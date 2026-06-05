S&P torjui SpaceX:n pikatien arvostetuimpaan pörssi-indeksiin – syynä yksinkertainen sääntö

Indeksiyhtiö S&P Dow Jones Indices ilmoitti torstaina, ettei se muuta pääindeksiensä, kuten arvostetun S&P 500:n, sisäänpääsyvaatimuksia. Päätöksellä yhtiö sulki vähintään toistaiseksi oven nopealta tieltä, jota muun muassa Elon Muskin avaruusyhtiö SpaceX olisi voinut hyödyntää.

Yhtiö kertoi tiedotteessaan, ettei se lyhennä tuoreille pörssiyhtiöille asetettua kahdentoista kuukauden odotusaikaa. Se ei myöskään luovu kannattavuutta tai vapaata likviditeettiä koskevista ehdoista yhtiön koon perusteella.

Linjaus eroaa selvästi alan laajemmasta suunnanmuutoksesta. Kilpailevat indeksitalot Nasdaq ja FTSE Russell ovat jo keventäneet omia sääntöjään suurten tulokkaiden ottamiseksi mukaan aiempaa ripeämmin.

Päätös on poikkeuksellisen ajankohtainen, sillä Wall Street painii uudenlaisen tilanteen kanssa. Yhä useampi yhtiö ehtii kasvaa ennätyssuureksi jo ennen kuin se ylipäätään listautuu pörssiin.

Alkuvuonna käynnistetyssä kuulemisessa kysyttiin pohjimmiltaan, pitäisikö toiselle aikakaudelle laadittujen indeksisääntöjen joustaa. Kyse on yhtiöistä, jotka saapuvat markkinoille mittakaavassa, joka oli aiemmin varattu vakiintuneille suuryhtiöille. Ilmiöstä on alettu puhua alalla niin sanottuna pikasisäänpääsynä.

Sijoittajat varoittavat hypen perässä juoksemisesta

Nopeampaa indeksiin liittämistä on vastustettu osassa sijoittajakuntaa. Kriitikoiden mukaan kannattavuutta, vapaata osakekantaa ja kaupankäyntihistoriaa koskevat säännöt ovat olemassa juuri siksi, etteivät vertailuindeksit lähde juoksemaan hypen perässä.

Liian ripeä uusien listautujien lisääminen voisi altistaa passiiviset rahastot suuremmalle heilunnalle. Samalla rahastot joutuisivat ostamaan osakkeita ennen kuin luotettava markkinahinta on ehtinyt muodostua.

Toista mieltä olevat puolestaan katsovat, että indeksien tulisi ottaa jättiyhtiöt mukaan mahdollisimman nopeasti. Vain siten ne kuvaavat markkinaa, jonka sijoittajat todella omistavat. Heidän mukaansa biljoonien dollarien arvoiset yhtiöt voivat olla taloudellisesti merkittäviä jo kauan ennen kuin ne täyttävät perinteiset indeksiehdot.

SpaceX:n tapauksessa keskeinen este on kannattavuus. Yhtiö teki viime vuonna noin 4,94 miljardin dollarin nettotappion, vaikka sen liikevaihto kasvoi noin 33 prosenttia 18,67 miljardiin dollariin. S&P:n säännöt edellyttävät yhtiöltä kirjanpidollista voittoa sekä viimeisimmältä neljännekseltä että edeltäneeltä neljältä vuosineljännekseltä.

Tappiollisena yhtiö ei yksinkertaisesti ylittänyt rimaa.

Pörssitalo sai kehuja

Art Hogan, varainhoitoyhtiö B. Riley Wealthin päästrategi, katsoi, että sääntöihin nojaaminen vahvistaa indeksitalon uskottavuutta. Osa markkinatoimijoista piti päätöstä yllättävänä, mutta kiitti S&P:tä periaatteellisuudesta. Hoganin mukaan poikkeusten myöntäminen pelkän koon perusteella ei olisi ollut järkevää, kun yhtiö on yhä tappiollinen pitkän yksityisvaiheen jälkeen.

S&P kuitenkin avaa SpaceX:lle reitin laajempiin indekseihinsä. Yhtiö muokkaa sisäänpääsysääntöjään S&P Total Market -indeksissä ja Dow Jones U.S. Total Stock Market -indeksissä, jotka pyrkivät kattamaan koko osakemarkkinan suurimpien yhtiöiden sijaan.

Kilpailijat ovat liikkuneet toiseen suuntaan. Nasdaq muutti sääntöjään niin, että SpaceX voi liittyä Nasdaq 100 -indeksiin jo viidessätoista kaupankäyntipäivässä aiemman noin kolmen kuukauden vähimmäisajan sijaan. FTSE Russell omaksui samankaltaisen linjan ja lyhensi odotusajan viiteen kaupankäyntipäivään.

Pörssioperaattorit ovat ylipäätään tehostaneet pyrkimyksiään houkutella uusia listautumisia. Taustalla on huoli yhdysvaltalaisten pörssiyhtiöiden määrän tasaisesta vähenemisestä, samalla kun korkealle arvostetut teknologiajätit kuten SpaceX sekä tekoäly-yhtiöt Anthropic ja OpenAI lähestyvät listautumisiaan.

Historian suurin listautuminen lähestyy

SpaceX, viralliselta nimeltään Space Exploration Technologies Corp., valmistautuu listautumiseen, josta on tulossa kaikkien aikojen suurin. Yhtiö pyrkii keräämään 75 miljardia dollaria, mikä ylittäisi moninkertaisesti aiemman ennätyksen, Saudi Aramcon vuoden 2019 listautumisen.

