiminut Ann Zetterberg nimitettiin ensin väliaikaiseksi ja huhtikuun alkupuolella vakituiseksi talousjohtajaksi.

IAR-liiketoimintayksikön johtaja Cecilia Wachtmeister siirtyy yhtiön ulkopuolisiin tehtäviin. Hänen tilalleen on rekrytoitu Karin Schreil, joka aloitti toukokuun alussa.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti huhtikuun puolivälissä hallituksen kokoonpanon. Uudeksi jäseneksi valittiin Jouni Toijala, ja muut viisi nykyistä jäsentä jatkavat. Puheenjohtajana jatkaa Robert Ingman. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2025 ei makseta osinkoa.

Hallitus sai myös valtuudet hankkia enintään kaksi miljoonaa omaa osaketta ja antaa enintään kaksi miljoonaa uutta osaketta. Molemmat valtuutukset ovat voimassa lokakuun 14. päivään 2027 asti.

Liiketoiminnan rahavirta pysyi alkuvuonna kohtuullisena. Tammi-maaliskuussa rahavirta nousi 17,9 miljoonaan euroon vertailukauden 16,7 miljoonasta eurosta. Käytettävissä olevat rahavarat olivat maaliskuun lopussa 56,4 miljoonaa euroa.

Säästöohjelman vaikutukset alkavat näkyä taloudellisesti vasta toisella vuosipuoliskolla, joten loppuvuoden raporteilla on sijoittajatarinan elpymiselle tavanomaista suurempi merkitys.