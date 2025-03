Tämä on Nokian Renkaiden Romanian tehtaan ensimmäinen markkinoille tuotava rengas

Nokian Renkaiden tuore Romanian tehdas alkaa tuottamaan uutta Keski-Euroopan markkinoille suunnattua all season -rengasta.

Nokian Renkaiden tuore Romanian tehdas alkaa tuottamaan uutta Keski-Euroopan markkinoille suunnattua all season -rengasta.

Nokian Renkaat kertoi keskiviikkona tuovansa Keski-Euroopan markkinoille uuden Nokian Tyres Seasonproof 2 -all season -renkaan. Rengasvalmistajan mukaan uusi rengas tarjoaa huippuluokan turvallisuutta lumi- ja sohjopinnoilla sekä suorituskykyä ja sujuvaa ajoa kesällä.

Rengasuutuus on myös siinä mielessä merkittävä tuote Nokian Renkaille, että se on ensimmäinen markkinoille tuotava rengas, joka valmistetaan yhtiön uudella Romanian-tehtaalla.

Suuntana Keski-Euroopan markkinat

Ympärivuotiseen käyttöön suunnitellut all season -renkaat pystyvät toimimaan turvallisesti Keski-Euroopan olosuhteissa kaikkina vuodenaikoina. Uusi Nokian Tyres Seasonproof 2 on varustettu 3PMSF-lumihiutalesymbolilla, joka kertoo renkaan olevan virallisesti hyväksytty myös talvikäyttöön.

Nokian Renkaiden mukaan uusi Nokian Tyres Seasonproof 2 -renkaan suurimmat markkinat ovat Keski- ja Etelä-Euroopassa. Etenkin Keski-Euroopan markkinoista povataan Nokian renkaille tärkeää kasvualuetta.

”Keski-Eurooppa on Nokian Renkaille strategisesti tärkeä kasvualue. Nokian Tyres Seasonproof 2 valmistetaan hiilidioksidipäästöttömällä tehtaallamme Romanian Oradeassa, lähellä Keski-Euroopan kuluttajia ja asiakkaita”, Nokian Renkaiden Keski-Euroopan henkilöautorengasliiketoiminnasta vastaava johtaja Tommi Alhola kertoo.

Uudesta renkaasta on tarkoitus tulla kokoja moderneihin henkilöautoihin, katumaastureihin sekä crossover-malleihin tulee syksyyn 2025 mennessä.

Ukrainan sota vei rengastuotannon Venäjältä Romaniaan

Nokian Tyres Seasonproof 2 on ensimmäinen markkinoille tuotava rengas, joka valmistetaan Nokian Renkaiden uudella Romanian Oradeassa sijaitsevalla tehtaalla. Uusi tehdas työllistää Nokian Renkaiden arvion mukaan noin 500 työntekijää.

Romanian tehdashanke vietiin läpi reilussa parissa vuodessa, sillä päätös tehdasinvestoinnista tehtiin marraskuussa 2022. Romanian tehtaan taustalla oli kesäkuussa 2022 tehty vetäytymispäätös Venäjältä, jossa Nokian Renkaat oli aiemmin tuottanut renkaitaan. Nokian Renkaat myi Venäjän toimintonsa pois lokakuussa 2022.

Uusi rengastehdas haluttiin sijoittaa lähelle yhtiön asiakkaita. Kohteeksi päätyi lopulta Romanian Oradea, sillä sen sijainti on lähellä tärkeää Keski-Euroopan markkina-aluetta.

– Tarkastelimme yli 40 eri vaihtoehtoa tehtaan sijaintipaikaksi, minkä jälkeen sijainniksi valikoitui Oradea. Päätökseen vaikuttivat useat tekijät, kuten ammattitaitoisen työvoiman saatavuus, logistiset edut sekä vakaa toimintaympäristö, Nokian Renkaiden tuotannosta, toimitusketjusta ja hankinnoista vastaava johtaja Adrian Kaczmarczyk kertoi Ylelle marraskuussa 2022.

Nokian Renkaiden kokonaisinvestointi Romanian tehtaaseen oli 650 miljoonaa euroa. SalkunRakentaja kertoi aiemmin siitä, miten Euroopan komissio hyväksyi viime vuonna EU:n valtiontukisääntöjen mukaisesti Romanian valtion lähes 100 miljoonan euron tukitoimenpiteen Nokian Renkaiden hyväksi.