Yhtiö on asettanut osakkeen kiinteäksi hinnaksi 135 dollaria ja myy noin 555,6 miljoonaa osaketta. Tämä vastaa noin 1,77 biljoonan dollarin arvostusta. Osakkeen on määrä alkaa noteerata Nasdaqissa tunnuksella SPCX, ja listautumishinnan odotetaan asettuvan kesäkuun puolivälin tienoilla.

Käytännössä S&P:n päätös tarkoittaa, ettei SpaceX pääse S&P 500 -indeksiin vähintään vuoteen listautumisestaan. Sen jälkeenkin yhtiön olisi täytettävä kannattavuutta ja vapaata osakekantaa koskevat ehdot.

Pankkien analyytikot maalaavat huimia kasvulukuja

Listautumisen markkinoinnin yhteydessä Wall Streetin analyytikot ovat esitelleet sijoittajille rohkeita ennusteita, joiden on määrä perustella yhtiön tähtitieteellistä arvostusta. Erityisesti SpaceX:n tekoälyliiketoiminnasta odotetaan kasvun veturia.

Investointipankki Evercore ISI:n analyytikkojen arvioidaan ennakoivan, että SpaceX:n tekoälydivisioona yltäisi 755 miljardin dollarin liikevaihtoon vuoteen 2031 mennessä. Viime vuonna kyseinen luku oli noin 3,2 miljardia dollaria. Tiimi näkee yhtiön kokonaisliikevaihdon ylittävän biljoona dollaria samana vuonna.

Myös Goldman Sachsin tutkimustiimi on asettanut kunnianhimoisia tavoitteita. Pankki toimii listautumisen pääjärjestäjänä, joten sen omiin ennusteisiin liittyy luontainen intressi onnistuneeseen debyyttiin. Analyytikot odottavat kokonaisliikevaihdon yltävän 474 miljardiin dollariin vuonna 2030 ja tekoälyliiketoiminnan kasvavan noin satakertaiseksi lähes 322 miljardiin dollariin samana vuonna.

Luvut perustuvat nimettöminä pysyttelevien lähteiden tietoihin, sillä ennusteita ei ole julkistettu virallisesti. Pankkien näkemykset osuvat suuruusluokaltaan lähelle toisiaan, vaikka yksittäiset luvut eroavat hieman.

Evercore arvioi yhtiön kokonaisliikevaihdon vuonna 2030 noin 486 miljardiksi dollariksi ja tekoälyliikevaihdon 331 miljardiksi dollariksi. Goldman Sachs puolestaan ennakoi yhtiön vapaan kassavirran kääntyvän positiiviseksi vuonna 2031 yli 72 miljardiin dollariin sen jälkeen, kun se vajoaisi vuonna 2029 noin 105 miljardia dollaria pakkaselle.

Kaikki analyytikot eivät kuitenkaan jaa pankkien optimismia. Riippumaton tutkimusyhtiö Morningstar aloitti SpaceX:n seurannan arviolla, jonka mukaan yhtiö on selvästi ylihinnoiteltu. Yhtiön käyvän arvon arvioksi se asetti 780 miljardia dollaria, mikä on alle puolet listautumisessa tavoitellusta noin 1,75 biljoonan dollarin arvostuksesta.

Analyytikko Nicolas Owens katsoi, että tavoitehinta edellyttäisi yhtiöltä lähes virheetöntä suoritusta, vaikka se on yhä tappiollinen. Morningstarin mukaan juuri tekoälyliiketoiminta painaa arviota, sillä sen tulevaisuus on liian epävarma. Yhtiö suositteli pitkäjänteisiä sijoittajia odottamaan listautumisen jälkeisiä, todennäköisesti houkuttelevampia ostotasoja.

Avaruusliiketoiminta jää tekoälyn varjoon

Evercoren ennusteissa tekoälyn osuus yhtiön liikevaihdosta kasvaa alle viidenneksestä peräti 74 prosenttiin vuoteen 2031 mennessä. Samalla varsinaisen avaruusliiketoiminnan osuus painuisi yhteen prosenttiin, kun se viime vuonna oli yli 20 prosenttia.

Molemmat pankit odottavat yhtiön yhteysliiketoiminnan kasvavan voimakkaasti. Pääosin Starlink-satelliittiverkkoon nojaava yksikkö yltäisi yli 140 miljardin dollarin liikevaihtoon vuonna 2030, kun summa viime vuonna oli noin 11,4 miljardia dollaria.

Raketteja valmistavan yksikön liikevaihdon arvioidaan puolestaan asettuvan noin kahdeksaan miljardiin dollariin vuonna 2030. Se merkitsisi summan suunnilleen kaksinkertaistumista viime vuoden 4,1 miljardista dollarista.

Kasvun hintalappu on kuitenkin valtava. Analyytikot näkevät yhtiön investointien kohoavan yli 360 miljardiin dollariin vuonna 2030 viime vuoden runsaasta 20 miljardista dollarista. Evercore arvioi menojen lähes kaksinkertaistuvan 732 miljardiin dollariin vuonna 2031, josta noin 666 miljardia liittyisi tekoälyyn.

Vertailukohdiksi Goldman Sachs nimesi niin sanotut Magnificent Seven -yhtiöt, joihin kuuluvat muun muassa Nvidia ja Muskin Tesla. Lisäksi vertailussa mainittiin avaruusyhtiöt AST SpaceMobile ja Rocket Lab sekä tekoäly-yhtiöt CoreWeave, Nebius Group ja sijoittajien suosikki Palantir Technologies.

SpaceX:n listautumishinnan on määrä asettua kesäkuun aikana. Osake alkaa käydä kauppaa Nasdaqissa ja Nasdaq Texasissa tunnuksella SPCX.