Tekoälyn pelko painaa ohjelmistoyhtiöitä – ”mikrohysteria”

Ohjelmistoyhtiöiden osakkeet ovat olleet vapaan pudotuksen kaltaisessa tilassa helmikuun ensimmäisellä viikolla. S&P 500 -indeksin ohjelmisto- ja palvelualaindeksi on laskenut yli 20 prosenttia vuoden alusta ja menettänyt tammikuun 28. päivän jälkeen lähes 950 miljardia dollaria markkina-arvostaan. Pudotus on jatkunut kahdeksan peräkkäistä pörssipäivää.

Myyntiaallon laukaisi tekoäly-yhtiö Anthropicin uusi Claude Cowork -tuote, jonka lisäosat on suunniteltu korvaamaan monia ammattilaisten päivittäin käyttämiä ohjelmistotyökaluja. Tuote pystyy käsittelemään monimutkaisia työnkulkuja lakialalta taloushallintoon ja markkinoinnista asiakashallintaan.

Markkinoiden reaktio oli välitön ja raju.

Investointipankki Jefferiesin osakekaupan asiantuntija Jeffrey Favuzza kuvaa tilannetta ”SaaS-yhtiöiden maailmanlopuksi”. Hänen mukaansa sijoittajat myyvät kaikkea eivätkä välitä hinnasta.

Pahimmin kärsivät yhtiöt, joiden tuotteiden katsotaan olevan suoraan korvattavissa tekoälyllä. Thomson Reuters syöksyi tiistaina yli 15 prosenttia, mikä oli yhtiön historian suurin yhden päivän pudotus.

LegalZoom on menettänyt lähes 20 prosenttia arvostaan tänä vuonna. Intuit, joka tunnetaan TurboTax-verosovelluksestaan, on laskenut yli 31 prosenttia vuoden alusta.

Myyntiaalto ei rajoittunut yksittäisiin yhtiöihin. Salesforce on pudonnut noin 25 prosenttia vuoden 2026 aikana, ServiceNow 30 prosenttia ja HubSpot peräti 42 prosenttia.

Pilvipalveluyhtiöitä seuraava WisdomTree Cloud Computing -rahasto on laskenut noin 20 prosenttia.

Myyntiaalto levisi globaalisti

Romahdus levisi nopeasti Yhdysvaltain rajojen ulkopuolelle. Euroopassa Lontoon pörssissä noteerattu RELX, joka omistaa tietopalveluyhtiö LexisNexisin, putosi 14 prosenttia tiistaina. London Stock Exchange Group, jolla on merkittävä data-analytiikkaliiketoiminta, menetti 13 prosenttia.

Aasiassa japanilaiset ohjelmistoyhtiöt johtivat laskua keskiviikkona. Tietotekniikkapalveluyhtiö TIS syöksyi lähes 16 prosenttia, ja kyberturvayhtiö Trend Micro menetti yli seitsemän prosenttia.

Intiassa IT-alan Nifty-indeksi laski 5,8 prosenttia, ja maan suurimmat IT-yhtiöt Tata Consultancy Services sekä Infosys menettivät kumpikin noin seitsemän prosenttia arvostaan.

Myös Kiinan ohjelmistoyhtiöt kärsivät. Kingdee International Softwaren osake putosi yli 12 prosenttia, ja pilvipalvelujätti Tencent laski neljä prosenttia.

Hedgerahastot ovat lyhyeksi myyneet ohjelmisto-osakkeita jo noin 24 miljardin dollarin arvosta vuoden 2026 aikana. Luku kertoo siitä, että pelot alan murroksesta ovat kyteneet jo kuukausia ennen viimeisintä myyntiaaltoa.

Teknologiajohto yrittää rauhoitella markkinoita

Suurten teknologiayhtiöiden johtajat ovat yrittäneet hillitä paniikkia. Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang kutsui ajatusta ohjelmistoalan korvaamisesta tekoälyllä ”maailman epäloogisimmaksi asiaksi”. Hänen mukaansa tekoäly tulee käyttämään ja parantamaan olemassa olevia ohjelmistotyökaluja, ei korvaamaan niitä.

Arm Holdingsin toimitusjohtaja Rene Haas puhui Financial Timesille ”mikrohysteriasta” ja totesi, että tekoälyn yrityskäyttö on yhä alkuvaiheessa eikä vielä massiivisesti mullistavaa.

ServiceNow’n toimitusjohtaja Bill McDermott sanoi tulosjulkistuksen yhteydessä markkinoiden huolien olevan perusteettomia. Hänen mukaansa yhtiön tuotteet toimivat ”semanttisena kerroksena, joka tekee tekoälystä kaikkialla läsnä olevaa yrityksissä”. Entinen DocuSignin toimitusjohtaja Dan Springer puolestaan arvioi, ettei ole vielä nähnyt tekoälytuotetta, joka pystyisi korvaamaan ServiceNow’n tarjoaman.

