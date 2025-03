BlackRock: Amerikkalaisyritysten vahva tuloskausi kertoo poikkeuksellisuudesta

Kuvio 1: ”Magnificent 7” -yhtiöiden markkina-arvojen kehitys ollut heikkoa tänä vuonna.

S&P 500 -indeksin yritysten tuloskasvu neljännellä vuosineljänneksellä oli 18 prosenttia edellisvuoden vertailukauteen verrattuna, ja tekoälyvetoiset ”Magnificent 7” -yhtiöiden tuloskasvu oli sitäkin vahvempi, 31 prosenttia. Yli 80 prosenttia yhtiöistä ylitti osakekohtaisen tulosennusteet, mikä on historiallisesti korkea osuus. Myös nettovoittomarginaalit olivat korkeat suhteessa historiaan ja muihin keskeisiin markkinoihin.

BlackRockin Fundamental Equities –osaston sijoitusjohtaja Carrie King kommentoi tuloskautta. Hän kertoi, että erityisesti rahoitussektorin yhtiöiden tuloskausi oli vahva. Sektorin yhtiöiden osakekohtainen tuloskasvu oli peräti 57 prosenttia, jopa ohittaen ”Magnificent 7” -yhtiöt.

Analyytikkoennusteiden perusteella rahoitussektorilla on parhaat näkymät seuraavan vuoden aikana. Amerikkalaispankit ovat erityisen vahvassa asemassa, ja niiden tuloskehitys vaikuttaa lupaavalta. Nettokorkomarginaalien uskotaan saavuttaneen pohjan, mikä helpottaa tulosvertailuja jatkossa. Sääntelyn ja yritysjärjestelyiden odotetaan kehittyvän suotuisampaan suuntaan, ja luottoriskien vakautuminen on helpottanut kuluttajaluottojen seurannan aiheuttamaa huolta.

King arvioi, että työmarkkinoiden myönteinen kehitys tukee pankkisektorin toimintaa. Fedin inflaatiovalppaus vähentää merkittävien koronlaskujen todennäköisyyttä vuonna 2025 — korkeampi korkotaso parantaa pankkien lainamarginaaleja.

Markkina-arvoltaan suuret amerikkalaiset pankkiosakkeet arvostetaan huomattavalla alennuksella S&P 500 -indeksiin nähden, mikä tekee niistä houkuttelevia sijoituskohteita.

Rahoitussektori on merkittävä osa arvo-osakkeiden kenttää. BlackRock arvioi, että arvo-osakkeet voivat olla hyvin asemoituneita korkeiden korkojen ympäristössä, jossa korkeammat korot tekevät tämän hetkisestä tuloksesta arvokkaamman suhteessa tulevaisuuden tulokseen. Tämä johtuu siitä, että arvo-osakkeet hinnoitellaan enemmän historiallisen ja nykyisen tuloskunnon perusteella, kun taas kasvuosakkeiden hinnoittelussa korostuu tulevaisuuden odotukset.

Vaikka arvoyhtiöt tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia, markkinoiden johtavat kasvuyhtiöt, ”Magnificent 7”, ovat neljännen kvartaalin tuloksien perusteella edelleen varteenotettavia sijoituskohteita. Tuloskausi oli ajankohtana, jolloin uutiset kiinalaisesta tekoäly-startupista DeepSeekistä herättivät markkinoilla epävarmuutta. DeepSeek onnistui rakentamaan huipputason tekoälymallin vain kuuden miljoonan dollarin investoinnilla, mikä herätti kysymyksiä siitä, ovatko amerikkalaisten teknologiajättien satojen miljardien investoinnit perusteltuja.

Markkinat reagoivat epävarmuudella tekoälyyn liittyvien pääomainvestointien kannattavuuteen, mutta ”Magnificent 7” -yhtiöt ilmoittivat jatkavansa aggressiivista investointistrategiaansa. Ne julkistivat yhteensä yli 330 miljardin dollarin investoinnit vuodelle 2025, mikä on noin 40 prosenttia enemmän kuin vuonna 2024. Tästä huolimatta markkinat eivät laajalti palkinneet osakkeita, sillä sijoittajat eivät vaikuta täysin vakuuttuneilta siitä, että suuret panostukset johtavat yhtä suuriin tuottoihin.

Yhdysvaltain markkinoiden poikkeuksellisuus vaikuttaa edelleen kiteytyvän juuri muutamiin teknologiaosakkeisiin. Historiallisesti amerikkalaiset yhtiöt ovat investoineet merkittävästi takaisin liiketoimintaansa, ja niiden sääntely-ympäristö on mahdollistanut joustavamman toiminnan verrattuna globaaleihin kilpailijoihin.