Tehtaan rakentaminen alkoi toukokuussa 2023 ja avajaisia vietettiin viime syyskuussa. Avajaisten yhteydessä Nokian Renkaat kertoi kaupallisen rengastuotannon alkavan Romaniassa alkuvuodesta 2025. Yhtiön mukaan tehtaan tuotantokapasiteettia kasvatetaan aluksi vaiheittain, tarkoituksena nostaa se tulevaisuudessa vastaamaan kuuden miljoonan renkaan vuosikapasiteettia.

Maailman ensimmäinen täysimittainen hiilidioksidipäästötön rengastehdas

Uudessa Romanian rengastehtaassa on panostettu suuresti ympäristöasioihin. Yhtiön mukaan tehtaalla ei käytetä lainkaan fossiilista energiaa, vaan osa sähköstä saadaan alueella toimivasta aurinkovoimalasta. Myös renkaiden valmistusprosessi on saatu uuden teknologian ja laitteiston myötä erittäin energiatehokkaaksi.

Näiden tekijöiden seurauksena Romanian rengastehtaasta on saatu hiilidioksidipäästötön. Lopputulema on merkittävä globaalistikin katsottuna, sillä Nokian Renkaiden mukaan kyseessä on maailman ensimmäinen täysimittainen hiilidioksidipäästötön rengastehdas.

Uusi Seasonproof 2 -rengas sisältää valmistajan mukaan jopa 38 prosenttia uusiutuvia, kierrätettyjä ja ISCC PLUS -sertifioituja materiaaleja. Se on Nokian Renkaiden ensimmäinen kaupallisessa tuotannossa oleva rengas, joka sisältää näin suuren osuuden uusiutuvia ja kierrätettyjä materiaaleja.

Käytännön tasolla uusiutuvat materiaalit näkyvät renkaassa siten, että hartsi ja silika ovat peräisin uusiutuvista lähteistä. Kierrätettyjä raaka-aineita ovat mm. noki ja teräs. Yhtiön mukaan valikoiman kaikissa kuluttajille tarjottavissa koissa on näitä materiaaleja. Kaiken huipuksi materiaalit myös parantavat renkaan ajettavuutta.

“Uusiutuvien materiaalien avulla olemme pystyneet parantamaan renkaiden suorituskykyä alentaen samalla niiden vierintävastusta”, toteaa Nokian Renkaiden innovaatio- ja kehitysjohtaja Teemu Soini.

Soinin mukaan Nokian Renkaat on sitoutunut etsimään uusiutuvia tai kierrätettyjä vaihtoehtoja perinteisille fossiiliperäisille materiaaleille ja jatkamaan tutkimuksia uusien, innovatiivisten vaihtoehtojen löytämiseksi yhdessä useiden eri kumppaneiden kanssa.

Vaikeat viime vuodet

Viimeiset kolme vuotta ovat olleet Nokian Renkaille äärimmäisen haastavia, sillä Venäjän hyökkäys Ukrainaan osui pahasti Venäjän tehtaisiin investoineeseen rengasvalmistajaan. Ennen Venäjän liiketoiminnoista luopumista Nokian Renkaat oli laatuyhtiön maineessa ja sitä kautta monelle suomalaiselle piensijoittajalle tuttu yritys.

Tammikuun 2022 puolivälissä, noin kuusi viikkoa ennen Ukrainan sodan puhkeamista Nokian Renkaiden osake maksoi 34,71 euroa. Kesään 2022 mennessä osake oli pudonnut reilun kymmenen euron tasolle. Nyt osake maksaa enää alle seitsemän euroa.

Kolme kulunutta vuotta ei ole kuitenkaan vielä saanut Nokian Renkaita takaisin nousukurssille. Viimeksi yhtiö tarjosi pettymyksiä helmikuussa, kun yhtiö julkaisi odotettua heikomman tuloksen vuoden 2024 viimeiseltä kvartaalilta. Myös ohjeistus vuodelle 2025 jäi pettymykseksi.

Vaikeudet näkyvät myös Nokian Renkaiden osingossa, joka on viime vuodelta 0,25 euroa osakkeelta. Nokian renkaiden osingot vuosina 2021–2023 olivat vuosittain 0,55 euroa osakkeelta, joten osinkoa on leikattu nyt kovalla kädellä.

”Yhtiö piti vuosilta 2021–23 osingon 0,55 eurossa, vaikka tiedossa oli raskas investointivaihe ja heikompi tulos. Heikkoon tulostasoon suhteutettuna ja heikentynyt tase huomioiden osingon lasku on perusteltu, ja olisi ollut sitä jo aiemminkin”, kommentoi analyysissään Inderesin analyytikko Rauli Juva.