Kasvukomeetta ServiceNow jäi tekoälypelon jalkoihin

Alkuvuosi 2026 on ollut yhdysvaltalaisten ohjelmistoyhtiöiden osakkeille poikkeuksellisen tuhoisaa aikaa. Ohjelmistosektoria seuraava iShares Expanded Tech-Software Sector -rahasto (IGV) on pudonnut huipuistaan kolmanneksen. Tammikuun lopussa rahasto koki pahimman päiväpudotuksensa sitten huhtikuun 2025 tullimyllerryksen.

Kalifornian Santa Clarassa pääkonttoriaan pitävä ServiceNow on yksi suurimmista kärsijöistä.

Vuoden alusta laskua yhtiön osake on laskenut 30 prosenttia, ja kurssihuipusta osake on puolittunut. Vertailun vuoksi: Dow Jones Industrial Average on noussut muutaman prosentin alkuvuonna.

ServiceNow myy yrityksille alustaratkaisua työnkulkujen digitalisointiin ja automatisointiin. Käytännössä se tarkoittaa, että kun yrityksen työntekijä tekee IT-tukipyynnön, tilaa uuden kannettavan, pyytää pääsyoikeuksia järjestelmään tai raportoi tietoturvapoikkeaman, prosessi kulkee ServiceNow’n alustan läpi.

Yhtiö lähti liikkeelle IT-palvelunhallinnasta (ITSM), jossa se on markkinajohtaja. Sittemmin alusta on laajentunut asiakaspalveluun, henkilöstöhallintoon, tietoturvaoperaatioihin ja liiketoimintaprosessien hallintaan. Ajatus on, että yksi alusta korvaa joukon erillisiä järjestelmiä ja toimii yrityksen sisäisenä ”käyttöjärjestelmänä” digitaalisille työnkuluille.

Liiketoimintamalli perustuu tilauspohjaisiin SaaS-lisensseihin. Asiakkaat maksavat käyttäjäkohtaisia vuosimaksuja, mikä tuottaa ennustettavaa ja toistuvaa liikevaihtoa.

Tekoälyn tumma varjo

Wall Streetillä leviää nyt pelko siitä, että generatiivinen tekoäly nakertaa perinteisten SaaS-yhtiöiden koko liiketoimintamallin. Sijoittajat hinnoittelevat skenaariota, jossa tekoälyagentit korvaavat ihmistyöntekijöitä ja vähentävät samalla tarvetta ostaa ohjelmistolisenssejä käyttäjää kohden. Jos yrityksillä on vähemmän työntekijöitä, ne tarvitsevat vähemmän ohjelmistopaikkoja.

Yksittäistä laukaisevaa tekijää myyntiaallolla ei ole. Tammikuun lopussa saksalaisen SAP:n pilvituotteiden näkymät jäivät alle odotusten ja ruokkivat pelkoa koko SaaS-sektoria kohtaan. Gartnerin varovainen ennuste yritysten IT-budjeteista vuodelle 2026 lisäsi epävarmuutta entisestään.

ServiceNow-yhtiön liikevaihdon ja osakekurssin kehitys vuosina 20215-2026. Vuoden 2026 liikevaihto on konsensusennuste.

Samaan aikaan ohjelmistosektorin lyhyeksi myynti on kasvanut ja vipusijoittajat ovat alkaneet purkaa positioitaan.

LPL Financialin teknisen analyysin johtaja Adam Turnquist tiivisti vallitsevan tunnelman toteamalla, että markkinat hinnoittelevat pahinta mahdollista skenaariota, jossa tekoäly tekee ohjelmistoista kuolleen toimialan.

Tulosnumerot kertovat eri tarinaa

ServiceNow’n neljännen neljänneksen tulos vuodelta 2025 ylitti analyytikkojen odotukset. Tilauspohjainen liikevaihto kasvoi 21 prosenttia 3,5 miljardiin dollariin, kokonaisliikevaihto nousi 20,5 prosenttia 3,6 miljardiin dollariin ja osakekohtainen tulos oli 0,92 dollaria analyytikkojen odottaman 0,88 dollarin sijaan.

Koko tilikauden 2025 tilausliikevaihto kipusi 21 prosentin kasvulla 12,9 miljardiin dollariin.

Erityisen paljon huomiota ansaitsee jäljellä oleva sopimusvelvoite , joka hyppäsi 25 prosenttia 12,85 miljardiin dollariin. Mittari kertoo tulevasta liikevaihdosta, joka on jo sopimusten nojalla lukittu. Kun siihen yhdistää 98 prosentin asiakaspysyvyyden, kuva liiketoiminnan terveydentilasta näyttää varsin erilaiselta kuin osakekurssista voisi päätellä.

Vapaan kassavirran osalta tilanne on yhtä vahva. Kassavirtamarginaali nousi 35 prosenttiin koko vuodelta, ja yhtiön kassassa on yli 10 miljardia dollaria.

Tulosjulkistuksen yhteydessä ServiceNow nosti vuoden 2026 tilausliikevaihto-ohjeistuksensa 15,53–15,57 miljardiin dollariin, mikä ylitti analyytikkokonsensuksen. Operatiivisen kannattavuuden odotetaan nousevan 32 prosenttiin ja vapaan kassavirran marginaalin 36 prosenttiin.

Lisäksi yhtiön hallitus hyväksyi viiden miljardin dollarin lisävaltuutuksen omien osakkeiden takaisinostoihin.

Silti osake laski tulosjulkistuksen jälkeisenä päivänä noin 10 prosenttia.

Morgan Stanleyn analyytikot kuittasivat tuloksen toteamalla sen olleen hyvä mutta ei riittävän hyvä ympäristössä, jossa sijoittajat suhtautuvat perinteisiin ohjelmistotoimittajiin lähtökohtaisesti epäluuloisesti.