Markkinan korkea arvostustaso selittyy osittain suurimpien yhtiöiden kertoimilla

Vaikka ”Magnificent 7” -yhtiöiden osakkeiden arvostustaso on edelleen korkea, niiden seuraavan 12 kuukauden tulosennusteilla laskettu P/E-luvun mediaani on 26,8x ja keskiarvo 34,3x. Tämä on kuitenkin matalampi kuin vuosina 2020 ja 2021.

Samalla muilla S&P 500 -indeksin yhtiöiden osakkeilla käydään kauppaa keskimääräisellä 20x P/E-luvulla, mikä viittaa siihen, että Yhdysvaltain osakemarkkinoilla on vielä monia varteenotettavia sijoituskohteita. Lisäksi kansainvälisten markkinoiden matalammat arvostukset tarjoavat mahdollisuuksia hajautukseen, ja sijoittajien kannattaa tarkastella myös niitä.

Teollisuussektori osoitti niin ikään poikkeuksellisuutta erityisesti datakeskusten ja tekoälyinvestointien parissa toimivien yhtiöiden osalta. Neljännen vuosineljänneksen tuloskasvu oli vahvaa, ja näkymät ovat edelleen myönteiset, erityisesti suurten teknologiayhtiöiden investointisuunnitelmien ansiosta.

King nostaa esimerkkinä johtavan ilmastointiratkaisujen valmistaja saavutti ennätystuloksen. Yhtiön tulos kasvoi yli 50 prosenttia vuodessa, ja se lanseerasi uuden liiketoiminnan tukemaan datakeskusten jäähdytysratkaisuja. Toinen alan toimija raportoi kaksinumeroista kasvua liikevaihdossa, nettotuloksessa ja osakekohtaisessa tuloksessa. Sykliset teollisuusyritykset, kuten kuljetus- ja jakeluyhtiöt, eivät ole vielä saavuttaneet täyttä potentiaaliaan. Positiivisia merkkejä on nähtävissä, sillä yhdysvaltalaisen teollisuussektorin ISM-ostopäällikköindeksi nousi tammikuussa ensimmäistä kertaa yli 50 pisteen sitten vuoden 2022, mikä viittaa valmistussektorin elpymiseen. Myös helmikuun lukema oli yli 50.

Kaiken kaikkiaan amerikkalaisyritykset tekivät tuloskauden, joka oikeuttaa puhumaan poikkeuksellisuudesta. King arvioi, että näkymät loppuvuodelle ovat edelleen myönteiset, mutta markkinoilla voi esiintyä volatiliteettia, kuten DeepSeekin aiheuttama epävarmuus osoitti. Tämä korostaa perusteellisen osakeanalyysin merkitystä sijoituspäätösten tueksi ja auttaa sijoittajia säilyttämään uskonsa markkinoihin myös markkinoiden heilahteluiden keskellä.

Kommentit Kingin näkemyksestä

Kingin kommentit näyttäytyvät suhteellisen optimistisina viime viikkojen makrotalouden dataan peilaten. Epävarmuus on kasvanut Trumpin poukkoilevan kauppapolitiikan ja odotettua heikompien makrotalouden tilastojen vuoksi. S&P 500 -indeksin pisteluku on laskenut huipuista 6,6 prosenttia ja ”Magnificent 7” -yhtiöiden markkina-arvot paljon sitäkin enemmän, -15,4 prosenttia.

Talousdata on siis heikentynyt USA:ssa, mutta kohinan läpi on toistaiseksi vaikea arvioida pidemmän aikavälin trendiä. Taantuma on mahdollinen, joskaan ei markkinoiden perusskenaario (jos olisi niin osakkeet olisivat jo laskeneet enemmän). Jos normaalina vuotena taantuman todennäköisyys on pitkän aikavälin historian perusteella 15-20 prosenttia, niin seuraavalle vuodelle se on tällä hetkellä kenties 20-30 prosentin välillä.

Huomionarvoista on, että sykliset taantumat ovat olleet harvinaisia viime aikoina Yhdysvalloissa. Edellinen syklinen taantuma oli vuonna 2001, ja sekin oli lievä sekä osittain subjektiivinen näkemys (NBER:in komitea arvioi onko talous taantumassa). 2020 taantuman aiheutti ulkopuolinen shokki ja finanssikriisi 2007-2009 oli rakenteellinen taantuma.

Makrotalouden datan perusteella vuoden ensimmäisestä vuosineljänneksestä on tulossa S&P 500 -indeksin yhtiöille edellistä haastavampi. Viime viikkojen osakekurssilasku myös indikoi, että tulosennusteita saatetaan joutua laskemaan alkuvuoden aikana. Kurssilasku voi kuitenkin tarjota ostopaikan, jos odotettua heikommat talousuutiset ovat vain osa normaalia vaihtelua eivätkä indikoi taantumaa.