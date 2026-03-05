Nokian Renkaat lanseerasi lämpötilan muutoksiin reagoivan talvirenkaan – ”yksi yrityksemme merkittävimmistä innovaatioista”

Nokian Renkaiden Hakkapeliitta 01 -talvirengas. Kuva: Nokian Renkaat Oyj.

Nokian Renkaat lanseeraa Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 -nastarenkaan. Yhtiön mukaan kyseessä on maailman ensimmäinen talvirengas, joka mukautuu automaattisesti lämpötilan muutoksiin.

Renkaan myötä toteutuu vuosikymmenten tavoite kehittää talvirengas, jonka nastat mukautuvat muuttuviin sääolosuhteisiin.

Maailmanlaajuisille talvirengasmarkkinoille suunnattu rengas toimii siten, että lämpimällä kelillä renkaan nastat painuvat renkaan sisään. Kylmemmällä kelillä nastat pysyvät ulkona. Tämän mahdollistaa renkaan sisällä oleva adaptive base -kerros, joka reagoi lämpötilan vaihteluihin.

Innovaatio on ensimmäinen laatuaan rengasteollisuudessa. Uudenlainen talvirengas on suunniteltu käytettäväksi henkilöautoissa, crossover-malleissa ja katumaastureissa.

”Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 on yksi yrityksemme merkittävimmistä innovaatioista talvirenkaan keksimisen jälkeen yli 90 vuotta sitten”, ylistää Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Paolo Pompei.

”Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 -renkaan kehittämisessä on saavutettu jotain, mitä aiemmin pidettiin mahdottomana: se on nastarengas, joka reagoi lämpötilan muutoksiin, tarjoaa huippuluokan turvallisuutta ja vähentää samalla tien kulumista.”

Nokian Renkaiden mukaan sen uudenlainen rengas vähentää tien kulumista jopa 30 prosenttia edeltäjäänsä verrattuna. Jääpito on parantunut kymmenen prosenttia ja märkäpito viisi prosenttia.

Renkaan melutaso on alentunut yhdellä desibelillä edeltäjäänsä verrattuna.

”Emme halunneet tehdä kompromissia turvallisen jääpidon ja tiekuluman vähentämisen välillä, mihin perinteiset ratkaisut olisivat johtaneet,” sanoo Nokian Renkaiden kehityspäällikkö Mikko Liukkula, joka johti renkaan vuosia kestänyttä kehitystyötä ideasta valmiiksi tuotteeksi.

Renkaan kulutuspintasekoitus koostuu osittain uusiutuvista materiaaleista, kuten luonnonkumista, biohartsista ja biopohjaisista öljyistä, kuten mäntyhartsista ja rypsiöljystä kehitetyistä raaka-aineista.

Uusi Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 -tuotesarja on kuluttajien saatavilla syksyllä 2026. Tuotteen tärkeimmät markkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Pohjois-Amerikka. Renkaat valmistetaan Nokian Renkaiden Suomen-tehtaalla Nokialla.

Nokian Renkaat ei ole vielä julkaissut mukautuvan talvirenkaan hintaa, mutta Paolo Pompein mukaan kyseessä on markkinoiden huipputuote, joka ei välttämättä ole kaikkia autoilijoita varten.

Suomessa Traficomin uuden asetuksen mukaan uusien, vuoden 2026 jälkeen valmistettujen renkaiden tulee kuluttaa tietä noin 15 prosenttia vähemmän kuin nykyisten markkinoilla olevien renkaiden. Tämä edellyttää, että rengasvalmistajat mukauttavat tuotteitaan vastaamaan uusia vaatimuksia.

Nykyisen kaltaisia nastarenkaita saa valmistaa vuoden 2026 loppuun asti, ja niitä voi käyttää normaalisti niiden koko käyttöiän ajan.

Moottori-lehti kokeili mukautuvaa kumikerrosta erilaisissa lämpötiloissa.

Muutokset pinnan kovuudessa olivat huomattavia, ja seos reagoi lämpötilan vaihteluihin yllättävän nopeasti. Asiaa demonstroitiin muun muassa vasaratestillä, joka osoitti, että kylmä kerros oli lähes kivikovaa lämpimään verrattuna.