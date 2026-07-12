Huippukorkeat jalostusmarginaalit nostavat Nesteen tulosodotukset jyrkkään nousuun

Neste palasi alkuvuonna vaisusta vuodesta 2025 vahvaan tulokseen. Yhtiön vertailukelpoinen käyttökate oli tammi–maaliskuussa 861 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin luku jäi 210 miljoonaan.
Nousun taustalla on ennen kaikkea jalostusmarginaalien raju kohoaminen. Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali nousi 23,0 dollariin barrelilta vuodentakaisesta 9,9 dollarista, ja uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali kipusi 856 dollariin tonnilta 310 dollarista.
Marginaalihyppy juontaa juurensa Lähi-idän konfliktiin ja Hormuzinsalmen sulkeutumiseen, jotka aiheuttivat maailman öljymarkkinoille poikkeuksellisen toimitushäiriön. Nesteen tuotantolaitokset sijaitsevat kaukana konfliktialueelta, eikä yhtiön raaka-aineita kuljeteta salmen kautta.
Oman ohjeistuksensa Neste pitää maltillisena. Uusiutuvien tuotteiden myyntimäärän odotetaan pysyvän tänä vuonna suunnilleen viime vuoden tasolla, kun taas öljytuotteiden volyymi jää alemmaksi Porvoon jalostamon suunnitellun huoltoseisokin vuoksi. Rahavirtavaikutteisia investointeja yhtiö arvioi tekevänsä vuonna 2026 noin 1,0–1,2 miljardin euron edestä.
Toimitusjohtaja Heikki Malinen korosti katsauksessa jalostamojen toimintavarmuutta ja tiukkaa pääomakuria.
”Maailma ympärillämme on monella tapaa epävarma”, hän kertoo, mutta arvioi Nesteen olevan hyvässä asemassa parantamaan suoritustaan. Suorituksen parantamisohjelma tuotti alkuvuonna 100 miljoonan euron käyttökateparannuksen, ja kumulatiivinen parannus kohosi 476 miljoonaan euroon.
Vahva tulos näkyi taseessa. Rahavirta ennen rahoituseriä kääntyi 286 miljoonaan euroon plussalle vuodentakaisesta 225 miljoonan euron pakkasesta, ja velan osuus kokonaispääomasta laski 31,7 prosenttiin vuodenvaihteen 34,3 prosentista.
Analyytikko ennakoi tuloksen yli kolminkertaistuvan
Inderesin pääanalyytikko Petri Gostowski odottaa marginaalien tukevan Nesteen toisen neljänneksen tulosta voimakkaasti. Analyysitalo ennustaa huhti–kesäkuun vertailukelpoiseksi käyttökatteeksi 1 161 miljoonaa euroa, kun aiempi ennuste oli 909 miljoonaa.
Toteutuessaan luku olisi yli kolminkertainen vuodentakaiseen 341 miljoonaan euroon nähden. Vertailukautta väritti nykyiseen nähden täysin päinvastainen, heikko markkinatilanne.
Tulosloikkaa vetävät Gostowskin mukaan molemmat pääsegmentit, Öljytuotteet ja Uusiutuvat tuotteet.
Dieselin jalostusmarginaali on pysynyt alkukesällä poikkeuksellisen korkealla, vaikka öljyn hinta on laskenut ja diesel tullut hieman alas kvartaalin alun huipuilta. Gostowski arvioi Ukrainan iskujen leikanneen Venäjän jalostuskapasiteettia, mikä kiristää polttoainemarkkinaa entisestään. Uusiutuvan dieselin referenssimarginaalit ovat huidelleet lyhyellä aikavälillä pitkälti yli 1 000 dollarin tonnilta.
Vara Researchin kokoama analyytikkokonsensus asettuu hieman Inderesin ennustetta matalammalle, 1 118 miljoonaan euroon. Kahdentoista ennusteen haarukka on leveä, alimmillaan 832 ja ylimmillään 1 313 miljoonaa euroa. Ennustenostojensa myötä Inderes kohotti Nesteen tavoitehinnan 34,0 euroon aiemmasta 33,0 eurosta ja toisti osakkeen Lisää-suosituksen.
Uusiutuvista tuotteista Nesteen on vaikea puristaa lisää volyymia, ja Porvoon loppuvuoteen ajoittuva suurseisokki leikkaa erityisesti öljytuotteiden myyntimääriä. Neste kertoi kesäkuun lopulla investoivansa Porvoon huoltoseisokkiin yli 400 miljoonaa euroa.
Analyytikkokonsensus lupaa maltillista nousuvaraa
Laajempi analyytikkokunta on Inderesiä varovaisempi. Vara Researchin toukokuun lopun koontiin kerätyn 18 pankin tavoitehinnan mediaani oli 32 euroa, kun osakkeen edellinen päätöskurssi oli 29,7 euroa.
Näkemykset hajaantuvat poikkeuksellisen leveästi. Haarukan pohjalla on Citigroupin 12,1 euron tavoite ja huipulla Texas Capital Securitiesin 53 euroa. Analyytikoista kymmenen kahdeksastatoista antaa ostosuosituksen, viiden suositus on neutraali ja kolme antaa myyntisuosituksen.
Konsensus odottaa kuluvasta vuodesta huipputulosta. Koko konsernin vertailukelpoisen käyttökatteen mediaaniennuste vuodelle 2026 oli noin 3,5 miljardia euroa, mutta vuosille 2027 ja 2028 ennuste laskee runsaaseen kolmeen miljardiin euroon. Taustalla on odotus jalostusmarginaalien asettumisesta alas huipputasoiltaan.
Uusiutuvat tuotteet kantaa konsensuksessa suurimman osan tuloksesta. Segmentin vertailukelpoisen käyttökatteen ennuste vuodelle 2026 oli noin 2,2 miljardia euroa, ja vertailukelpoisen myyntimarginaalin odotetaan valuvan alkukesän yli 1 000 dollarin tonnihinnasta noin 690 dollariin vuoteen 2028 mennessä.
Tältä vuodelta konsensus arvioi osinkoa maksettavan 0,55 euroa osakkeelta.
Näkymien suurin epävarmuus on marginaalien heilunta. Neste itse listaa riskeikseen geopoliittiset jännitteet, Hormuzinsalmen tilanteen, kauppapoliittisen epävarmuuden sekä sääntelymuutokset, minkä lisäksi tuotantoseisokit ja Rotterdamin laajennushankkeen mahdolliset viivästykset voivat heiluttaa tulosta.
Neste julkistaa puolivuosikatsauksensa 24. heinäkuuta. Volyymien sijaan katseet kohdistuvat marginaalinäkymiin, joihin volatiilissa markkinassa liittyy selvästi enemmän epävarmuutta.
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