Toimitusjohtaja osti osakkeita kolmella miljoonalla dollarilla

Kun osakekurssi sukeltaa, sisäpiirin toimet kertovat usein enemmän kuin tulosraportit. Helmikuun puolivälissä ServiceNow’n toimitusjohtaja Bill McDermott osti yhtiön osakkeita avoimilla markkinoilla kolmella miljoonalla dollarilla.

Samanaikaisesti talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja peruuttivat ennakkoon laaditut 10b5-1-kaupankäyntisuunnitelmansa, eli ennalta sovitut aikataulut, joiden puitteissa yritysjohtajat tyypillisesti myyvät osakkeitaan säännöllisesti.

Viesti on selvä. Johto ei usko, että nykyinen osakekurssi heijastaa liiketoiminnan todellista arvoa, eikä se halua myydä osakkeita näillä tasoilla.

Tuloskonferenssissa McDermott lähestyi tekoälyuhkaa vastaan toisesta kulmasta. Hänen mukaansa tekoälyjärjestelmät ovat luonteeltaan todennäköisyyspohjaisia, ja yritykset tarvitsevat edelleen työnkulkuohjelmistoja varmistaakseen johdonmukaiset liiketoimintatulokset.

ServiceNow ei siis McDermottin mukaan ole tekoälyn uhri, vaan alusta, jonka kautta tekoäly lopulta jalkautuu yritysten arkipäivään.

Sisäpiirin ostot eivät tietenkään ole mikään tae kurssinoususta. Ne ovat kuitenkin yksi harvoista signaaleista, joissa johdon omat rahat ovat pelissä.

Tekoäly jakaa mielipiteet kahtia

Koko ohjelmistosektorin myyntipaine kiteytyy lopulta yhteen kysymykseen: vähentääkö generatiivinen tekoäly yritysten tarvetta ostaa perinteisiä ohjelmistoja?

Pessimistien leirissä analyytikot pelkäävät, että tekoälyagentit vähentävät käyttäjäkohtaisten lisenssien kysyntää ja nakertavat SaaS-yhtiöiden hinnoitteluvoimaa pitkällä aikavälillä.

ServiceNow’n operatiivinen johtaja Amit Zavery näkee tilanteen toisin. Hän on kutsunut meneillään olevaa muutosta ”ohjelmistodarwinismiksi”, joka karsii markkinoilta sopeutumattomat mutta luo tilaa niille, jotka osaavat hyödyntää uutta teknologiaa.

Toistaiseksi ServiceNow’n omat tekoälyluvut tukevat tätä optimismia. Now Assist -tuotteen vuotuisten uusien sopimusten arvo yli kaksinkertaistui neljännellä neljänneksellä, ja tekoälyyn liittyvä sopimusarvo on noussut 600 miljoonaan dollariin. Tavoitteena on miljardin dollarin raja vuoteen 2026 mennessä.

Kumppanuudet OpenAI:n ja Anthropicin kanssa sekä itsenäisten tekoälyagenttien ja AI Control Tower -hallintatyökalun lanseeraus osoittavat, että yhtiö panostaa voimakkaasti tekoälypositioonsa.

Samaan aikaan ServiceNow laajentaa tuotevalikoimaansa yritysostoin. Joulukuussa toteutui tekoälyavustajayhtiö Moveworksin hankinta, ja neuvottelut kyberturvayhtiö Armisin noin 7,75 miljardin dollarin yritysostosta ovat edenneet pitkälle.

Lisäksi analytiikkayhtiö Pyramid Analyticsin hankinta vahvistaa liiketoimintatiedon integraatiota ServiceNow’n alustaan.

Osalle sijoittajista tämä yritysostotahti on rohkaiseva merkki kasvustrategiasta, osalle se nostaa huolen integraatioriskeistä ja pääoman käytöstä.

Analyytikot näkevät kovan nousupotentiaalin

ServiceNow’n tekninen kuva on synkkä. Osake on vaihtunut 200 päivän liukuvan keskiarvon alapuolella heinäkuun lopulta ja 50 päivän liukuvan keskiarvon alapuolella lokakuun lopulta lähtien.

Kilpailijoista Salesforce on pudonnut vuodessa yli 32 prosenttia, Adobe ja muut SaaS-yhtiöt vastaavasti. Laaja-alainen myyntipaine koskee käytännössä koko sektoria.

Wedbushin analyytikko Dan Ives arvioi, etät yritysasiakkaat ovat syvällä ServiceNow’n ja Salesforcen kaltaisissa alustoissa, vaihtokustannukset ovat korkeat ja pitkäaikaiset sopimukset suojaavat lähivuosien liikevaihtoa. Tekoälyn monetisointi on vasta alkuvaiheessa ja kiihdyttää todennäköisemmin kasvua kuin tuhoaa sitä.

Konsensus on vahvasti samoilla linjoilla. Yhtiötä seuraa 44 analyytikkoa, joiden yhteissuositus on ”vahva osta”. Keskimääräinen tavoitehinta on 194 dollaria, mikä tarkoittaisi yli 77 prosentin nousua nykyiseltä kurssitasolta.

Helmikuun lopussa myös Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang puolusti CNBC:n haastattelussa ohjelmistoyhtiöiden asemaa. Hänen mukaansa markkinat ovat arvioineet tilanteen väärin, sillä vakiintuneet yritysalustat ovat ainoita, jotka voivat tehokkaasti ottaa käyttöön räätälöityjä tekoälyagentteja. Lausunto nosti ServiceNow’n osaketta yli neljä prosenttia yhdessä päivässä.

Seuraava merkittävä testi on ensimmäisen neljänneksen tulosjulkistus huhtikuun 29. päivänä.