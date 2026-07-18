Kiinalainen tekoälymalli suisti siruosakkeet karhumarkkinaan

Puolijohdeosakkeiden alamäki syveni perjantaina jo toisena peräkkäisenä pörssipäivänä. Toimialaa mittaava Philadelphian puolijohdeindeksi on nyt yli 20 prosenttia alle kesäkuun 22. päivän ennätyslukemansa. Raja täyttää niin sanotun karhumarkkinan määritelmän. Viikkotasolla indeksi menetti noin 10 prosenttia. Kyseessä oli puolijohdealan heikoin viikko sitten kevään 2025.

Toimialan markkina-arvojen lasku on ollut jyrkkä suhteessa muun osakemarkkinan kehitykseen. S&P 500 -indeksin pistelukema on samalla tasolla kuin 22. kesäkuuta, ja Dow Jonesin tuotto samalta ajalta on jopa lievästi positiivinen, 0,8 prosenttia.

AI-osakkeiden myyntiaallon taustalla perjantaina oli ainakin osittain pekingiläinen tekoäly-yhtiö Moonshot AI, joka julkaisi Kimi K3 -nimisen kielimallin. Kyseessä on yhtiön mukaan maailman suurin avoimilla painokertoimilla julkaistu tekoälymalli, jossa on 2,8 biljoonaa parametria. Malli vapautuu MIT-lisenssillä kaikkien käyttöön heinäkuun lopulla.

Sijoittajia ei säikäyttänyt mallin koko vaan sen hinta. Moonshot veloittaa mallin käytöstä 15 dollaria miljoonalta tuotetulta tokenilta, mikä on noin kolmasosa yhdysvaltalaisten kärkimallien hinnoista. Riippumattomissa vertailuissa Kimi K3 on yltänyt suorituskyvyssä länsimaisten huippumallien tasolle ja osin ohikin.

Jos huippuluokan tekoälyä voi kehittää ja tarjota murto-osalla nykyisistä kustannuksista, Wall Streetin laskelmat sirujen ja datakeskusten loputtomasta kysynnästä joutuvat uuteen valoon.

”Rauhallista kesäperjantaita toivoneet saivat ikävän yllätyksen”, kommentoi välittäjäyhtiö Interactive Brokersin päästrategi Steve Sosnick. Hänen mukaansa laskun taustalla vaikuttivat sekä Persianlahden kiristynyt tilanne että uuden edullisen kiinalaismallin herättämät huolet koko tekoälyteollisuuden ansaintalogiikasta.

DeepSeek-järistyksen toisinto

Tilanne muistuttaa monen sijoittajan mielestä tammikuuta 2025, jolloin kiinalaisen DeepSeekin edullinen malli pyyhki Nvidian markkina-arvosta noin 590 miljardia dollaria yhdessä pörssipäivässä. Nyt isku on ulottunut laajemmalle koko puolijohdesektoriin.

Maailman puolijohdeyhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo on sulanut kesäkuun 22. päivän jälkeen arviolta 3 300 miljardia dollaria.

Perjantaina Nvidia laski enimmillään noin kolme prosenttia, AMD viisi prosenttia ja Intel neljä prosenttia. Aasiassa jälki oli vielä rumempaa. Taiwanilainen sirujätti TSMC putosi seitsemän prosenttia ja japanilainen teknologiasijoittaja SoftBank yhdeksän prosenttia. Yhdysvalloissa myyntipaine kuitenkin hellitti jo ensimmäisen kaupankäyntitunnin aikana, ja moni alan osake päätyi päivän pohjia pienempään laskuun. Esimerkiksi Intel ja Nvidia sulkivat noin kahden prosentin laskussa.

Kurssiliikkeet järjestivät kärkipaikat uusiksi myös maailman arvokkaimpien yhtiöiden listalla. Apple ohitti päivän aikana hetkellisesti Nvidian , joskin Nvidia kipusi takaisin ykköseksi loppupäivästä. Teknologiapainotteinen Nasdaq 100 -indeksi päätyi 1,5 prosentin laskuun.

Kypsyvä teema, ei romahtava kupla

Analyytikot eivät toistaiseksi näe merkkejä varsinaisesta kysynnän hiipumisesta. Yhtiöiden tuloskunto on pysynyt vahvana, ja tekoälyinvestoinnit jatkuvat ennätystasolla.

Varainhoitoyhtiö Edward Jonesin strategi Angelo Kourkafas arvioi, että tekoälyteema on pikemminkin kypsymässä kuin murtumassa, mikä kuuluu suurten investointisyklien luonnolliseen kehitykseen. Hän kehottaa sijoittajia pitämään kiinni tekoälyosakkeista mutta hajauttamaan salkkua aiempaa laajemmin muun muassa suhdanneherkkiin toimialoihin, arvoyhtiöihin ja kansainvälisiin osakkeisiin.

Välittäjäyhtiö Trade Nationin analyytikko David Morrison muistuttaa, että voittojen kotiutus kertoo sijoittajien epäilevän nykyisen kasvutahdin kestävyyttä. Hänen mukaansa ratkaisevaa on, muodostuuko notkahduksesta jälleen ostopaikka vai kiihtyykö myynti, kun kaikki pyrkivät ulos yhtä aikaa.

Varainhoitaja BRI Wealth Managementin sijoitusjohtaja Toni Meadows huomauttaa, että puolijohdeyhtiöiden arvostukset olivat hinnoitelleet lähes täydellisen kysynnän toimialalle, joka on perusluonteeltaan syklinen.

Citigroupin osakestrategi Beata Manthey näkee rajuissa liikkeissä myös terveen puolen. Hänen mukaansa osakerallin laajeneminen teknologiasektorin ulkopuolelle edellyttää juuri tällaisia rotaatioita, jotka tapahtuvat toisinaan väkivaltaisen nopeasti.

Öljy kallistui Hormuzin kiristyessä

Tekoälyhuolten lisäksi markkinoita painoi Persianlahden konfliktin uusi kärjistyminen. Yhdysvallat ja Iran ovat jatkaneet iskuja toisiaan vastaan, ja Iranin kerrotaan iskeneen perjantaina myös Kuwaitin vedenpuhdistus- ja voimalaitokseen.

Brent-laadun raakaöljyn hinta nousi perjantaina yli neljä prosenttia 88,1 dollariin barrelilta. Yhdysvaltalainen WTI-laatu kallistui runsaaseen 82 dollariin. Viikkotasolla öljyn hinta kallistui toistakymmentä prosenttia.

Huoli kohdistuu erityisesti Hormuzinsalmeen, jonka kautta kulkee normaalioloissa noin viidennes maailman öljykaupasta. Salmen läpi kulkevien alusten määrä on romahtanut murto-osaan sotaa edeltävästä tasosta.

Turvasatamiin hakeutuminen näkyi myös kullan hinnassa, joka nousi perjantaina takaisin yli 4 000 dollariin unssilta. Sijoittajien katseet kääntyvät seuraavaksi lähiviikkojen tuloskauteen, joka näyttää, horjuttaako halventuva kiinalainen tekoäly vielä ainakin paperilla vahvana jatkuvaa sirukysyntää.