Myös Salesforcen toimitusjohtaja Marc Benioff on korostanut yhtiön kilpailuetua: asiakkaiden data ja olemassa olevat asiakassuhteet luovat hänen mukaansa vallihautan, jota tekoäly ei helposti murra.

Analyytikot jakautuneet kahteen leiriin

Markkinakommentaattorit ovat jakautuneet selvästi. J.P. Morganin yhdysvaltalaisen yritysohjelmistotutkimuksen johtaja Mark Murphy piti ”epäloogisena loikkana” päätellä Claude Cowork -lisäosista, että jokainen yritys rakentaisi räätälöityjä tuotteita korvaamaan koko yritysohjelmistopinon.

Hänen kollegansa Toby Ogg kuvasi tilannetta ytimekkäämmin: ohjelmistosektoria ei vain pidetä syyllisenä ennen todisteiden keräämistä, vaan se on jo tuomittu ennen oikeudenkäyntiä.

Varovaisemman näkökulman tarjosi LPL Financialin osaketutkimuksen johtaja Thomas Shipp. Hänen mukaansa tekoäly lisää kilpailua, hinnoittelupainetta ja kaventaa kilpailuetuja, mikä tekee ohjelmistoyhtiöiden arvonmäärityksestä aiempaa vaikeampaa.

Konsulttiyhtiö Constellation Research arvioi, ettei kyse ole ohjelmistoalan kuoliniskusta, vaan huolesta, että tekoäly voi painaa yhtiöiden katteita ja rajoittaa hinnoitteluvoimaa. Futurum Groupin analyytikko Rolf Bulk totesi CNBC:lle, että tekoäly todennäköisesti syö osan SaaS-liikevaihdosta, mutta kriittisiä yrityssovelluksia tarjoavilla yhtiöillä kuten Oraclella on yhä perusteltu asema markkinoilla.

Onko kyseessä ostopaikka vai rakenteellinen murros?

Kaikki eivät paniikissa myy. Useita vuosia ohjelmistoyhtiöihin sijoittanut Bessemer Venture Partnersin Byron Deeter on omaksunut pohjilta ostamisen strategian. Eurooppalainen Sycomore Sustainable Tech -rahasto, joka on kolmessa vuodessa lyönyt 99 prosenttia vertaisistaan, on ostanut Microsoftin osakkeita laskujen aikana.

Canterin analyytikot näkevät projektinhallintayhtiö Monday.comin 34 prosentin pudotuksen ”houkuttelevana asetelmana” ja suosittelevat osakkeen ostamista.

Stifelin analyytikot puolestaan raportoivat, ettei yksikään heidän kumppaneistaan ole havainnut lähiajan henkilöstövähennyksiä tai ohjelmistolisenssien karsintaa tekoälyyn liittyen.

Boxin toimitusjohtaja Aaron Levie tiivisti alan sisäistä ristiriitaa. Hänen mukaansa ohjelmistoyhtiöissä vallitsee ”kognitiivinen dissonanssi”: teknologia parantaa tuotteita merkittävästi, mutta ulkopuolella pelätään sen tuhoavan koko alan. Levien mukaan 20-vuotiaan yhtiönsä historiassa tämä on jännittävin hetki.

Wall Street ei jaa hänen intoaan – yhtiön osake on laskenut 16 prosenttia vuoden alusta.

Tilanteen tekee poikkeukselliseksi sen laajuus ja nopeus. S&P:n Pohjois-Amerikan ohjelmistoindeksin 15 prosentin kuukausipudotus tammikuussa oli suurin sitten lokakuun 2008, jolloin maailma oli keskellä finanssikriisiä. Se kertoo siitä, että markkinat eivät hinnoittele tavanomaista suhdannevaihtelua vaan potentiaalisesti pysyvää rakennemuutosta.

Myös pääomasijoitusala on alkanut reagoida. Yhtiöt kuten Arcmont Asset Management ja Hayfin Capital Management ovat palkanneet konsultteja arvioimaan salkkujensa altistumista ohjelmistosektorille. Blue Owl kertoi tulosjulkistuksessaan, että ohjelmistoalan osuus sen hallinnoimista varoista on kahdeksan prosenttia.

Lähikuukaudet näyttävät, kumpi leiri on oikeassa: ne, jotka uskovat tekoälyn mullistavan ohjelmistoliiketoiminnan perustan, vai ne, jotka pitävät nykyistä myyntiaaltoa ylireaktiona.

Anthropicin toimitusjohtaja Dario Amodei ennusti jo aiemmin tekoälyn aiheuttavan ”epätavallisen tuskallista” murrosta työmarkkinoilla. Hänen mukaansa tekoäly voi korvata puolet kaikista aloitustason toimistotyöpaikoista seuraavan yhdestä viiteen vuoden aikana.