USA:ssa tuloskasvu vauhdissa – Euroopassa työttömyys laskussa

USA:ssa toisen vuosineljännesten tulosennusteita on nostettu kevään noin 19 prosentista nykyiseen 23,3 prosenttiin.

Suurin tulosparannus vuoden takaiseen ennustetaan tulevan energiasektorin yrityksille (+122,1 prosenttia) sekä informaatioteknologian sektorille (+63,3 prosenttia). Kaikkien eri sektoreiden tulosten ennustetaan nousseen toisella neljänneksellä terveydenhuollon (-9,5 prosenttia) sektoria lukuun ottamatta.

Koko vuodelle 2026 analyytikoiden ennuste S&P 500-yhtiöille on 27,1 prosentin tulosparannus. Kuluvan vuoden maaliskuun lopussa koko vuoden 2026 ennuste oli +17,0 prosenttia, joten tulosennusteet ovat olleet kovassa nousussa.

Euroopassa toisen vuosineljänneksen tulokset kasvavat

Euroopan ”yleisindeksin” Stoxx 600 toisen neljänneksen tulosten ennustetaan nousevan 14,5 prosenttia vuoden takaisesta. Pois lukien energiasektorin yhtiöt, tulosten ennustetaan kasvavan 5,5 prosenttia.

Toisen neljänneksen liikevaihtojen ennustetaan laskevan 11,4 prosenttia ja energiasektori pois lukien, liikevaihtojen ennustetaan kasvavan 5,1 prosenttia. Vuodelta 2026 analyytikot ennustavat Stoxx 600-indeksiyhtiöiden kasvattavan tuloksia 15,9 prosenttia.

Stoxx 600-indeksiyhtiöiden kuluvan vuoden toisen neljänneksen tulosennusteita on nostettu kevään aikana voimakkaasti. Toukokuun alussa toisen neljänneksen tuloskasvuennuste oli +12,6 prosenttia, mutta heinäkuun alussa ennuste oli noussut +14,5 prosenttiin.

Stoxx 600-indeksiyhtiöiden suurimmat toisen neljänneksen tulosparannukset ennustetaan olevan Puolassa (+124 prosenttia), Norjassa (+63 prosenttia), Portugalissa (+37 prosenttia) sekä Hollannissa (+34 prosenttia).

Suomalaisten Stoxx 600-indeksiin kuuluvien yhtiöiden tulosten ennustetaan nousevan 23,5 prosenttia vuoden takaisesta. Tulosten ennustetaan laskevan Tanskassa (-21 prosenttia) ja Irlannissa (-23 prosenttia). Tanskan tulospudotus johtuu pääosin Novo Nordiskista.

Stoxx 600-indeksiyhtiöiden P/E-luku on 14,7x, kun 10-vuoden keskiarvo on 14,2x. Helsingin pörssin P/E-luku on analyytikoiden tulosennusteilla laskettuna noin 19x.

Työttömyys Euroopassa laskussa

Eurostat julkaisi torstaina Euroopan työttömyystilastot toukokuulta. Kuluvan vuoden toukokuussa kausitasoitettu euroalueen työttömyys oli 6,2 prosenttia, kun EU:n vastaava lukema oli 5,9 prosenttia. Euroalueella oli työttömiä 10,9 miljoonaa, ja EU-maissa 13,1 miljoonaa.

Suomi on euroalueen musta lammas, sillä Suomessa työttömyys (10,6 prosenttia) oli toukokuussa EU:n ja euroalueen korkein ja seuraavina olivat Espanja (10,3 prosenttia) ja Ruotsi (8,7 prosenttia). Suomessa työttömien määrä oli toukokuussa 306 000.

Nuorisotyöttömyys oli toukokuussa euroalueella 14,7 prosenttia ja EU-maissa 15,2 prosenttia. Suomi oli toisena nuorisotyöttömyydessä, sillä toukokuussa maamme lukema oli 23,9 prosenttia, kun Ruotsi on kärkipaikalla 24,4 prosentin nuorisotyöttömyydellä.

USA:n työttömyysraportti kesäkuulta kertoi työttömyyden olevan laskussa, sillä työttömyys oli 4,2 prosenttia. Uusien maatalouden ulkopuolisten työpaikkojen määrä oli kesäkuun raportin mukaan 57 000 kappaletta, kun markkinat odottivat uusia työpaikkoja syntyneen yli 100 000 kappaletta. Lisäksi uusien työpaikkojen edellisten kuukausien lukemia laskettiin reilusti.